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上周五（7日）美國勞工部公布5月非農職位新增27.2萬個，增長遠超市場預期。高盛估增16.5萬個職位，大摩估增15萬個職位。美勞工部公布的增27.2萬個職位，較這兩位華爾街大佬的預估高逾60%至80%。

是高盛和大摩都估錯了？而且還錯得那麼離譜，看來高盛和大摩要把她們的經濟分析師全部炒魷。整個華爾街經濟分析師也要一併炒魷，因為他們估的增長也是在14萬至18萬個之間，只有一家Regions Bank估增28.5萬個職位。當99.999%的華爾街分析師都估錯，有沒有可能是美勞工部非農職位增長出了問題？

2022年12月6日，筆者有文《美就業數據造假？》指出自2022年3月起，美勞工部就有造假美新增職位之嫌（圖一），2023年3月美銀和摩通都謂美就業數據有造假，其後美三藩市、費城聯儲局都有謂美勞工部有造假新增非農職位，直到美國聯儲局在2024年的1月會議紀錄也紀錄了，有聯儲局官員質疑新增非農職位數據的可信性（圖二），其紀錄如下：

聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開，內裏有這一句：

While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive, Fed officials judged that some of the recent improvement reflected "idiosyncratic movements in a few series".

簡譯過來是：

「最近的趨勢（指就業情況）是蠻好的，但聯儲局有些成員認為最近的一些好象反映有特殊的情況。」

聯儲局公告裏這段話，是官話，不明指你造假，他們認為是有特殊情況，即是唔信囉。

為甚麼美勞工部對新增非農可以造假經年？其實他們也不是真的蓄意造假，而是官僚主義，沿用不合時宜的統計新增職位方法。

美勞工部每月對一定數量企業發函要求申報該月的勞工增減數目，但其中是將兼職與全職者的數據全視為一，以前職位都是全職為多，兼職為少。自新冠疫情後，不少企業為省成本，多請兼職，但工人光靠兼職養不了家，於是有人打兩份以至三份兼職，一位A君，在甲、乙、丙三家企業兼職時，美勞工部新增長職位，就會增加了三個，職位是增加多了，但這位兼職工薪酬呢？是否也等同增加了三個長工的薪酬？當然不是，但如欲以新增職位數量來估消費能力（會帶動通脹CPI的上升），就可能會估錯了，這三個新增職位對消費/通脹所可帶來的上升壓力，要除以二（如是兩份兼職）以至三（如是三份兼職）。兼職與長工職位之分，美勞工部應是有的，但美勞工部將兩者合一，把兼職也當是長工，新增職位也就因此被誇大了。

美勞工部為甚麼要混淆視聽？無他，其老細拜登要製造經濟繁榮景象，來爭取競選連任的選票。

如果美國工人十分好景，則沃爾瑪(WMT)、好市多(COST)、亞馬遜(AMZN)等大型超市也不用近月減價促生意，美國人不窮，商家怎會出賤物鬥窮人這招？港人對此體會應深，為甚麼要吃兩餸飯，不吃魚翅撈飯？為甚麼一眾酒樓要推出廉價放題？港人窮了，不平，怎招客？這不是美港一家親，而是美港多窮人。

長工和兼職的統計是有的，只是美勞工部不區分，好為拜登競選造勢矣。但民間的經濟學家，就不怕把數據公諸於世（圖三）。2024年5月長工少了62.5萬份，兼職則增加了28.6萬份。事實上自2022年起，每個月都是由兼職增聘來補長工職位的減少，亦因此雖然美國工人的工時收入每月有增減，但以年比計，自2022年3月起是一直趨下的，因為兼職工資是會較長工少的（圖四）。





為甚麼我們可以肯定美勞工部的新增職位有造假？因為美國人口統計局也會每月對一定數量的家庭做家庭狀況調查，其中一項就是問該家庭是否有人在職，回應者只可能答有或無。這個回應只能有少無多，有家庭為呃政府津貼，有做兼職也會謂無，但有做長工就不可以答無。

這個美勞工部與人口統計局所得出來的就業職位自2022年起就出現差距（圖五），至今年5月，這個差距有900萬個職位之多。雖然美勞工部的非農職位一直在增，但美人口統計局的在業人數，自去年11月起，便是走下。

5月的「亮麗」就業數據，連《彭博社》的首席經濟師Anna Wong也看不下去，她認為美人口統計局的就業數據會更準確，她謂：

May's jobs report presented contradictory views of the labor market as we expected. The establishment survey shows robust gains in nonfarm payrolls - yet the unemployment rate rose to 4.0%. We believe the latter currently offers a closer approximation of reality than payrolls as BLS' model for estimating business births and deaths - which added 231000 jobs to the nonfarm-payrolls print in May - is lagging the reality of surging establishment closures and falling business formation. We think the underlying pace of current job gains is likely less than 100000 per month.

吓！5月新增非農職位是少於10萬個？咁不就是衰退之兆？不過有人鍾意炒美國經濟勁，我阻不到這些人，但相信聯儲局鮑威爾是：心中想減，口難開。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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