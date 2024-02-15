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A股股民一直被稱為韭菜，港人稱為魚腩，長年以來都被割，有幾多把刀在割A股的韭菜？很多把，今天(15日)介紹下。

1. 股權質押

方正證券曹柳龍2月6日研報指出，股權質押本質上是公司股東向金融機構申請的抵押貸款。目前全市場股票質押數和質押市值持續回落，總體風險可控。股權質押對於市場的影響有3條傳導路徑：首先，股價下跌導致質押物減值，若觸及平倉線後無法補充質押，可能導致強制平倉，加劇股價下跌，形成負反饋；其次，質押方多為銀行、證券公司、信託公司等系統重要性較高的金融機構，股權質押違約可能對金融系統產生一定衝擊；最後，股權質押具有情緒放大器功能，可能引發投資者恐慌性拋盤。

據Choice資料顯示，海德股份、國城礦業、ST雪發、深華發A、金徽股份、人人樂、中央商場、大富科技、南京新百、ST浩源、張小泉、京基智農、凱倫股份、紅豆股份和隆鑫通用的股權質押比例超50%，具體情況見表：

根據海德股份(深:000567，圖一)1月18日公告，永泰集團持股65.8%，質押的股份佔其所持股份比例99.716%；一致行動人海南祥源投資有限公司持股7.64%，其質押99.998%；海南新海基投資有限公司持股1.84%，其質押99.931%。上述這三家共將海德股份75.09%的股份進行質押。海德股份2月5日在互動平台表示，自完成重整以來，永泰集團嚴格執行重整計劃，各項生產經營活動穩定向好，不存在償債風險，所質押股份亦不存在平倉風險。從二級市場表現來看，海德股份自去年6月高點迄今股價累計最大跌幅達32.76%。

A股在IPO上市後，大股東有些股票是有禁售期的，但這些大股東是可以把這些禁售股票質押或借出去，收取利息作報酬。承貨者，賺錢的方法是高沽低買回，承貨者是不會想該股票上升的，有波幅無升幅是他們最愛的，但到要最後到期要還股予原主時，他們會最後一煲，把股價質到不似「股」型。

要免A股股民不被割韭菜，就不應有股權質押。

2. 雪球與鼎益豐

「雪球」是這兩年來國內勁吸韭菜的，以A股500ETF作標的的衍生工具產品。對韭菜講是個穩賺不賠的投資產品，保本及有息收。基本操作一般是兩年期合約，買入產品後，如500ETF升逾買入價3%，韭菜就可以拿回本金並得到利息。但如A500ETF，在兩年到期時下跌逾20%，韭菜就要接貨，並且不會有利息。詳細的操作我不講了，見圖二（A）至圖二（E）便是。這基本上是Accumulator(I kill you later)的另版，而Kill的時間，是「雪球」到期而股價跌逾20%時，「雪球」產品跟Accumulator一樣是韭菜沽了個認沽(認沽證)予產品發行者，亦即是發行者是買了個認沽(認沽證)。唔使問都知，產品發行者是一定要A500跌的。

兩年前國內發行了大量雪球合約，前一陣子就集中到期，發行者會對跌近20%的合約，踢多一腳(即沽A500ETF)，好將殘貨交予韭菜，而已接貨的韭菜又必急拋售以求減少進一步損失。故A股在2月6日可以一跌二千多股，因為非A500ETF的股票也要跟風跌。

要免A股股民不被「雪球」轆死，就要有關當局在雪球產品推出之時，予以管制甚或禁止，免害韭菜。如今雪球產品存在逾兩年多，而監管機構仍不早早出手制止，就是後知後覺，又或對衍生產品之禍害不認識。

憧憬吳清撥亂反正

至於「鼎益豐(00612)」其實是龐氏騙局。謂教主有先知能力，買乜賺乜，在港和納斯達克有公司上市。但就竟可存在多年，受害的是肥韭菜，因為他的投資入門檻是一百萬人仔。港證監曾指出這在港上市的公司有問題，但國內就一直到近來才拉人封艇，但這些肥韭菜應血本無歸。

大股東質押股票(借貨沽空)，雪球合約集中到期，鼎益豐的龐氏騙局，集中在近月爆煲，使A股大跌，韭菜哀嚎，自然驚動中央。所以證監要換人，換了個懂衍生產品的外號「券商屠夫」的吳清。的確，沒有無良券商的配合，可以有股權質押(借貨沽空)、雪球產品和鼎益豐的龐氏騙局嗎？中港股民都希望吳清能撥亂反正，把割韭菜的刀全禁制出台，股民才可免成韭菜。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





