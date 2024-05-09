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日央行在美元兌160日圓後，兩度入市干預，逼使美元兌日圓回見150區。

不談之後，先談之前。筆者在2023年11月29日《日圓後向》一文中（圖一），有這個報道：

美銀全球研究部日本經濟研究主管德瓦利埃(Izumi Devalier)稱，雖然預期明年日本經濟或放緩至低於1%，但預計當地工資將有新一輪強勁增長，加上通脹預期改善，估計日本央行將於明年首季放棄負利率政策。此外，美國明年開始減息後，每季可能只減息0.25厘，不足以令日圓大幅升值。若美聯儲局不減息，日圓匯價或見160。

對一般愛「返鄉下」的港人來說，美銀預測在明年初，每百日圓兌港元低至5.03港元，到明年底會回升至5.49港元。若美國不減息，日圓低位或會跌穿5港元，這些可能都是兌日圓遊日的貼士。至於投資，如看好日圓前景，不妨以兩年內不會用的閒錢，分注買入。

為甚麼在去年11月，會看日圓見160？又為甚麼敢建議去看好兩年後的日圓？原因在該文已講過了，今時再講詳細些，就是日圓的Carry Trade。

美息高，日息低，使不少投機者/投資者去借日圓買美元，再投資於美股美債。這種日圓Carry Trade在過往二十多年常見，但這個日圓Carry Trade或許已到了頭。因為這個美日息差所帶來的投機/投資力已達到個使識風險的人士感到擔憂，圖二說明問題。今時日圓匯價不是跟美10年債息相關，如仍用美10年債息跟日匯比，就是比錯了。今時日匯是跟美2年國債相關的（圖三），而美2年國債後向是會跟美聯儲局的加減息取向有極大關連。

大家試想，美聯儲局下一次議息會是加息還是減息？不知，但兩年之後，美儲局減息的機會肯定大於加息，於是就好看了。

先看美聯儲局如下次議出加息，或不減息將會怎樣？此即做空日圓的勢頭會得到美方的息彈去炸穿日央行的160防線，怎說？看圖四。

日央行在160的干預，確使日圓沽空者窒了步。但只窒了小步，據芝加哥期貨交易所數據，日央行的干預，只使日圓空軍減少了11531張合約，但整個沽空合約有18.8萬張呀，即是只死了5%的日圓空軍，仍有95%的日圓空軍可以在日本廣島、長崎投「核彈」(這是戲劇性講法)。

為甚麼空軍會投的是核彈？圖五是這些年來的美元／日圓滙價圖，在160區似呈雙頂？如果日圓空軍投降，則日匯一旦跌穿支持位，可以帶來大量的冚倉盤。此一如在2023年9月至11月間的日圓，可以在三個月內升17%。如果日圓空軍不投降，又如美聯儲局不減息以至加息，則日匯空軍會瘋狂地衝破日央行的160日圓防線，但投資者便要小心了。

日圓上升 美股美債最危

日央行一定會再干預，那時日匯空軍可能趁日央行這第三次干預便套利走人，因為跟政府對著幹是沒好處。日圓一升，有甚麼後果？有大戲了。

這些年來，日圓Carry trade已累積了9.96兆美元的海外投資（圖六）。一旦有拆倉，要班資回日，環球市場都會跌。至於是小跌還是大跌，看有幾多日匯空軍收手。哪些市場會最危？美股、美債。

就算下次或今年美聯儲局不減息，在兩年內美息要不要減？應要啩。所以兩年之內/後日圓應升，會升多少？如2023年的17%？天知！

但無論如何，留心下次美儲局的加/減息決議，一旦減息，環球市場應會震一震。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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