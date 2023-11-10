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投資旨在財富增值、資產增值，即使賺不到價，也望賺息，而這個息要能跑贏通脹。但在市場傾向維持高息更長時間(higher and longer)、美聯儲局鷹鴿未明的大環境下，炒股難有作為。有投資者便把眼光轉投美債，今時真是買債好時機？

經濟及金融市場非常複雜，投資者不應只看個別因素，甚至單一訊號便決定追（買）、揸或沽。今時有分析認為，當美債跌至相對低點，而美國財政部明年又可能自己主動買回美債的話，便會利好美長期國債。這類趁債息高而買債的策略原沒甚麼特別，只是明年若耶倫落場買債，相信有助債價止跌，投資美債便會穩賺不賠。2000年時，美財政部也曾自己買美債以撐美債價，近周市場又傳美財政部出手買。

債券債券的策略一般是：當利息上升時，便買短（債）棄長（債）；當減息時，則取長捨短。以上「利好長期美債」的結論是建基於：當美聯儲局停止加息之後，如果開始減息，美長債息率下跌，美債價便升，例如投資者在美國30年長債價格最低點（即債息最高時）買入，便可以賺息和價差。（見副文）

不加息就買長債？

有人認為，美財政部和美聯儲局釋出了「債券市場需要財政部干預程度」的重要信息，而加息周期接近尾聲，便「可能」是投資長債的時機。有關政策的信息可以有不同解讀，至於加息周期是否已接近尾聲，就更是言人人殊，相信今時市場也很想知道明確答案。因此，若說買美長債其中一個風險是，美聯儲局繼續加息，其實就等於沒有說一樣。

不過，市場的確普遍預期，美聯儲局不會繼續加息。有不少分析相信，美國即將或已經出現「滯脹」(stagflation)，一個經濟停滯及通脹並存的現象。今時美國遇到「穩經濟抑或遏通脹？」這個兩難的問題，經濟如病人，通脹就像頑疾；開刀施手術（加息遏通脹），即使手術成功，但病人死了（經濟被搞垮），便非常非常不妥。故耶倫（美財政部）買債，未始無因。

如果美聯儲局不繼續加息，甚至掉頭減息，甚至進入減息周期，投資債券便須「取長捨短」。80年代，美聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)推高了美債息：30年期債息15%；3個月債息更一度高達23%！及至1986年，3個月債息已大幅回落至3%至5%，而如投資者於30年長債息15%時買入長債，則可穩坐30年15%的高息釣魚船。

「窮得只剩錢」的投資

美國債券無論長短（期），都有其特點或相應的投資策略，但似乎不是每個投資者都適合買債券。近十多年有句很流行的說話：「窮得只剩下錢」，這當然很大可能是窮佬阿Q嘲諷富人的話，但也可用來形容債券投資者，因它讓我想起約30年前的一件小事。

時為90年代，有位富豪想投資，希望有安穩的退休生活，遂問我有甚麼好建議。記得我當時只問他兩個問題：一、可以投資的資金若干？及二、他每個月的生活使費多少？他的答覆分別是8000萬及24萬元。我二話不說，便建議他買30年期美債。

當年美國30年期債息有8%，8000萬元本金每年可賺息640萬元，而他年花288萬元，還有352萬元可供儲蓄。當時他年約50歲，預計30年後，即他80歲時，30年債到期取回那筆本金8000萬元後，還有逾27年時間可供他食老本，尚未計他30年來可供儲起逾億資金！今時既感慨「時間是投資的最好朋友」之外，還更體會到，債券真可能是「窮得只剩下錢」的富豪才會投資的工具。

2類股債可投資

買美債是取其穩陣，派息穩妥。如果只求跑贏通脹，為你提供可以接受的收益，各類債券其實還有很多選擇，更不限於美國長債。今時一般通脹3%至5%，理論上，任何投資有6%以上回報便抗通脹，去年美國通脹高達9.1%雖極為罕見，但也要提防通脹一旦急升，長債息或不能抗突然急升通脹的風險。

投資債券的另一選擇是買優質的公司債券，最長年期通常10年。買公司債要「帶眼識公司」，即使有內房企今時有債務問題，償還或有拖延，但這類債息可高達幾十厘，要看你膽識，敢不敢博？如敢，當該類債可以被贖回時，就財息兼收，獲利非常可觀，是為風險管控的藝術。

可能沒有人會反對獅子銀行是間優質公司，之前全球曾出現銀行危機，獅子銀行遂推出一種投資者沒有主動贖回權的8厘息「永續債」，只付息，而債券就像個循環債務。當危機過去，獅子銀行當然再沒有這支高息歌仔唱，速請債券投資者贖回。如投資者仍對優質公司債有興趣，蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）等均可考慮。但風水也會輪流轉，如何衡量風險，投資者須自行考量。

與其買公司債要細挑「優質公司」，更恐它從優變劣，還不如買優質公司股？買股是取其可靈活走位：見它勢頭不對，優質不再，可先走貨；見它趨好，又可候低位買回，仍是「優質」。「優質」股其中一個標準是願意連續幾年派高息，市場上不乏高息股，例如中移動 (00941)、建行(00939)、中銀(03988)、工行(01398)等便是。

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減息債價升

債券孳息主要由兩部分組成：利率和信貸息差。如果市場預料利率將會向上，債券孳息亦會上升，促使債券價格下跌。反之亦然。

如果投資1000元於3年到期、票息為3%的國債，投資者便以債券面值買入債券，每年可獲得30元利息，以及在債券到期時，取回1000元。若3個月後，政府為了刺激經濟而減息至2%，支付3%票息的債券便會比只支付2%利息的新發行債券，更具吸引力。

投資者會願意以高於1000元的價格買入3%債券，以賺取較佳利息，當出現這個情況時，便會利好那些已持有該債券的投資者。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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