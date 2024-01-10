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環顧中外，新一年至今還沒有甚麼令人振奮的消息，可讓投資者相信有個「勇敢新世界」在期待？大家。市悶，昨(9日)文提及巴菲特的黃金拍檔芒格(1924-2023年)就更教人懷念，今天(10日)且再補幾筆。

與巴菲特相比，芒格更為低調，卻以「股神軍師」的身份像明星般存在。芒格既以投資聞名，投資者會很想知道，面對今時這個環境，這位投資界傳奇人物會有甚麼看法。惜斯人已逝，若仔細看他的投資智慧，投資者會更認同，巴菲特確深受芒格的影響。

要找自己懂的公司

芒格認為，投資是一件長期的事。「如果你想長期投資，你就得承受50%的跌幅而面不改色。」這與巴菲特忠告投資者，要保持長遠眼光，並堅持正常投資並無二致。

「我研究的公司都是我有優勢的領域，若分析一家公司，別人比我更有優勢，那我就不會參與。例如一家製藥公司，你得分析它能研發出甚麼新藥，別人若懂得比我多，我便沒有甚麼優勢可言。」芒格強調，投資者要尋找自己擅長兼具優勢的公司，這樣才能做好投資。

面對今時猶如「半杯水」的市場前景，芒格的「錦囊」可能早已塞入了投資者的口袋裏。他曾說：「做投資時，你要心裏有數，要預期將來可能出現大災難；其他時候，做個愚蠢的樂觀主義者便行。」

好機會可遇不可求

投資，要講時勢，講機會。若大市不就，任投資者有通天本領，亦難免會有「英雄被困筲箕灣」之歎。如果你問道於芒格，他可能會這樣答你：「好的投資機會就是這樣，可遇而不可求。每個人一生中都有屬於自己的那兩、三個好機會，關鍵在於當機會來臨時，你是否能夠掌握。」

芒格曾透露，他的投資秘訣在於能看出機會。當屬於你的機會出現時，你能看懂，別人看不懂；當等到有大好機會時，投資者就一定要敢於下重注。他又認為，過度分散投資對投資者並沒有甚麼好處，只要找到幾個絕佳的投資機會就很幸運了。在他眼中，巴菲特是少數能夠看到、捕捉到機會，並敢下重注的人，而巴菲特亦曾以基金的收費為例，具體指出分散投資會令投資成本增加。

芒巴二老 價值投資

許多人都知道，巴菲特和芒格都信奉「價值投資」法。芒格說：「無論買甚麼股票，價值投資都是付出較低的價格、買進較高的價值，這種投資方式永不會過時。」

「價值投資」最初是由格雷厄姆(Benjamin Graham 1894-1976)於90年前提出的理論，其中闡述了股票、市場，以及投資本質是對公司未來進行預測，包括股票買入價一定要大大低於公司的內在價值等三大概念。

然而，巴菲特經過幾十年的實踐，在這3個概念之上，再加了一個概念：投資者可通過長期不懈的努力，真正建立起自己獨特的「能力圈」，能夠對某些公司、某些行業獲得比其他人更深的理解，而且能夠對公司未來長期的表現，作出比其他人更準確的判斷和決定。

巴老所謂「獨特的能力圈」是否又與芒格強調的「投資者要尋找自己擅長、具有優勢的公司」理論相同？正是「我中有你，你中有我」，芒、巴二老的投資哲學實已難以區分。

芒格的智慧當然不限於投資。財富和健康是人生兩大追求，擁逾百億美元身家，芒老活到近百歲高齡，生前健康似乎還是不錯的。有人曾問他養生之道，「我的長壽秘訣是：別對人性抱有太多期待」。答案真可圈可點。

「我發現人生想要成功，只要做到兩件事：一是不做愚蠢的事，二是活得久，做到這兩點你一定是人生贏家。」智慧老人長命百歲，健康兼富有，芒格自然已是人生贏家。至於凡夫俗子如你如我，能活多久，似都沒有多大的話語權。但在2024年的投資上，不做蠢事；人生路上，不做傻事，相信總可以吧？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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