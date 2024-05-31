遲來的20屆三中全會

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中國的20屆三中全會，按慣例應在去年9月到12月間舉行，但就遲遲未舉行，外間有不少猜測。到今年4月30日，中共中央政治局會議決定，7月在北京召開。

中國每屆三中全會，大多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。今時各界對中國經濟發展諸多揣測，故今次7月的三中全會會更受環球各國關注。

三中全會內容一般圍繞經濟、政治、文化、社會、生態、國防軍隊、黨建等七大領域。但經濟體制改革是重點，會從經濟制度、市場體系、政府職能、財務、城鄉、開放等方面做5至10年的相應部署。三中全會的重要性可想而知。

一個最重要的三中全會，是1978年11屆三中全會，當時就是由鄧小平敲定改革開放。

歷史上的三中全會涉經濟改革（3次）、價格工資改革（1次）、農村改革（2次）、全面深化改革（1次）、堅持和完善中國特色社會主義制度（1次）。

今次的三中全會會聚焦甚麼？筆者又做文抄公。

《香港商報網》：

推動長三角一體化發展，是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，是新時代引領全國高品質發展、完善中國改革開放空間布局、打造中國發展強勁活躍增長極的重大舉措。在全國經濟版圖中，涵蓋上海、江蘇、浙江、安徽三省一市的長三角區域，是中國經濟發展極具活力的區域，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。

如今，長三角區域重大科技基礎設施集群化發展態勢愈加明顯。量子通訊、穩態強磁場、聚變能等一批前沿科技在「無人區」不斷突破，「九章」量子電腦、嫦娥鋼、「墨子號」衛星等一批成果不斷湧現，為未來產業積蓄動力。瞄準國際先進科創能力和產業體系，加快建設長三角G60科創走廊和沿滬寧產業創新帶，長三角配置全球資源的能力和輻射帶動全國發展的能力將進一步提升。

請留意，是沒有了珠三角和香港的份兒。是否真沒有了？現未知，就算真沒有，也是意料中事。畢竟在過往5至10年香港的領導班子做過乜，阿爺給香港輸了不少血，今時點呢？

《台灣經濟日報》：

中國學者、新經濟智庫國研新經濟研究院創始院長朱克力表示，習近平雖然沒有明確直接指向今年內將召開20屆三中全會，但結合近年政策走向及改革節奏，不難理解「全面深化改革」將是三中全會的核心議題之一。

《BBC中文網》近期報道也提到，習近平所指的「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，讓外界對遲遲未見蹤影的20屆三中全會更為關注，有觀點認為，三中全會可能正醞釀更大幅的改革方案。

無論香港在今次三中全會中有甚麼角色，但中國經濟必然要發展，一定有股可炒。甚麼行業會受注重、獲注資，不會在7月才爆石式公布，應在之前已陸續執行，屆時是拍板啟動而已！早察覺的股民會有「飯」吃，大家執生好了。

以下是「政」普（人家科普，三中全會就政普）中國領導層的決策班子和過程（圖一至圖三），不少人以為是一人話事，看後自決。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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