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前一陣子，有位沙特王子謂來港投資，結果來的可能是位戲子。4月22日，又有位沙特人士來了，這次，可以把美國佬氣死了，因為沙特資金、財神，真的來了。

香港政府律政司與沙特司法部22日簽署合作諒解備忘錄，加強雙方在有關爭議避免及解決事宜上的合作。

這次不是做戲了，因為真是簽字了，恨港派可能又講：「唉！合作諒解備忘錄咋，有錢咩？」

沙特代表團訪問中國

在深圳河另一邊，15日起沙特代表團已開始對北京、上海和深圳等主要城市進行7天訪問，其中還有一節是到香港來走走。

沙特代表團今次來華是想找中資去投資於至少5000億美元以上，去建一座能容900萬居民的未來新城NEOM。沙特應該好有錢吖，為甚麼還要找中國去投資？

貧窮限制想像，我這窮佬不知，要問沙特的有錢佬了，但肯定的是，沙特這次來華是先灑錢了——沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company)與國內的恒力石化（滬:600346）和榮盛石化（深:002493）簽了諒解備忘錄（見圖）。

窮佬如我，家無乜隔宿糧，講不了甚麼的家族承傳。但超級有錢的沙特，可不是這樣想，他們要考慮到千秋萬世後的子孫也仍可維持富有。一如挪威要將石油收益變成國家財富基金，去投資於世界不少資產，香港也被列入可投資之地。

沙特也有國家財富基金的，以往投資於美國、歐洲為主，但近年美國在中東搞事，又會充公俄羅斯海外資產，狐死兔悲，怎不想找多個可供藏富的「窟」？這個「窟」不能細，又要安全（政治上安全、軍事上安全），中國就肯定較美國更優。以前講沙特資金東來，都是只聞叭叭響，不見錢過來；今時，沙特資金確來了（恒力石化和榮盛石化）。

當第一個銅板來了之後，之後有幾多銅板過來？不知，但應會滾滾來。這些沙特資金會循甚麼途徑來？直入中國，還是會經過香港？筆者不知，但港府應該跑去了解了解嘛！

沙特有錢佬來了，應要開辦公室、要住宿，多商務往來，就要酒店、要航空、要高檔餐廳，港府可有將有關信息轉告商家？又或開展相關的配套措施？或許有些事，基於秘密，不方便講，但應要做了。

財神已到門口了，開門吧！呀！忘了，近日港股大升，會否跟財神到有關？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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