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聖誕雖已過，但回望一下，今個聖誕真不一樣。

1956年的美國中產家庭的聖誕可以從SEARS的聖誕購物冊中一頁反映出來，是溫馨的，聖誕樹掛滿了波波飾物（圖一）。

每年的聖誕節都是消費大日子，對美國家庭尤是。

2023年萬事達卡Spending Pulse報告謂：

根據衡量線下門店和在線銷售情況的萬事達卡Spending Pulse報告，在2023年11月1日至12月24日期間，美國零售銷售額僅增長了3.1%。這一增幅數字低於萬事達卡在9月份預測的3.7%，也明顯低於2022年7.6%的增幅，這預示著利率上升和通脹正給消費者支出帶來了壓力。

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家Michelle Meyer表示：「2023年的假日購物季，消費者正以一種謹慎的方式進行消費。(不過)經濟背景仍然有利，創造了健康的就業機會並緩解了通脹壓力，使消費者能夠尋求他們最看重的商品和體驗。」

本輪假日購物季的一個特徵是，在經歷了相對繁忙的感恩節和黑色星期五周末之後，許多消費者一直等到了聖誕節前最後一刻才再度購物，他們期待價格能進一步下降，而且2023年聖誕節前恰好有一個完整的周末。

根據Spending Pulse的數據，在2023年11月1日至12月24日期間，網上零售額按年增長了6.3%，線下門店銷售額增長了2.2%。在此期間，電子產品和珠寶的銷售額按年有所下降。增長最強勁的是餐飲業，因為人們外出就餐，推動餐飲價格上漲。

家電和電子產品消費放緩

即使美聯儲將利率推升至了二十多年來的最高水平，強勁的消費，尤其是旅遊和餐飲方面的消費，仍為2023年的美國經濟注入了活力。不過，許多家庭在疫情期間大肆揮霍後，一些類別的消費已有所放緩，尤其是家電和電子產品。

美國的就業市場雖然依然強勁，但許多消費者的儲蓄已較疫情期間大幅減少，並面臨信用卡借貸成本大幅攀升的問題。數百萬美國學生也恢復了學生貸款的月供。

耐克和聯邦快遞在聖誕節前幾天曾公布了最新季度的財報，投資者其實已經能夠從中得出一些謹慎的訊號。兩家公司都下調了收入預期，令投資者大失所望，並導致股價暴跌。

耐克公司首席財務官Matt Friend在上周四（21日）表示，在黑色星期五等促銷活動之外，耐克運動鞋和服裝的需求疲軟。他還指出，公司電子商務平台上的流量減少，而競爭對手提供了更大力度的促銷活動。

聯邦快遞首席執行官Raj Subramaniam則指出：「消費者在商品和服務方面的支出組合已接近疫情前的水平。去庫存化階段已經結束，但重新進貨階段尚未真正開始。」

消費，撐起了逾70%的美國GDP，聖誕節消費更值得被關心美國經濟者留意（圖二）。

2023年從黑色星期五到平安夜共有31天，是最長的假日購物季之一。

研究公司Customer Growth Partners的總裁Craig Johnson表示，一些人可能認為這對生意有好處，因為這擴大了銷售窗口。但從另一個角度看，這會造成12月非假日期間的冷清。銷售旺季愈長，冷清期就愈長，中國人就有一節淡三墟的觀察。

聖誕節後的一周對美國零售商來說已愈來愈重要，因為消費者往往會到商店退貨或尋求更高的折扣。一些連鎖店早在平安夜之前就開始宣傳聖誕節後的促銷活動。梅西百貨在聖誕節前一周郵寄了一份促銷傳單，宣傳在12月25日網上購物和12月26日至1月2日店內購物的服裝、配飾和家居用品可享受20%至60%的折扣。

美假日銷售額將增6%至8%

美國全國零售聯合會(National Retail Federation)此前預測，從11月1日到12月31日，假日銷售額將增長6%到8%，達到9426億美元到9604億美元之間。這些數字不包括汽車經銷商、加油站和餐館的消費。該行業組織預計將在1月份對本輪購物季的銷售情況進行更新統計。

但最節制美國人消費的，怕是債務（圖三），這個以後再談。

由美國的百貨商場移到紐約街頭，2023年的聖誕節也是街上人頭湧湧，但不是購物，是示威（圖四）。

以色列猶太人成日話納粹在密室用毒氣殺死猶太人，但今時以色列猶太人是在大氣中，密集地在加沙地區掟下由美國提供的2000磅炸彈。加沙是地球上人口最密集的地區之一，輪番掟2000磅炸彈，後果是圖五、圖六。

以色列炸了加沙的醫院，謂它是哈馬斯的基地。但美國《華盛頓郵報》謂以色列的炸醫院辯解是不成立的，並以圖篤爆以色列的謊言（圖七）。

於是今個聖誕節，在以色列的濫炸下，就帶來了中東地區的反西方情緒（圖八）。

一千年前有十字軍東征，一千年後也有這個以色列東征，但後果將會迥異。2023年及之後的聖誕節，美國及以色列將會被東方文化孤立和敵視，另個「911」不是不可能的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



