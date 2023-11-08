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11月6日，國內十大券商發表了他們的策略，雖然昨日(7日)港恒指跌二百多點，但A股卻跌不多，故這個十大券商的策略應仍可參考。

中信證券：情緒持續回暖，增配超跌成長

中央金融工作會議落地，《資本市場投資端改革行動方案》有望出台。

從制度和政策層面來看，此次中央金融工作會首提加快建設金融強國，對發展和防風險做出全面安排，資本市場融資端節奏調整近期已見效果，投資端改革值得期待，長線資金入場規模可期。

其次，從兩個關鍵防風險領域的進展來看，10月以來特殊再融資債發行已超萬億，清償欠款行動有望改善企業現金流並刺激信貸，部分一線城市二手房成交有所回暖，但穩地產仍需要政策組合拳繼續加碼。

最後，從盈利和市場層面來看，三季報基本確認二季度的盈利增速底，近期全球流動性環境明顯改善，市場交投情緒有所回暖，資金重新轉向交易機構成長股，配置上建議繼續增配前期跌幅較大的科技和醫藥板塊。

中金公司：投資者信心繼續恢復

綜合來看，我們認為在積極因素累積背景下，投資者預期有望逐步改善，對於後續市場表現不必悲觀，後市機會仍大於風險，四季度建議多關注階段性及結構性配置。

行業建議：情緒改善助力成長估值修復。建議專注三條配置思路：(1)前期風險釋放充分、且存在產業催化的科技成長細分領域，例如半導體、通訊等TMT相關行業以及醫藥生物等。(2)溫和復甦環境下基本面有望先行改善的行業，例如具備較強業績彈性的白酒、白色家電、汽車零部件等行業以及景氣度提升的出口鏈相關行業。(3)考慮到近期市場交投情緒好轉、投資者風險偏好提升，前期憑藉安全邊際取得超額收益的高股息相關行業短期可能面臨一定壓力。

華安證券：內外積極因素增多，反彈可高看一眼

11月第1周市場反彈，傳媒、電子、食飲等行業漲幅居前。投資者對後市走勢預期轉好，A股有望延續階段性反彈。10月底以來市場對未來政策托底經濟的信心恢復，也開始對中央經濟工作會議的積極定調產生期待，此外近期隔夜大漲刺激下，央行維護流動性寬鬆的決心加強，11月降息、降準可能性較大。高頻數據顯示增長復甦動能持續向好。海外美債短期回落，外圍風險有所緩釋，北向資金當下轉為流入，對A股的風險抑制減弱。配置思路上，一方面考慮若市場反彈可能帶來的最大變化，即超跌反彈方向，另一方面考慮當前市場經濟基本面上最明顯的邊際變化，即經濟溫和復甦利好方向。具體地，建議關注三條主線。

(1)具備潛力的成長類行業反彈，包括：

①受益於流動性寬裕及產業催化而反覆發酵的電子、通訊，此外中美關係緩和有望推動部分成長支線修復。電子和通訊仍是成長中最值得配置的中長期方向。

②超跌後配置價值增加的電力設備。A股後續有望演繹反彈行情，而前期超跌的行業可望迎來更大的反彈彈性，電力設備無論是超跌時間還是幅度都首當其衝。

③估值底部及政策預期迎來拐點的醫藥生物。

(2)經濟邊際改善疊加市場增持認可的金融風格。包括銀行、非銀金融板塊均可增加配置。

(3)價格催化、業績向好及估值適宜的食品飲料。

配置熱點：媒體大漲的原因及如何看待後續的延續性？傳媒大漲主要是來自於熱銷遊戲的催化刺激，同時市場反彈帶給先前超跌的傳媒板塊更大的彈性，因此漲幅居前。對於後續看法，根據復盤經驗，通常熱銷類遊戲尤其是產業鏈不夠寬深度的催化劑，能對行情形成短期顯著催化，因此後續短時間數個交易日內行情有望繼續發酵。但從更長遠時間看，這款遊戲尚不足以形成持續性的基本面提振，因此可能周度以後，行情還將回到先前軌道。

國金證券：勇做「弄潮兒」

(1)靜待流動性約束及悲觀情緒緩解，維持緊握成長+券商「搶反彈」。成長大概率輪動，建議均衡配置，包括：

①汽車，尤其是「智能汽車/無人駕駛」大賽道的確定性機會；

②AI尤其看好電子、傳媒，將受益AIGC產業周期+獲利高彈性；

③醫藥生物，尤其CXO及創新藥將受益於美國利率中樞下行及機構加倉；

④機械自動化（包括機器人、工業母機等）更受益於行業景氣周期築底回升；

⑤電力設備有望反彈。券商，受益於印花稅調降政策落地，其中經紀業務佔比較高、管理費用率較低的券商或將尤為受益。

(2)港股，恒生科技；(3)黃金受益於美債利率下行及地緣政治風險上升。

申萬宏源：國內海外改善共振，支撐A股反彈

家電家居、汽車零配件、紡織服裝、工程機械等。中美經貿關係改善+美債收益率下行，出口鏈先進製造+核心消費等新beta資產也迎來反彈窗口。繼續提示，23Q4是醫藥行情阻力較小的窗口。活躍資本市場政策加速落地，看好中特估和券商的投資機會。中期繼續看好華為鏈和AI應用海外映射。

廣發證券評A股三季報：

A股「盈利底」在中報，三季度上行拐點。成本增速降幅較收入降幅更快，A股盈利表現優於收入。小盤相對優勢，科創、創業板還未明顯企穩。預計23年全年A股非金融盈利預測3%，24年盈利彈性尚需觀察。

