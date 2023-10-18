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投資賺到錢，撥出部分盈利回饋社會，施比受更有福。香港學生輔助會將於本周六(21日)、日(22日)及下周的周六(28日)和周日(29日)，在港、九、新界不同地點，透過Tonies限定流動車籌款，行善已別具意義，又會獲贈Toniebox（圖一至圖六），雙重得著。

今次香港學生輔助會獲捷成消費品支持，舉辦「Tonies限定流動車」籌款活動。捷成消費品致力為消費者提供不同優質的生活品牌，包括歐洲No.1*學前互動型音響玩具Tonies。

Tonies限定流動車將於本周六及周日，以及下周六及周日共4天，在各區出沒（見表），透過慈善捐款及派發Toniebox，為「香港學生輔助會」進行籌款，以鼓勵和幫助有需要的兒童及青少年發展，藉此呼應機構「一切為了孩子」的服務理念。

參加者只需要在當日的派發地點，捐款200元或以上予香港學生輔助會，再完成指定步驟，便可獲贈Toniebox一個(禮品數量有限，先到先得，送完即止)。整個活動所籌得的善款將全數撥捐香港學生輔助會，為受助兒童提供更全面的支援服務。

此外，為了讓更多的兒童能夠發掘學習英語的樂趣，Tonies亦免費捐贈多個Toniebox及Tonies小夥伴予香港學生輔助會旗下的兒童及青少年院舍和兒童之家，以輕鬆有趣的方法接觸英語，同時有助提升他們的英語表達能力。



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Tonies：歐洲No.1學前互動型音響玩具

歐洲No.1*學前互動型音響玩具Tonies，是一個沒有電子熒幕的兒童音樂及故事播放器。

當小朋友將喜愛的Tonies卡通人物放在Toniebox互動型音響玩具上，盒子便會自動播放該卡通人物所屬的故事、音樂或歌曲，讓小朋友透過聆聽，進入奇幻世界。

Tonies提供眾多深受小朋友歡迎的卡通角色，例如以故事與歌曲做主題的迪士尼《魔雪奇緣》、《反斗奇兵》及人氣《粉紅豬小妹》、以故事為主的《柏靈頓熊》，以及一些受歡迎的兒童歌曲《睡前歌曲和搖籃曲》。

*資料來源：The NPD Group/Retail Tracking Service Euro Sales January-December 2022



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幫助幼兒語言發展增進親子關係

0至6歲為幼兒語言發展的關鍵時期，小朋友在學前階段，識字量比較有限，因此聽故事的學習模式可以成為兒童學習語言的良好教材之一。

透過聽故事和聽音樂學習英文，讓小朋友幻想故事中不同的人物角色或情境，增加他們對內容的專注度，豐富其想像力和創造力。

幼童的理解能力發展比表達能力發展得快，鼓勵小朋友多聆聽，透過聲音導航，擴闊詞彙和句式，以便提升日後語言的表達能力。

Toniebox同時亦是父母睡前故事的好幫手，鼓勵小朋友揀選自己喜愛的Tonies卡通人物，配合沒有電子屏幕的教學方式，除了令他們更快進入睡眠模式之外，更可以藉此培養感情，增進親子關係。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





