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筆者一連兩天引述了「靜思有我」對照中、美GDP的觀察和分析，並贊同他的論點：2021年，美國人均GDP是中國人的六倍，但美國在民生各方面，卻不比中國好。

美國的經濟數據固然有不少水份，但相信關鍵還在於美國服務業佔其GDP高達八成，而製造業卻只佔一成。疫情前，中國製造業產值屢創高峰，反觀美國產業則「脫實向虛」，由這樣的產業結構支撐著美國的經濟發展，可以持續嗎？但看美國的GDP「理想」，似又有可能，蹺妙其實在服務業。

「靜思」指出，美國的專業服務，包括會計、法律、醫療、房地產、金融、保險等，其服務產出均計入GDP，而這些主要為美國當地提供的服務，其價值就像昨文所說，只是「一家人關門打麻將」。當「外」水不流「自己」田，一味「塘水滾塘魚」，經濟便難以持續發展，但衡量美國經濟表現的GDP，服務業卻佔極大比重。

美GDP靠服務業吹大

會計：美國稅制複雜，其中有不少稅務漏洞，以不同方式報稅，稅款可以有很大差別。一般納稅人不懂得報稅，便需要會計師代勞。「靜思」引美國註冊會計師協會的資料，指2020年美國有65萬名註冊會計師，薪金平均為7.9萬元（美元，下同），比美國人平均薪金水平，高出近一半。

反觀中國，2020年中國有註冊會計師10.8萬人，人數只是美國會計師的六分之一，但人口是美國的4.3倍，即美國供養會計師是中國的24倍。「靜思」指會計並不產生物質財富，若按7.9萬元平均薪金計算，65萬名會計師每年便最少賺513億元。這批中產及其家人的消費將貢獻美國GDP不少，而其他專業服務都有類似情況。

服務業佔美國GDP極大比重，與中國的結構大有不同。(Shutterstock)

律師：每年創造約2700億元財富，中國則不詳，估計跟會計差不多。2021年，中國有57萬名律師；2015年，美國則有130萬名律師。即使以這兩個數據比較，美國供養律師已是中國的2.7倍，而中國法律市場規模卻只是美國的二十分之一。

醫療：美國的醫療開支較歐美其他發達國家多，但人均壽命卻最短，可見美國在醫療方面，高投入卻沒有高回報，這是拜市場被醫療企業、保險公司等利益集團壟斷所賜，他們對GDP的貢獻當然也不少。

房地產：連同金融、保險等相關服務是美國GDP佔比最大的產業。2019年，房地產及其衍生服務創造了逾4.5萬億元，佔美GDP逾五分之一(21.2%)，但都是沒有創造實際物質財富的典型產業。

虛擬房租：與房地產相關，又計入GDP的是虛擬房租。根據美國經濟分析局(BEA)的定義，擁有住房的家庭會被視為未註冊企業的擁有者，即是有屋就有「企業」。

那麼，這些企業從事甚麼業務？原來是為自己家庭提供住房服務，收取「家庭消費」，是為「虛擬租金」。因此，主婦做家務、照顧老人和孩子、洗衫、煮飯、剪草等，都會計入GDP！中國也有虛擬租金，但農村每年的虛擬租金，規定是建造成本的2%，城鎮則為4%，都大幅低於市值租金。

GDP須化為民生溫度

所謂經濟民生，作為經濟重要指標的GDP，要能轉化成民生物用，才會對人有價值，否則便只是一堆沒有意義和溫度的冰冷數字。以上專業服務無疑十分重要，但像美國GDP的產業比例便十分有問題。

舉建造業為例，它便能為一地的基建作出重要貢獻，惠及經濟發展及民生。「靜思」指出，2018年，美國建造業GDP的增加值是8400億元，中國建造業GDP的增加值是9340億元，比美國多約10%；2018年，中國水泥產銷量22億噸，美國水泥銷量是8850萬噸，只是中國的4.5%；中國粗鋼產量達9.3億噸，是美國的10倍；建房竣工面積41萬平方米。不過，因美國建築成本高，即使建設少，反而對GDP數據上的貢獻，會較中國為多。

在日趨「半球化」的國際形勢下，中國GDP的產業結構將更適用於今時這個對抗年代。會計、法律、荷里活電影，甚至NBA球星等產業對GDP的貢獻，在中美貿易戰，甚至軍備競賽等領域上，都將沒有多大作用，而製造業才是關鍵。

月是西方圓？

美國以服務業吹大GDP，經濟就一味靠借、靠消費來充撐門面。當然，經濟發展的規律最終可能都會走向虛擬化、服務化，中國日後可能也須循此趨勢。只是美國總企圖透過一些經濟手段，包括維持美元地位、吹噓GDP「理想」等，以延續其國際霸權，實在欺瞞世界太甚。

這幾天的《中美GDP對比》文章旨在指出，不少東西方經濟對比的數據都存在結構上的差異，而量度的天秤，卻向西方傾斜，因而使人得出「月亮是西方圓」的錯誤認識。

以昨日（29日）公布的美國GDP言，其中有多少成分是因美國向烏克蘭輸出武器，而提升了美國軍火工業所帶來的GDP增長？這個GDP增長，不是為人民帶來生活上的改善，而是在俄烏戰事的炮聲中消耗了。這種GDP增長，有何益？

「月亮是西方圓」的偏誤認識，在我們生活中也普遍存在：為甚麼在香港這個亞熱帶地區，當溫度高逾攝氏30度時，中環白領仍要打呔？新世代講環保，大熱天時仍著西裝？著寬身的唐裝唔得嘅？事事與西方看齊，是否自己攞嚟衰？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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