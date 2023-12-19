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中國發展，是在每年的中央經濟工作會議和兩會可以看出端倪，而每年底的中央經濟會議更具前瞻性。

(1)要前瞻，便要統計一下在會議中的用詞頻率。圖一見出「發展」是歷次中央經濟工作會議的高頻用詞，這是必然的，不發展，何以生存？但每年的發展方向都不會一樣的，在2023年的中央經濟工作會議就凸出了「高質量」和「安全」這兩個方向。

(2)發展重視先進製造業、科技創新這可以在李強總理首次調研會見那些製造業可見一斑（表一）。

(3)在金融服務方面亦見出服務方向上的改革，科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數碼金融、國家糧食和能源安全是重點（圖二）。

(4)發展中要求高質量，對國企方面有一個目標、兩個途徑、三個方面（表二），不過目標還是最重要，至於效果怎麼樣，要走著瞧。

(5)民營企業也被調上頂層規劃（表三），主要是開大了門路，融資支持，在李強作調研的企業中，也有山河科技、小米(01810)、藍思科技、海爾集團等。

市場可能會十分關心，地產業會怎麼了，先抄段《財聯社》報道。

《財聯社》報道：12月13日中國國際經濟交流中心舉行的2023至2024中國經濟年會上，住房和城鄉建設部副部長董建國發表講話。

住建部：今年1到11月全國二手房交易量佔比達37.1%創歷史新高

董建國表示：今年1到11月，全國二手房交易量佔全部房屋交易量的比重達到了37.1%，創造歷史新高，全國已經有7個省和直轄市二手住宅的交易量超過了新建商品住宅交易量。今年1到11月，一二手房合起來實現同比正增長，這個合計正增長的指標，說明住房需求保持穩定，沒有出現明顯的收縮，而是交易結構發生了變化，二手房交易替代了部分新房交易。此外，保交樓工作的扎實推進，帶動了全國房屋竣工面積同比增長近20%。

住建部：支援暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題

董建國表示，針對部分房企出現債務違約風險，金融管理部門已出台了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，將繼續配合金融管理部門，抓好各項政策的落實，一視同仁，滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

住建部：對於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，要按照法治化、市場化原則出清

董建國表示，對於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，要按照法治化、市場化原則出清，這也是市場優勝劣汰的結果。我們注意到，一段時間以來，社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」，其實用語是不準確的。如果將債務違約等同為「爆雷」或者是「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加劇企業困難。各方面應該理性地看待房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。

中國明年會多發債

要留意的是紅字，尤其是優勝劣汰的那一段。所以在抄內房股的底時，要特別留意了。雖然說中央會關顧內房業，但國內的一些研究機構對2024年的內房業還是不太看好的（圖三）。

不少人對中國的經濟前景感擔憂，這也是，因為中國的地方債務確十分有壓力（圖四），但中央政府的槓桿率是較低的（圖五）。在2024年，中央可能要多發債，會發多少債，有估計會是3.5%財赤，跟下來的，是人行應會減息了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





