加入最愛專欄 收藏文章

港股好淡近日未見分明，投資者期待美國今天（7日）公布的5月份非農就業數據，有助改善市場氣氛。若勞動力市場持續放緩，將進一步支持美聯儲局減息。

不過，不管今天「非農」數據是否真可進一步為市場帶來驚喜，讓好友「飛龍」在天，可能已不重要。

市場普遍預期，5月美國非農就業職位將增19萬個。如果是這樣，雖然新增職位可能較疫後的就業高峰為少，但市場仍認為屬健康水平。若失業率可穩定在3.9%，顯示勞動力市場仍穩定，美聯儲局便毋須減息，有信心達到遏通脹的目標。

ADP數據少於預期

投資者今時最希望的是，勞動力(非農)市場迅速放緩，而重點在於「迅速」。美國周三（5日）公布了俗稱「小非農」數據的ADP(Automatic Data Processing)私營機構就業人數，5月份只增加15.2萬人（圖一），較4月份的18.8萬人少了3.6萬，亦少於市場預期的17.5萬人，是自今年1月以來的最低水平，頗令市場意外。

看受影響的行業，製造業和天然資源/礦業的工作急減，而較高薪的資訊和專業/商業服務的工作，也進一步流失（圖二）。同時，20至49人的小型公司亦有3.6萬個職位消失了。

有份工的又如何？美國打工仔轉工，人工增長持續放緩，5月人工增長7.8%，低於4月按年的9.3%，而沒有轉工的加薪幅度則連續3個月，維持在5%不變（圖三）。

簡單總結美國「小非農」5月的數據：1. 新增就業人數較4月及預期少；2. 個別較高薪行業及小企業的職位消失；以及3。人工增長較4月低或無變。失業、人工加幅減少或不變，都有助減息情緒。

JOLTS又有「意外」

正如ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)說：「步入下半年，勞動力市場雖仍穩健，但就業及工資的增長正在放緩。」他更確認了美國經濟放緩。

其實，不單ADP數據反映了美國就業放緩，美國勞工部周二（4日）公布職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)，4月職位空缺為805.9萬個，比3月的835.5萬個少了29.6萬，也遠少於市場預期的835萬個（即市場預期4月與3月的職位空缺差不多，只相差5000個）（圖四）。

JOLTS是耶倫最喜歡看的勞動力市場指標，但3月份職位空缺數量已「意外地」少了32.5萬個，是3年來的最低水平，而4月又再一次減少，令市場「意外」。

此外，3月份建造業的職位空缺從45.6萬個降至27.4萬，單月減了18.2萬個，並創有紀錄以來的最大跌幅。數據經調整後，3月份的就業崗位數量為34.6萬，而4月的職位空缺再次跌至33.8萬。這兩個月成為了建造業職位空缺有紀錄以來的最大跌幅（圖五）。

不過，JOLTS即使有耶倫加持，但近年來大部分與勞動力市場有關的調查，回應率都大幅下降，而JOLTS的實際回應率更接近歷史最低的水平--33%！（圖六）也就是說，有逾三分之二職位空缺的數據，是估出來的！

ADP和JOLTS最新的數據不約而同地令人「意外」，如果即將公布的「非農」數據又有「意外」，並延續勞動力市場繼續「迅速」放緩的進程，即非農就業職位增長較同比或預期少，美聯儲局便有減息的可能。

加拿大帶頭減息

在加拿大已率先減息0.25厘，歐洲央行也傾向跟減息的趨勢下，不少對美國短期內會減息抱樂觀態度的人遂認為，美國很快會減息。筆者不會盡信美國就業人數、職位空缺等數字，因所有數據都可能要為拜登政府的經濟工作，粉飾太平。在這前提下，靠估或篤數後的數據，可能都像豐田等日本5大車企造假的數據般不可靠。

與周一（3日）文談PCE的結論一樣，筆者認為，今時美國正以高息為武器對付中國。若美國沒有出現金融危機，又或非農新增就業職位少於10萬個，美聯局是不會減息的。望減息者很可能還要再坐一會，wait and see，接受美息「high and longer」。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