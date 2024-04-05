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不少投資者買內銀是看派息高不高，但銀行股又憑甚麼可派高息？跟一切企業一樣，要賺到大錢，才能派高息。

企業要賺錢，基本三條：

1. 營業額要夠大；

2. 利潤要豐厚；

3. 能收到數。



營業額不夠大，怎賺也不多。營業額夠大，但利潤不夠，也是白做。到營業額可以，利潤也可以，但收不到數，也是得個吉。

明白到這營業額、利潤與收數間的重要及關連關係，就可以看內銀股，在看息高不高之前，還要看甚麼了？

在銀行業務言，營業額，主要就是貸出去的款項；利潤，就是息差，是銀行貸款所收利息減去對存款所付利息之差；而收不到的數就是呆壞帳。

表一是六大內銀在2023年的營收對比。

去年中國市場利率下降，投資收益又下降，銀行的利息收入、手續費和佣金收入都減。六大行中有四家出現雙降，僅中國銀行(03988)出現雙升。

中行營收為六大行之首

工行(01398)和建行(00939)出現增利不增收，其餘四家營收淨利雙增。中國銀行營收按年增長6.41%，為六大內銀之首；而農業銀行(01288)歸母淨利潤則增最多，因此增3.94%。

表二是六大內銀的淨息差表現，基本上都有下降，但降幅不一。原因為何？

中國銀行去年息差只下降了16點子，據中國銀行副行長張毅言，是因為量價協同策略收效，此即貸款量能增但銀行所要求的貸款利息又能提高。

對任何銀行言，這是個絕好的境況，為何咁好？張毅再言：

「零售貸款是中國銀行整個貸款投放收益率高、資本佔用少、風險成本低的貸款品種」，「一些非銀行金融機構的借款會適當做相應壓縮」。

張毅亦講：「中國銀行將加大對高成本存款的壓降力度，包括協議存款、結構性存款、三年期以上的大額存款等等。」

兩者總合上來是：

．中國銀行做多了零售貸款，即是個人貸款，相對是做少了機構、大企業貸款。一般言，個戶或小企業在貸款時，議息能力弱，可以說是羊牯；大企業在貸款時議息能力大，做出的貸款也可能無乜肉(息)食。

．對大額存款(銀行資金來源)所付出的利息(銀行資金成本)則壓低。

．貸出息收較高，拆入資金付較少，即是息差可維持相對高，自然可以有好業績了。

為甚麼中國銀行可以做到這個好境況？員工的人脈、能力不可忽視。有時是制度性使然，有時是時勢使然，也不多猜測。總之中國銀行在去年有這個利好營運境況，就只能望在2024年也維持有這個好境況，投資者但求食髓知味就是。

內房呆壞帳成最大風險

今時內銀的最大風險就是來自內房可能的呆壞帳，表三就列出了。這個內房的呆壞帳風險，是按房地產貸款額，佔整體貸款額比重，再看內房不良貸款餘額，及內房不良貸款率多少而定。

基本上是在2023年對比2022年，六大內銀均壓縮了他們在內房的貸款比重，但2023年時的內房貸款率對比2022年則增減不一，其中中國銀行減得較多。而這個增減比率是有可能受到中央政策所影響的。從已公布的數據看，六大行在內房的貸款上的風險是可控的。

買內銀，要看營收、利差和呆壞帳。在過去一年醒目的投資者均看到了，所以中國銀行是一枝獨秀。2024年繼續以這三點看內銀，應仍可以揀到有相當升幅的內銀股。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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