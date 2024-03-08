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美日已有個軍事聯盟，上周美日又開啟了個經濟聯盟，就是日本鋼鐵收購了美國鋼鐵(美：X)。無錯，是日本收購美國（圖一）。

美國鋼鐵是美國重工業的明珠。由眾鋼鐵廠於1901年合併而成，基本上是間百年老店。個別於匹茲堡的生產線更是成立於1875年，如今望之如廢墟（圖二）。80年前有員工34萬人，今時只有2.3萬人，不是因為工藝改良減省了人手，而是因為產出下滑，由最高產量時的3580萬噸，跌至今時的1120萬噸。

美國鋼鐵的墜落是企業不思長進的必然後果，但亦可以是逃脫不了不能不墜落的命。

鋼鐵工業是個重資本工業，美國鋼鐵是用高爐生產，其生產程序亦難容許它熄爐維修、改良。因為一熄爐，要先等爐停火、冷卻，這可以要三數月；修好、改好，再啟爐加熱，亦可以用上數月。此即要改進提升生產力，可能前後要用上半年至一年。作為受薪的管理層，怎辦？

熄爐停產經年，會影響業績，即是自己的收益，作為老闆的股東，又有誰能掏出大筆資金去改進。每年有些息派，話之是蝕一年，賺一年（表），大家拉扯過，也不會有雄心大志去改進。結果就業績日差，差到被剔出道指30。

美國要靠日韓資本

為要打壓中國，美國已無本錢憑一己之力去行事，在軍事上已要聯盟日韓，在經濟上也要靠上日韓資本。

在1970年代，美國汽車業工人罷工厲害，美國就放寬對日本製車業的管制(你日本可以造軍車嘛)，讓美國車廠投資於日本的汽車零部件生產。結果就是之後日本汽車橫掃美國，逼使美國要採行政或經濟手段來打壓日本車輸美。

去年巴菲特大力投資於日本股市，其實是投資於日本的大商社，這些商社有生水加盟，又可復活、擴展。今時見到了，就是日本鋼鐵來美收購美國鋼鐵。

日資併購美國鋼鐵後，定會大力投資、改革，提升其生產力，使到美國的鋼鐵產量回升。

中國今時鋼鐵產量是美國的10倍，所以造戰艦可以用下餃子的速度來形容。未來海權是重要的爭奪點，美國見到中國可以數年內就造出幾艘航母，N艘大驅，怎不揪心，但要趕上中國，首要有鋼鐵。

日本鋼鐵的產量今時位全球第4位，美國鋼鐵則位全球第27位。當美日在鋼鐵工業上合作，美國才可望有足夠鋼鐵去造戰艦來抗衡中國。這就是美國容許日資去收購美國鋼鐵的原因。

所以不要以為今時無戰事就可以日後天下太平，戰雲在布，只差那一聲驚雷。

鋼鐵工業是個重資本、重技術的行業。現代鋼鐵工業先出現於英國，之後擴至德國，再而美國，再而日本、中國。這些在戰前建立的鋼鐵廠，都是用當時的技術，與今相比是落後多、耗能多。

德、日的鋼鐵工業在二戰時破壞盡，在戰後重建，其生產技術較美國先進多。而美國鋼鐵工業亦是於1950至1970年代時被比了下去。

中國的鞍鋼(00347)，亦是戰前產物，也有老化危機，但中國肯狠心，提升改進。1980年代聘請德國鋼鐵專家來管理武漢鋼鐵廠，有成效便大力改善國內的產鋼鐵技術，才有今時鋼鐵產量是美國的10倍。

反觀美國，以美國鋼鐵為例，有些生產線仍是用1940年代的生產線和技術，咁就死得啦！

今時日本鋼鐵定會將最先進生產技術，套用在美國鋼鐵廠上，美國鋼鐵產量在三、五、七年後，將會大增。戰爭離不開鋼鐵，所以筆者謂靜處待驚雷，不是亂噏的。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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