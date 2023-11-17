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本欄昨天(16日)介紹了中國年薪最高的經濟學家：任澤平，沒有看昨天介紹的讀者，可以今天再看有關簡介(副文--「最貴的經濟學家」)。

但昨天對任澤平的介紹，還漏了一點，就是這位千五萬年薪的竟也做帶貨(推銷)。帶甚麼貨？是生物技術領域的：仁生澤髮，是個生髮劑，是由中科院科學家研發的，有150個專利。過去兩年，任澤平面臨頭髮困擾，現在頭髮長了一倍。任澤平用得好了就推廣給更多人。任澤平不叫這做帶貨，只是想從用戶角度去告訴大家，有這麼好的產品和技術，打破一般人的知識盲區。的確，好事，是不能靜等有麝自然香，而是要打下鑼鼓，應吹的便應吹一下。

就是要將好的來吹，所以任澤平也創辦了個商學院，叫澤平宏觀，目前已有近3500萬專業用戶，目的是：

大家現在面臨轉型發展，都有一些迷茫，我們(澤平宏觀)就帶著大家去全國看那些特別優秀的企業和產業鏈。例如今年去了華為，請余承東老師分享；也去了新東方(09901)，請俞敏洪老師分享怎麼在絕望中尋找希望，怎麼戰勝困難，愈挫愈勇。我們去看了很多高科技企業、新消費企業、新能源產業鏈，我(任澤平)是希望在這個大轉型時代，幫助更多企業家尋找方向，尋找新的投資機會，向優秀的企業、企業家學習。有一句話叫「看見光、追逐光，成為光」，這是我的發心。

這是個有良心的企業家所應為，要澤民生。

要澤民生，除了要建議下內房業怎拆彈外，亦要對經濟、企業發展和股市方面給些建議。

1. 經濟：

任澤平：今年的經濟走勢是比較清楚的。年初抑制的需求集中釋放完後，二、三季度經濟確實出現了下行壓力。7月24日召開的政治局會議以後，政策正在轉向全面友好，例如貨幣政策方面實施了降息、降準；提出了活躍資本市場，優化房地產調控，前段時間也推出了萬億特別國債發力基建。

我認為訊號是比較積極的，但客觀來講，可能政策的劑量還需要繼續加大，擠牙膏式的寬鬆政策對經濟加快恢復的作用肯定是不強的，我們經常講一鼓作氣、再而衰、三而竭。其實，中國過去有過成功的經驗，例如2008年面臨國際金融危機，及時推出了4萬億刺激政策，中國經濟的恢復領先於全球，而且當年大力發展的基建為後面的經濟發展打下了堅實基礎。

2020年，中國及時推出了以新基建領銜的大規模經濟刺激計劃，率先在全球實現領先成長。中國這一輪的下行應該是從2021年下半年，推出了以房地產三道紅線等為代表的收緊政策。

我的建議是目前應推出規模較大的新一輪經濟刺激計劃。因為當前的情況是居民預防式儲蓄、企業不敢投資，整個信心與需求不足，依照宏觀經濟學的基本原理，就是要由政府這隻有形之手來擴大內需。

第一，政策規模要足夠大。例如基建，我們國家要重點發展的新能源、人工智能、數字經濟、高端製造等，在新基建領域擴大投資需求。另外，可以考慮發放大規模消費券，修復居民的資產負債表。同時，活躍資本市場也非常重要，因為資本市場會帶來財富效應與居民消費，消費起來以後會帶動生產和投資，整個國民經濟的循環就打通了。這幾個政策非常必要，我相信如果出台有力的措施，中國經濟可望開啟新一輪復甦。

2. 扶持民企：

現在民營經濟信心不振的原因是多方面的。第一，在逆全球化的背景下，百年未有之大變局，這種宏觀大環境對企業的信心會造成影響。第二，過去這幾年政策大方向是對的，但在執行上部分存在所謂的合成謬誤，層層疊加、操之過急，不給企業留有空間餘地，也造成了一些不良影響。不過，現在國家正在大力提振民營企業信心，出台了許多政策，我覺得方向都是對的。

民營經濟貢獻了中國經濟的56789(貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量)，只有民營經濟有活力，呈現萬馬奔騰的態勢，中國經濟才有可能真正走向復甦。

