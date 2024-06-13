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筆者說金有其可炒的理由，是因阿爺即使上月不買金，也只是歇歇，以免愈買愈貴而已。歐洲央行則在買金，而世銀也建議各國央行要「重估」黃金儲備的價值。此外，上周沙特阿拉伯參與「mBridge」（「多邊央行數字貨幣橋」）的消息，對金價又多了一重加持。

mBridge是由中國主導的央行數字貨幣跨境貿易支付系統，主要特色在於各國央行可「點對點」，而毋須第三方做中介。透過mBridge，各國央行之間的交易會更直接，但貨幣並不真正「過橋」，只作「記帳」之用。mBridge比目前的國際結算系統SWIFT更快，幾分鐘便可確認交易。

央行數字幣 普遍探索中

要留意的是，mBridge要有央行數字貨幣(Central Bank Digital Currency CBDC)作為條件才可行。今時最少有135個國家（包括美國在內）及貨幣聯盟，共佔全球GDP的98%，都正在探索CBDC的應用。

其他大型新興經濟體，包括印度、巴西和俄羅斯，計劃在未來1至2年內推出數字貨幣，而歐洲央行也已開始數字歐元的試點工作，並有可能於2028年推出。CBDC的跨境流動，在技術上，固然有其挑戰性；在國際政治上，也極為敏感。

沙特入mBridge 美元地位搖

CBDC是一種建基於國家信用、由央行發行的法定數字貨幣，是全新的貨幣形式。本質上，它仍是央行對公眾發行的債務，也是一種主權貨幣。CBDC屬加密貨幣，雖然加密貨幣在美國誕生並盛行，也富爭議性，但CBDC的先驅卻是中國，人民銀行發行的CBDC名為「數字人民幣」(eCNY)。

mBridge原本是CBDC具體應用場景的實驗性項目，項目26個「觀察成員」交易時，可使用數字人民幣的代碼，其中包括美聯儲局紐約分行、國際貨幣基金組織(IMF)及歐洲央行等。

沙特阿拉伯是全球最大的石油出口國兼G20主要經濟體，沙特加入mBridge意味著：會減少全球石油貿易中的美元交易。日後在這系統中，美元以外的大宗商品（包括石油）的結算規模，將不斷擴大。換句話說，中、沙之間的石油貿易再不需要美元作為交易貨幣，而美元佔國際貿易的比重，將被各國CBDC所蠶食，這大趨勢已經形成。其實，這是各國希望擺脫對美元的依賴，以及對抗美元霸權、美元武器化的必然結果。

一般相信，SWIFT會與mBridge共存一段時間，但SWIFT最後必遭淘汰。CBDC的支持者更表示，CBDC將憑新的技術及功能，令支付進一步現代化，而CBDC也會成為實物現金的替代品。

記帳講信用 回歸金本位

沙特加入mBridge更深層的意義是：國際貨幣系統的重置。mBridge中，貨幣不過「橋」，只做記帳，因CBDC是分布式記帳的區塊鏈技術，與強調去中心化的加密貨幣，例如比特幣完全不同。「記帳」要講信用，一般加密貨幣卻以其「算力」彌補它的信用，而算力也正限制了這些加密貨幣不能完成大規模交易的能力，更遑論跨境交易了。

以比特幣每秒完成約3至7筆交易為例，若中間落墨，取其中間數，以每秒5筆交易計，每天比特幣只可做43.2萬筆交易，對比目前SWIFT每天約4.2億，相差逾970倍！但mBridge則是各國央行以國家的信用，加快了交易的速度。

央行屬同一貨幣聯盟，必須有極高的政治互信。否則，mBridge只「記帳」或「貨幣不過橋」便不會實現。其實，mBridge並不似傳統的國際貿易，反而像企業部門財務互通的情況，所有都是企業內部「左袋交右袋」的財政問題。過程中，各國的合作和協調當然不簡單，全都是國際關係、國家利益等博弈、談判的成果，同時也是各國希望擺脫美元霸權的共同目標。

不過，「鈔乃虛文，錢乃實器」，何況是只作為記帳數字的CBDC？今時要打破目前以美元為主流的國際貨幣系統，變成像mBridge、「金磚幣」等「小圈子」，其中互信不能單靠外交、「國際友好」，總要有「小圈子」成員共同認可有價值的商品，至於甚麼才是最佳選擇？相信回歸「金本位」會是答案。

黃金作為CBDC的信用基礎，可讓各國放心進行跨境交易；反過來看，與CBDC或mBridge不同的系統互信程度，就會變得薄弱。若CBDC採用「金本位」，大家認為金價會如何呢？

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)







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