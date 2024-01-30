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這幾天市場又多談了中特股，又談二萬億元(人民幣．下同)入市。但甚麼是中特股？為甚麼是二萬億？今天(30日)就談一談。

甚麼是中特股？不少人是逢中必反，逢中必譏，但就不查一查中特股是甚麼？

昨文（29日）提出了由1978年至2023年的國企改革都是在做執漏，即是做到打鐵還須自身硬，底子不好，只會恨鐵不成鋼。

李克強於2022年10月起，已外遊，國務院工作交由李強主理。自2022年10月起，國務院又通過了一連串的國企改革（表一），這些改革跟之前有甚麼不同？

要國企做優做大

2022年10月16日二十大中提到國企不再只做「強」做大，而是要做「優」做大。「強」和「優」的分別是，在現代商業競爭中，「強」不足以立，只有「優」才能立。Tesla(美：TSLA)的馬思克就講出了今時Tesla只是強，在一眾中國車企前，並未為「優」，所以他憂了，憂到連未來一年的業務前景也不樂觀。

2023年2月28日，提出要充分對接資本市場。吓？社會主義下的國企，要充分對接資本市場？如看不出此中的管治上、心態上、意識形態上的重大改變，勸你不要沾手A股了，因為這是另個白貓黑貓，只要捉到老鼠便是好貓(利潤)的另個演繹。

2023年3月5日，2023年政府工作報告，《完善中國特色國有企業現代公司治理》說得最坦白不過，國企要打世界波--現代公司治理。

對於國內有些民企，如華為、中芯國際(00981)、比亞迪(01211)等等，肯定已是打緊世界波。但不少國企，就算如中移動(00941)、聯通(00762)、中電信(00728)等仍未入世界波之流。中國要立足於世界金融業少少地都要有千家，以至五百家民企、國企，可以打入世界波圈。今時唔得，是因為歷屆總理未將金融業要「優」要「大」要打世界波列為工作目標。這不能怪他們，而是他們在任時還有更重要的工作要做，但今屆總理的工作重點應變了，變做重視金融業和協助公司做優做大。

一直以來，國企是掌控不少優質資源，但由於社會主義的體制，使國企管理層，不能，也不敢(在未有改策指示前)去參與打世界波。表二是新一輪國企改革的指引，但大家看，國企的管治層看仍是找不到具體怎做，於是又提出了「一利五率」下，「一增一穩回提升」的怎去做（表三），這個表昨文也提出過。但重要的是甚麼叫淨資產收益率(ROE)，解釋，筆者也給了(見「股東權益報酬率」)。

國企要考核ROE，是一直以來的國企改革都沒有的，向國企提出要考核ROE，是要讓國企要盡量將資金運用起來，這可以是：

1. 多派息，減少了閒置資金，資產便少了，ROE回報就高了；



2. 回購股份，亦是減少了閒置資金，資產亦少了，ROE回報亦高了；



3. 收購，即是要加大研發、併購，減少閒置資金。

這三個基本項，都是有益股民，有利社會投資。這些所謂的中特股，其實跟西方資本主義下的操作都是一樣的。為甚麼美國公司所為就不被叫為美特股，而偏中國公司去做，派高息，回購公司股份，收購合併，要看緊提升公司的ROE，就被譏為中特股？

假如中國企業都搞好ROE，控制好債務水平在65%之下，中國股票是否唔打得世界波都值得投資者揸入？

中國企業要提升其ROE，是說易難行，因為一直以來，中國企業都沒有資本企業的賺錢血性。馬克思在《資本論》中說：

「一旦有了適當的利潤，資本就會膽大起來，當利潤達到10%的時候，他們將蠢蠢欲動；當利潤達到50%的時候，他們將鋌而走險；當利潤達到100%的時候，他們敢於踐踏人間的一切法律；當利潤達到300%的時候，他們敢於犯任何罪行、甚至冒絞首之險。」

吸納龍湖碧桂園

西方的企業有這個血性，中國企業無這血性，因為賺了都是國家的。個別中國民企有這血性，十分可惜的是個別國企官員貪污就充滿了這個不怕殺頭的血性。

好了，為甚麼是二萬億？哈哈哈，陰謀論。97回歸後朱鎔基來港，跟一眾在港的中資老總在華潤開會，要求一眾在港中資，將在港的小金庫全調回北京。今時要求國企將海外資金調回買在港的中資ETF，也會否是這個班資之舉？當中央講有二萬億時，你就不要當中央之前未有調查過眾國企的海外家底。總之各企業要班資多少，時限為何，都應有任務，是也不是我靠估咋！

恒大(03333)事件落幕了，我打算今日買啲龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)。明天（31日）續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)









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