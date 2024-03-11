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美國經歷了個9．11，紐約的雙子塔建築，世貿大廈被恐襲，塌了。今天，是個3．11，會否有另類恐襲？又會塌甚麼？筆者是「杞人」經常憂這憂那，在這3．11，筆者憂美國的中小型銀行，可會出現亂子。

2023年3月，加州的矽谷銀行因流動現金不足，引致擠提，最終要被逼讓人收購。同期，亦出現火燒連環船，有數家中小型銀行亦出現現金不足而被擠提，亦見被較大型銀行併購了。於是美聯儲局推出個Bank Term Fund Programme，BTFP，銀行定期融資計劃，向銀行提供資金，以充實其流動現金不足，而致擠提，這個BTFP是為期一年，至2024年3月11日，到期了？怎辦？要立即還錢嗎？

不一定要在2024年3月11日還錢，美聯儲局副主席巴爾(Michael S. Barr)於2024年1月9日表示，BTFP會如期於2024年3月11日完結，但銀行可以在BTFP到期的最後一天，再融資，為期一年。

BTFP其實是定向QE，向資金緊拙的美國中小型銀行作QE，於是為期一年，但如在2024年3月11日再申請融資，就可以融資到2025年3月11日這即是兩年期的QE了。

這個BTFP是因銀行流動資金有壓力而來，如何知銀行有沒有流動資金壓力，這可以看金融壓力指數，在2023年3月，即矽谷銀行爆煲期，其時金融壓力指數是1.22左右，到2023年12月，這個指數已降至-0.56左右。如金融壓力指數低於零，代表金融市場壓力低於平均水平，如今時跟2023年12月這個壓力指標沒有抬升，理論上一眾銀行便可以將從BTFP借來的資金償還，今時的BTFP借額見出這個BTFP成立以來的高位，達到1640億美元，前周還增加了54億多美元，未見有回下跡象（圖一）。

這便引伸出兩個「憂」。

1. 矽谷銀行及不少小型銀行之所以欠流動資金，是因為他於前些時美息低企，10年期長債息低見3厘，2厘以至1.8厘時，大量買入了這些10年長債，一心以為可以賺多些息，但美聯儲局一直加息，便使10年長債息升至4厘上，以迄今時，債息與債價是呈反比走向，債息升，債價跌，故矽谷銀行及一眾中小型銀行的10年債投資便成蝕本貨，如沽出套現，便蝕，會削減銀行資本本金，即是唔夠本錢做生意。但如不套現，又應付不了存戶的提款(擠提)。

不過，今時美10年期債息仍是4厘上（圖二），去年不能沽蝕本債去籌資金，今時的10年期債仍是蝕本的，到今日3月11日BTFP到期，如能安排到足夠流動資金(如發債去補充資本，或存戶不來提錢)就可以返還向BTFP所借的錢，則這今時這個1640億美元借款可以歸零，代表美國中小型銀行資金全無問題，但這可能嗎？

如BTFP在今日之後，仍居1640億美元之上不下，即是要續借，反映10年期債的蝕本貨問題仍未解決，美儲局對這問題是不能不理，因為依據Dodd-Frank法案，美儲局必須考慮拆解金融穩定風險，要拆解這個風險，美儲局和美財政有三個方法：

A. 急降息，把10年期債息快速拉低到2厘至3厘水平，讓這些中小銀行手上的蝕本10年期債券，不再蝕本。

B. 再延展BTFP，美儲局暫時不用攪新的，只要讓有需要資金的銀行在今日再續借1年，把拆彈時間拖多1年。

C. 由財政部以原價回購這些蝕本債，一勞永逸地拆了這個炸彈，這不是不可能，因為美財長耶倫去年已提出過財政部可以回購美債，怎回購則未見有詳情。

2. 細看圖一，會見借BTFP款者於去年11月起急增，這不一定代表多了銀行資金不足而借多了，而是銀行利用了BTFP所提供的低息，向BTFP借入資金，然後以較高息口向市場拆放出去，賺取其中息差，詳細情形不談了。若是，則這個自去年11月以來的BTFP借款上升，不代表銀行有危機，而是銀行有賺錢商機，是好事。

一言括之，2023年3月11日，可以說是美國銀行的體檢日，看BTFP的借款額的變動，可以見到美銀行業的風險，款額大幅下降，反映美銀行業水頭充足，不用聯儲局輸血，但如不降反升，反映美銀行業缺水情況未改善，何時爆煲，待觀察。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。







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