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此文成於上周五(8日)，美就業數據公布前。近日日圓急升逾6%（圖一），在外匯市場言，這是「匯災」，因為炒匯者多是以槓桿運作，一旦止損位被觸動到，就可能帶動滾雪球式的冚倉，日圓將再急升。

促成日圓再急升的原因，可以是上周五晚美國公布的11月勞動數據中的失業率（圖二），如達到4%或以上，就代表美國衰退已開始了。接下來的，就是美聯儲局肯定不可能再加息，之前那些沽日圓買美元/債來套息的Carry Trade資金，就要急平倉。這筆Carry Trade資金有多少，有估計達20兆美元，這是過往多年來累積下來的「火藥」，一旦炸開，日圓會是首當其衝，會被沖到哪個水位？120、110、100？不會咁小兒科，而是可以回到1美元兌78日圓或以下。

筆者講這些水位是十多年前已講過的，但當然不會一下子到，前提是大家對美元失信心。而日本央行三十多年來印發了的海量日圓，但又被挪到海外投資的日圓，將要班資回日，就會造成了日圓的急升。

美十年債息、三十年債息，息率都不逾5%，如日圓一周之內就下跌6%，就即是謂辛苦一年來所可以賺的息，在一周之內就在匯上蝕凸。留意是蝕到平手尚可話守下，是蝕凸，就不到你守，更何況日本投資機構在12月或3月就要做年結，要派息給投資者，怎派好？日本企業，如果原估計年利潤有20%(好好啦！)，突然在匯水上蝕了6%，即是得回只賺12%，年報上怎好說？



這時我想到軟銀了，他要不要多賣、急賣他們尚持有的中資股？

近日港股不是出現藍籌逐隻洗？

美資已清貨八八九九，無乜貨可再沽，但當日圓一啟升浪，這些投資在中港股的日資就不能不連倉底貨也要沽出來，因為俗語：契弟走得摩。

近周港投資界出現了批大講粗話的分析員、基金經理，因為港股確實跌到超不合理，但仍被外資不問價值來洗盤。你說一個應是講理性、講價值投資的認錢不認人老外投資精英，突然間拋棄一切投資規律，不按牌理，乜都沽，等同西洋拳擂台上Hit below the belt，又無裁判可以阻止，怎不能講粗口。

不忿，粗口可以講，但講完之後，就要諗諗：

(1)當要沽的都沽齊後，還有甚麼可沽呢？

(2)一賣必有一買，被沽了的貨，落入何人手？

當你想到這兩問的答案，就會對上周的港股跌心懷歡喜(前提是你手上沒太多貨)。

股市是在恐慌之時見底，歡喜之時見頂。上周肯定是恐慌到不得了，「慌」到太古(00019)等一眾公司出來作回購。大股東和公司作回購是最好的「審計報告」，告知股民，此價抵。

股價抵，還要有個讓股價上漲的大環境。今年4月，筆者有文《堅壁清野》，告知外資受政治壓力要撤出港股，故大家要忍手，忍到他們出清了。一如美資把中移動(00941)（圖三）沽到30元後，沽清了，我們就可以把中移動買回來。可見只要是有實力的公司，年年有增長(10%以上)，年年有足夠的派息(5厘以上)，就可諗諗。

有一個範疇大家可以諗諗，就是金礦股。

11月27日，筆者有文《荷蘭央行談金》（圖四），提出了歐洲央行間有個協議，要持有值該國GDP 4%的黃金作儲備，以防突發的金融危機。到上周又有波蘭央行據歐洲央行的秘密協議去買金（圖五）以準備有必要時要回歸金本位。目前波蘭央行持金量仍未達到4%水平，估計仍要買入130噸金左右（圖六）。

中國近年不斷買金，但金儲量有多少？由於少公布數據，有統計指中國持有5000噸金，但持金量只佔GDP不足2%。即如要達到持金量等同GDP 4%的歐洲央行要求時，中國仍有大量金要買(圖七)。

金跟日圓升又有甚麼關係？假如日圓再升，即是美經濟有危機，美息將再下，美匯將回，都有利金價。但假如上周五美就業數據太差，失業率升上4%，則美金融市場將有難，會怎發展？走著瞧。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。











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