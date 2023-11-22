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昨天(21日)講了巴菲特給兒女的4個忠告，今天(22日)繼續講第5至第7個忠告。

(5)投資要有勇氣。2009年美股一跌，使美股蒸發了市值超過兩成，投資者離場。當時巴菲特卻扒逆水，大舉投資，他有的是勇氣。不過，擁有這份勇氣的前提是：要了解你所投資領域上的專業知識，才能作出明智的決策。

人生就像一場投資，經常要做決策，而不少決策都取決於你有沒有勇氣。生活和投資都要敢於行動，勇於嘗試，若缺乏勇氣，受人影響而放棄投資，或者虧損似乎是必然的，也難有意外的收穫和驚喜。巴菲特鼓勵子女，要迎接他們從來未面對過的挑戰。因孩子的自信源自勇氣，要掌握足夠的勇氣，年輕人才得以在成長中不斷進步。

(6)再富不能富孩子。美國有一項調查顯示，繼承了10萬美元或以上資產的較富裕年輕人中，有兩至三成人不再工作，甚至沉溺於享樂，乃至傾家蕩產。美國某富豪死後，遺產留給23歲獨子，最後那青年卻因吸毒而倒斃公路，遺產被視為定時炸彈。

因此，巴菲特指不要溺愛孩子，不要為他們過分提供物質生活，反而要他們自己努力，創造財富。新一代承受困難的意識和能力正在下降，父母不要心軟，今天的溺愛會變成明天的傷害。孩子一定可以被塑造到具承受困難的能力，讓他們吃點苦，受下挫折對他們有益無害。

(7)沒有必要迷戀於財富。巴菲特捐了370億美元做慈善。被問到為甚麼不留財富給子女時，他說人生的快樂最重要，財富是不值得迷戀的東西，留財富給子女會有負面影響，卻不會幫助到需要幫助的人。

美國有不少成功企業家表示，寧願陪伴子女成長。他們正了解到，儘管為子女提供了物質生活或財富，但卻忽略了陪伴子女成長的重要性。富裕父母也應效法如巴菲特，只為子女提供生活所需，不要炫耀財富有多少個零。

巴菲特享受財富增值的過程，而不貪戀擁有巨額財富的結果。他3名子女通過努力，也已積累了一定的財富，各自成家立業。可見父母讓子女體驗生活中的一些困難，不要放縱、溺愛，讓他們培養出堅毅自信，巴菲特做得到，其他父母都一定做得到。

巴菲特的成功源自他個人努力追求財富，但說到尋找自己幸福生活，財富並不應是人生唯一的目標，大家要追求的是更有價值的生活方式。

金錢需要足夠生活

巴菲特給兒女的7個忠告，其實也合一般投資者，因為主要的，是講我們對金錢的態度。

對金錢，中國傳統是不屑，故有視錢財為糞土，不為五斗米折腰等等的清高之言。但一般人，包括筆者，是看錢是錢，命是命，因為現實生活中是，錢非萬能，但無錢就萬萬不能。

巴菲特肯定不會無錢，也肯定不會一毛錢也不留下予子女，所以巴菲特這7個忠告，對那些全不擔心沒錢的人，才可大口氣地說：富貴於我如浮雲，因為千金散盡還復來。

哈哈，閣下看文至此，是否覺得我是在以今時之我，推翻寫巴菲特給兒女的7個忠告的我？不是，因為個人覺得巴菲特，還欠了一個忠告予其子女。

在現今社會，人，是不能阿Q地，無錢無所謂。餐餐食泡麵都要錢㗎，房租、燈油火蠟、病痛醫療，都在在要錢，所以不要輕言錢財如糞土。

維持一人之生活或一家庭之生活，雖然不必要家財億萬，但要千萬或至少數百萬，百萬（看閣下年紀，距大限有幾多年），以及閣下的生活水平要求。

最慳最慳言，不計租、水、電、醫療，光是吃，每日兩餐兩餸飯，朝早一個菠蘿包，怎樣都要80至100元/日，此即光是吃，每個月也要三千。因之如閣下對這種慳到無可再慳的生活也甘之如飴，則只要閣下能月賺到三千，也就可以講富貴於我如浮雲（再聲明，是不計租、水、電、醫療）。啊？衣服鞋襪如何？唉！去馬寶道、長沙灣的地攤，每季用上一千元，一年換兩季共兩千元，已可有出得廳堂之衣著。至於入廚房，在家之閒著，就用去年之衣物便可。

因此，為人父母，如能教導到子女接受到這個慳生活水平，就只要教他們每月能賺逾三千，就可以再教他們巴菲特那給子女的7個忠告了。

閣下看文至此，是否覺得筆者神經錯亂，究竟是要學巴菲特的不恨錢，還是要愛錢？

筆者的看法是：

1. 對不憂金錢的家庭，應教子女不要貪錢，要視金錢如糞土；

2. 對要憂柴米的家庭，應教子女要賺錢，要最少賺到夠每月的生活費，不要成為社會的負累，也不要餓死老婆瘟臭屋。

錢確是不可帶進棺材，但在入棺材之前還是要：衣食足而後知榮辱，才可以活得有尊嚴，才可以用錢而不為錢所用。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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