提振民營企業信心：

第一，徙木立信，約束一些政府部門，不得過度干預民營經濟正常的經營行為，不能亂開罰單。

第二，應該營造良好的輿論環境，過去幾年互聯網上出現了對民營企業喊打喊殺或離場論的錯誤言論，國家也出台了文件予以駁斥，但這種聲音仍然存在，應該適當予以規範。各個網絡平台也承擔相關的責任，要按照國家的要求，提振民營經濟信心，傳遞正確的聲音。

第三，從企業家的角度，面對大變局、大調整，應該積極尋求轉型。因為現在困難的主要還是傳統企業，新能源、人工智能、數字經濟業、高端製造這些領域的許多企業發展還是比較快。

第四，從理論層面對民營經濟、民營企業家給予準確的定位。過去經濟增長理論，認為推動經濟增長的是資本、勞動、技術，現代內生增長理論更強調的是創新和企業家精神，這個最新研究成果要多提倡。

有的人說企業家擁有龐大的財富，其實不能光看著他們吃肉，沒看見他們捱打，創業這件事不是九敗一勝，是九十九敗一勝。不能光看到創業獲得了巨大的利益，也要看到這些企業家所背負的巨大壓力、默默的付出，甚至連續的失敗。

所謂高風險高收益，創新創業本身就存在巨大風險，那麼獲得巨大的收益也是合情合理的，只要他們合理納稅，對社會有貢獻，同時帶動了就業，促進了社會活力，推動了技術進步，提升了國家在國際上的行業競爭力。現代化強國、高品質發展最終要靠人幹，企業家這個群體至關重要，所以一定要提振民營企業信心，保護好寶貴的企業家資源。

3. 股市：

A股的問題大家找了各種原因，為甚麼一直在3000點徘徊？我覺得，最根本的原因就是讓投資者賺到錢。A股首先要解決定位和戰略問題，其存在不是為了早期幫國企脫困，也不是為了完成甚麼重大使命，更不是要成為上市公司圈錢、割韭菜的工具。A股就是要讓股民賺錢，只有股民賺到了錢，股市才會繁榮，形成好的生態，能夠為優質的上市公司提供融資渠道，讓它們創新、搞科研等。所以說，一定要保護投資者，要把整個資本市場的定位從融資市變成投資市。融資市，就是過去為了一些企業脫困，或是為了完成甚麼任務，給予一些支持，結果有些上市公司心術不正，股市變成了割韭菜的市場，傷害投資者。另外，監理也不健全，導致A股長期比較低迷。我覺得，如果真正讓股民的投資者權益受到保護，投資能賺錢，A股一定可以發展起來。

中國幾億股民，這麼大一個市場。怎麼由融資市變成投資市？有幾點需要做：

第一，對於破發、破淨等經營不好的上市公司，要限制其減持，既然經營不好就不要賣出，不能圈錢跑路，而應該給股民貢獻價值。

第二，對於財務造假要嚴刑峻法，甚至可以推行集體訴訟。有的上市公司做的比較過分，欺騙中小股民，一定要嚴厲處罰。

第三，要加大信息公開披露，我們經常講三公市場，公平、公開、公正，其實公開是前提。

第四，實現優勝劣汰，對一些差的公司該退市退市。

股市真的淪為管理層圈錢自肥的圈地時，你買吖！

任澤平之所以能成為全國最高薪的經濟學家，沒有兩下子功夫，老闆們也不傻，會出高薪聘他。一個經濟學家，不是靠背書好，而是靠細心觀察、確實的分析及給出中肯、有效的建議，各位看完任澤平這些觀點，是否可以讓閣下有了另個層次、深度的認識呢？



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最貴的經濟學家

任澤平是中國經濟學家，也是中國民營經濟研究會副會長。

2007年獲經濟學博士學位的任澤平，同年任國信證券宏觀分析師。兩年後，他進入國務院發展研究中心，出任宏觀部研究室副主任；其後歷任國泰君安、方正證券、東吳證券、中原銀行等金融機構的經濟學家。

任澤平任恒大集團(03333)首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長期間，年薪高達1500萬元人民幣最為矚目，也有「最貴的經濟學家」之稱。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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