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投資者今年會比過去更加關注美國經濟的發展。「美國是已發展國家，也比中國富裕。」這類論述相信無人會有異議，但網上就有人以自己的觀察和分析，指出不少人對美經濟的印象其實有偏差。

看一地的經濟，GDP是個重要的指標。根據國家統計局的說法，GDP是一個國家或地區在一定時期內，全部生產活動的最終成果。2021年，美國GDP為23.3萬億元（美元，下同），中國GDP則是17.7萬億元（圖一）；美國人均GDP為7.03萬元，而中國人均GDP則是1.26萬元。換句話說，美國人均GDP是中國的5.58倍。

真貧假富看民生

網上有個自稱到過美國47個州的「靜思有我」說，既然美國人均GDP是中國人的六倍，美國人的生活理應明顯比中國人過得好，但為甚麼他看到的美國民生事實，並不是這樣？

「靜思」講的內容圍繞著「美國人的錢花到哪裏去了？」來討論。對任何國家的民眾來說，貼地的經濟不外民生，而民生主要是衣食住行。「靜思」說，在美國洛杉磯、三藩市、華盛頓、邁亞美等地的獨立屋（圖二），無疑是中國人夢寐以求的豪宅，片區連綿幾十公里，甚至幾百公里。

雖然歐洲國家的郊區也有豪宅片區，但規模沒有美國的那麼大，因美國天然條件優越，人口密度也低，而豪宅區又需要能源和土地去支持，「靜思」指有這些條件的國家可能只有加、澳，才堪與美國媲美。

雖說美國有這些夢寐以求、「好山好水」的獨立屋、豪宅、別墅，但「靜思」指中國人住久了，便難免好悶「好寂寞」，何況泳池、花園的維修保養絕不簡單。除非有錢另聘外勞，否則一般中產家庭其實難以負擔。

居住是文化差異

獨立屋大多附設工具房，「靜思」認為有這配置並不是美國的中產特別喜歡DIY，而是要節省聘人上門維修家居的錢。他還「忠告」聽眾，要聘到工人才好住美國的獨立屋。

美國樓價其實與中國相若。根據美國全國房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，2021年美國樓價中位數是34.70萬元，相當於約220萬元人民幣；根據中國國家統計局的資料，內地商品房平均樓價是每平方米1.66萬元人民幣，當時以買中國樓價錢買美國樓，並沒有想象般困難。

「靜思」認為，有人指美國與中國同級的居住水平有「差距」，其實那是文化上的「差異」。美國地大，人口較少，無疑有條件建一些與世隔絕、有「仙氣」的獨立屋，而中國人則喜歡聚居，貪「人氣」熱鬧。

富裕國家美食少？

在「食」方面，「靜思」以位於明尼蘇達州的美國購物中心（Mall of America，圖三）有售的食品為例，指出中國有的貨品，美國未必有。他列舉了烤魚、「羊蠍子」（整條羊脊椎骨）、潮汕牛肉火鍋、美式快餐、英式茶點，乃至日、韓，甚至是港式燒味，說明內地的餐飲、食品應有盡有。反觀美國人就吃得「隨便」，也因外出用餐要付貴價。

「靜思」還認為，一般美國人在餐廳，並沒有消費自由，因為美國餐飲市場並沒有中國市場般發達蓬勃，又指美國人放工便回家，沒有「夜繽紛」。這不但與北、上、廣、深等一線城市沒得比，甚至連內地二、三、四線的城市都不如。

「靜思」覺得，在美國喝咖啡，只有星巴克咖啡；吃的只有麥當勞、肯德基(KFC)之類。如果想吃得較特別，選擇便不會太多。英、美這類富裕國家，美食往往欠奉，甚至可用「貧乏」來形容。

此外，美國人衣著隨便，「靜思」更形容為「邋遢」。在先敬羅衣的年代，你如何看得出，美國的人均GDP是中國的六倍？



美國一般人在衣、食、住三方面均不見得明顯比中國人好，美國GDP的錢究竟花到哪裏去了？明天（29日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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