ROE：下行趨緩，等待收入改善帶來周轉率破局。必需消費及部分中遊製造是主要下拉項，可選消費與服務業結構性改善。利潤率回升：下游的TMT和可選消費改善最為顯著。周轉率回落：A股產能周期已有收斂、資產增長回落，但收入下滑速度更快，等待收入明顯進入上行趨勢方可化解。槓桿率回落：企業資產負債表的修復是個慢變量。三季度社融企穩背景下，企業有息負債率逐漸穩定，但依然沒有擴張跡象。

現金流：籌資現金流萎縮，造成了現金流惡化。經營現金流改善，與加大去庫力度有關；投資現金流支出變多，與產能周期仍在擴張有關；籌資現金流萎縮，從側面印證了企業目前仍在「縮表」狀態，較去年同期惡化較多的主要是「籌來的錢」大幅減少。基於現金流量看經營中周期，A股的庫存周期觸底、產能周期到達階段性頂部，但上中下遊的產能/庫存周期存在顯著分層，是下一階段盈利上行周期不容忽視的線索。

企業自由現金流充裕，挖掘行業比較機遇。A股自由現金流仍在高位（與淨現金流看似矛盾實則統一），營運開支收縮，體現了企業相對審慎的擴張決策。不過往樂觀來看，在盈利及庫存周期的底部，企業儲備了大量自由現金流，一旦需求轉向回暖這也意味著新的擴張機會。透過自由現金流及分項的拆解，可以勾勒當前各行業經營周期，並優選最優方向。

(1)首先關注【出清末期】的需求改善：消費電子、半導體、地產鏈、廣告行銷；

(2)【回暖期】優選收入/定單/毛利連續改善行業（服裝/軟飲/船舶/商用車）；

(3)【擴張期】優選效率與質量，自由現金流下滑但產能周期向上，營運能力、償債能力、ROE都改善：航空裝備、逆變器。

行業比較：可選消費與TMT相對較優。獲利增速連續兩個季度加速的行業集中在TMT、可選消費、部分中遊順周期行業。四季度以來年度盈利預測能持續上修的行業：工程機械/乘用車/旅遊景區/家電。

上遊資源：仍在下行，黃金/工業金屬相對改善，高現金流及低槓桿支撐上遊高紅利延續性；

中遊材料：初見困境反轉，主要關注低位率先補庫+毛利率改善的化纖/特鋼/裝修建材；

中遊製造：傳統製造關注商用車/船舶/工程機械，新興製造業，結構關注基金籌碼消化+產能周期收斂+龍頭格局穩定的整車/動力電池/充電樁；

TMT：傳媒和電子結構改善，其中消費電子產業鏈復甦領先，機構配置底部連續增持；

消費與服務業：可選優於必選，紡服/家居/家電率先底部補庫且毛利率改善，創新藥逐漸呈供需改善線索。

民生證券：「美麗的誤會」正在萌芽

對於市場本身我們保持積極，中美實際利率的聯合下行才應是明年的重要驅動。但當下，當美國衰退預期遇上行情進入年末，又恰逢市場最追捧的「成長風格」相對低位，切換變得是如此「順理成章」。未來一個月，市場或將重回「收益彈性」的追逐，就如同今年1月和5至6月那般。漫長季節中新的一場「美麗的誤會」正在萌芽，當每次突圍失敗後，投資者會回到擁抱底層資產的現實。我們的配置更在應對中期，捕捉短期結構上交易機會或許有限：

第一，供給端存在瓶頸、且受益於海外利率下行的大宗商品相關資產（銅、油、油運、鋁、貴金屬、煤炭）；

第二，年末博弈切換思路下，電新（鋰電、風電、光伏）等2023年以來成長板塊中回撤較大的行業；主題推薦機器人產業鏈；

第三，紅利資產以配置資金驅動，博弈中回撤相對較小，建議逆勢布局。

國海證券：當前市場情緒處於甚麼位置？

市場情緒的改善疊加海外流動性的改善，繼續看多年末行情，風格上首選成長，沿著中美緩和的路徑布局科技、醫藥等方向。

華西證券：政策效應逐步顯現，A股演繹修復性行情

行業配置上：風格方面，存量資金格局下，短期內市場風格不會「大切換」，更多表現為行業的輪動。配置上低估值紅利作為壓艙石，同時關注受益於國產替代和需求端回暖催化的華為產業鏈、估值調整至歷史低位且政策預期改善的醫藥等。

浙商證券：跨年行情，及時把握

隨著我國經濟改善，疊加美債收益率上行放緩，A股迎來雙重催化，隨著風險偏好提升，關注TMT和補庫存兩條線索。其中，TMT是產業周期指引的趨勢機會，補庫存是庫存周期指引的季頻左右輪動機會。

線索之一：TMT。關注AI低算力應用（辦公室、遊戲、教育、電商、醫藥）、半導體、消費性電子、汽車智慧化等領域。其中，AI應用近期催化密集，一則，根據財聯社消息，OpenAI將於2023年11月6日舉辦首屆開發者大會；二則，微軟股價距離新高一步之遙。

線索之二：補庫存。截至2023年第三季，在統計的29個申萬一級行業（剔除銀行、非銀金融），大部分上游行業（有色、鋼鐵、石化、化學）、部分中游製造（汽車、輕工業、家電、國防）、TMT（電子、電腦、傳媒）需求出現改善跡象，逐步邁入被動去庫或主動補庫階段，可望率先復甦。同時，地產鏈需求仍待改善，庫存持續去化。

以上的十大國內券商策略，筆者較喜看廣發證券，因為分析覆蓋面廣。此外，投資者要留意的是，阿爺今時是不許國內分析者唱空，但以上策略也是否沒有金沙可淘？可以思考思考。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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