加入最愛專欄 收藏文章

投資原本就是一場預測的遊戲，即是：靠估。有人會說，預測建基於數據、往績、趨勢等，與純粹憑直覺的估猜大不相同。昨（22日）恒指再跌340多點，有多少專家「預測」準確，又有多少牛頭角順嫂「估」中了？

展望2024，許多「專家」自去年11月中開始，已陸續發表了看法，從而對市場，甚至國際政、經形勢有了一些預測。Zerohedge綜合了一眾專家對今年最普遍的25項預測，以「Bingo卡」的方式顯示出來；卡框內顏色點愈多，代表愈多專家有此預測及共識（圖）。

這張「Bingo卡」是由Visual Capitalist(VC)根據Zerohedge資料庫內，700多個來自報告、訪問、Podcast等的預測和共識，匯編而成。其實，它顯示了許多「專家」，例如分析師2024年通脹、利率和經濟增長的前景，都有相似的看法，投資者應不會感到陌生。

通脹續降 年中減息

通脹：今年通脹將持續降溫至目標水平。雖然達到目標前的最後階段可能是最艱難的，但普遍相信通脹將不會像2022年般再次急升。

利率：各大銀行和機構均預測，美聯儲局、歐洲央行及英倫銀行將在年中減息；市場預期減息3至6次，美儲局的官員卻預測減息2至3次，兩者預測有些距離。

市場：美股、美債樂觀。減息會導致債券價格上升，而美股應繼續受惠於不斷增長的AI主題；在地緣政治風險日增的情況下，分散投資也將是今年的一個主要的投資策略。

實質GDP增長：全球增長前景黯淡。預測全球GDP增長為2.5%至3%，略低於10年(2013至2022年)平均數3.1%。國際貨幣基金組織(IMF)由2023年預測的2.4%，下調至2024年的1.5%，而歐洲預計2024年將繼續緩慢增長(0.9%)。此外，印度今年GDP增長將超越中國，尤其是當外資製造業從中國撤離的趨勢持續。

局勢緊張 AI可為？

地緣政治：俄烏及以哈戰爭，令全球緊張局勢升溫，地緣政治風險持續增加，投資更需要多元化，靈活走位。此外，也門胡塞武裝分子對紅海貨櫃船的持續襲擊，導致海運中斷，但美、英的報復性轟炸反而可能會導致全球海運持續中斷。

事實上，中東衝突不斷升級會影響航線、航運的保險成本等，這或再推高通脹，繼而導致今年美聯儲局推遲減息，並影響全球眾多經濟因素及市場。

今年也是各國選舉關鍵的一年。美、俄、烏、印度、墨西哥等國家今年都將舉行選舉，若地緣政治持續不穩，今年全球政局便很可能發生巨變。

AI:AI自去年爆出後，今年將是AI技術另一個關鍵，但圍繞？AI衍生的法律問題將愈來愈多，例如《紐約時報》早前便控告OpenAI和微軟(美：MSFT)侵權。

獨立思考 逆向投資

正如昨文所說，「市場對美3月減息的預期時有反覆」。如果相信以上來自700多個報告、訪問等「年中減息」的預測，似乎3月便太早了。如不信「專家」，逆向投資也可以是另一選擇。

巴菲特選擇卜居於遠離華爾街的奧馬哈，在空間、文化和個人等方面，與華爾街保持疏離感，有助於他在主流以外，保持清醒，逆向投資並取得盈利。不過，看巴老近期加倉的蘋果(美：AAPL)、可口可樂(美：KO)、美銀(美：BAC)及美國運通(美：AXP)等，卻又似非甚麼好選擇。

談到美股，「專家預測」顯示市場仍傾向追捧AI概念，因相信AI進步會帶來牛市，以及生產力的黃金時代。不過，看英偉達(美：NVDA)和微軟今年預計的PE，分別是40多倍和35倍，實在太貴；方舟(美：ARKK)女股神「木頭姐」所持的UiPath(美：PATH)、Twilio(美：TWLO)、Zoom(美：ZM)等，它們的收入增幅卻又乏善足陳，甚至不合格。AI概念股似乎暫也不見得怎麼好。

2024年充滿了好與壞、互相關聯的可能性，市場眾多「專家預測」如是說，投資者又難看得清男、女股神的葫蘆裏，賣的是甚麼藥，但如買內銀或通訊類的高息股，即使唔賺三成，也可賺5、6厘息。否則，就只好繼續觀望繼續估。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動