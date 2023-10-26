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最新一份施政報告昨（25日）公布，大市氣氛向好。如果報告中各項政策及措施真能「以結果為目標」，讓市民不但看到成果，還普惠於成果，才是港人之福、社會之福。

恒指昨收市升0.55%，報17085；樓市「減辣」，包括買家及第二套房印花稅等措施公布之後，曾一度對地產股有刺激作用，但收市普遍略跌（圖一至圖五）。房屋是香港最大的難題，也是不少社會問題的癥結所在，相信市民絕對歡迎可紓解房屋困局的措施，包括優化公營房屋系統建設、解決劏房問題等。

在私樓樓價高企，有意買樓者難以負擔的背景下，「置業難」問題一直困擾著年輕一代，令他們看不見幸福生活，看不見未來。年輕人是社會的未來，政府既「以結果為目標」，不妨把目標定為：在今時七成按揭的前提下，讓樓價回到業主能夠在10年內供完的水平。人生有很多事情值得追求，心力並不應只賣給「磚頭」，即使餘下20年養兒育女、20年養老，人生還有餘裕。否則，不但年輕人沒有未來，香港也沒有希望。

公司需盈利 靠托無錢途

對於促進股市流動性，近日股民最關注政府會否減印花稅，今時印花稅由0.13%，減至0.1%，算是回應了市場要求。高盛預期，此舉將使港股升一成，是也不是？還待觀察。至於其他措施如檢討股票買賣價差，降低市場資訊費用；改革GEM（創業板）市場，持續促進股市發展等都很正面，而港交所（00388，圖六）昨則跌了4%。

育兒有配套 居家可安老

投資者會樂見，政府透過以上措施取得成果，但「打鐵還須自身硬」，要激活港股，港股需要有更多賺錢、有盈利的上市公司，自強才可多金，才吸引到境內外的投資者參與。靠托才可升之股，是醜。

「幼有所長，老有所養」是所有負責任政府應要做得好的工作。除了每名新生嬰兒獲派2萬元之外，原來政府還有後著，就是有初生嬰兒的家庭會獲優先安排資助房屋及公屋，其中申請公屋，今時輪候時間約要5年多，相關家庭可獲縮減1年的輪候時間。如果明年的施政報告把1年進一步縮減至2年以至3年，對鼓勵生育會否更立竿見影呢？但不知這又會否太大想頭了？

筆者贊同「居家安老為本，院舍照顧為後援」原則，所有安老服務措施，包括放寬廣東院舍照顧服務計劃；擴展長者院舍照顧服務券計劃等，都值得支持。不過，長者居家安老，很多時還須子女支援，所以筆者更贊成立法，賦予長者權利去控訴那些不願反哺父母的不孝子女。

醫療新方向 發展新藥械

在醫療方面，政府終於定下長遠目標：建立「第一層審批」的藥物註冊機構，即是不依賴境外其他藥物監管機構，而直接根據臨床數據在本港審批藥物，同時也審批醫療器械的註冊申請。

香港將成立香港藥物及醫療器械監督管理中心，進行自行審批藥物之外，還可加快新藥械臨床應用，帶動建設藥械研發和測試的新興產業發展，很是令人期待。筆者不知道這些措施細緻而貼地氣的建議，又是否源於倡議者更專業的認識，以及更廣闊的眼界呢？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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