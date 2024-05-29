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數月前阿爺公布「國九條」，其中重點在共同富裕，公司要多派息，要盡量回購股票，以使股票持有人財息兼收。事實上，一眾A股已行動了，不然A股怎會在近月上升多呢？以下又是抄文，抄自《財聯社》。

當前，A股市場進入「分紅實施季」，高股息股票再度成為市場焦點。據Choice數據顯示，2023年度分配方案中含有現金分紅的A股上市公司有3867家。其中，股息率超過5%的上市公司有120家。

具體來看，石英股份2023年股息率高達14.05%，位列A股第一。第二名是榮安地產，股息率高達10.8%，香江控股、廣匯能源、好想你、浙江美大、麒盛科技股息率均超8%。此外，平煤股份、立霸股份、中谷物流、球冠電纜、冀中能源、君正集團、華陽國際、長城科技、山西焦煤、江山歐派、塔牌集團和建發股份股息率均超7%。具體情況見表一。

國內石英製品行業龍頭企業石英股份5月15日公布2023年年度權益分派方案，擬每10股轉增5股派57元(人民幣．下同)，股權登記日為5月21日，除權除息日為5月22日，派息日為5月22日，合計派發現金紅利20.57億元。主要從事房地產開發與銷售的榮安地產4月29日披露2023年年度權益分派預案，擬每10股派3.2元，合計派發現金紅利10.19億元。

再從最近三年的情況來看，2021至2023年，每年股息率均超過5%的A股上市公司有42家。值得注意的是，近三年平均股息率前兩名的均是煤炭股。其中，鄂爾多斯、冀中能源近三年平均股息率皆超10%。此外，榮安地產、山西焦煤、四川路橋、兗礦能源(滬:600188）(01171)近三年平均股息率均超8%，秦安股份、廣匯能源、勁嘉股份、百隆東方、浙江美大、養元飲品、建發股份近三年平均股息率均超7%。具體情況見表二。

筆者月前有文提出，不同時期的總理，有不同的工作重點。鄧小平是搞改革開放，趙紫陽要解散人民公社，朱鎔基要打入WTO，溫家寶應付雷曼爆破，李克強搞製造業，而李強是要搞金融，所以有個「國九條」是必然的事。

港交所宜引入A股高息股

對於港投資者言，就十分可惜，是買不到這些高息股的，除非港交所(00388)能想法讓這些高息股、好股能在港上市，港投資者才可有機會買到。

對香港作為金融中心言，首要的不是有股市、匯市、債市的交易平台，而是要有好的產品，能持久派高息的，先要有盈利基礎。這類好股票，不要說是一般散戶，就算是保險基金、退休基金都會心儀。

港交所要吸引好項目來港，不也就有這些好股嗎？不是一隻而是有上百隻，對環球投資者也足夠吸引力的。

要讓這些公司來港上市，不用發H股用港元買賣，而是應仍用人民幣買賣。要買這些好股，必要用人民幣，這將會促進人民幣國際化。

有益阿爺、有益港股民的事，港交所是否應好好考慮下？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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