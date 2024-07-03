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7月1日，人行向一級債券交易商借債，人行咁窮，要問一級債券交易商（人行隻馬）去借債？此好比誠哥要問個司機借錢，點解？

誠哥問司機借錢，我唔知點解。但人行要向自己隻馬借錢，就知點解，是一切都為A股。

美國打壓中國，其中一個戰場就是打壓中國的金融業。數年前，特朗普就禁止美國資金投資於一系列的A股，如中移動(滬:600941)，中石油(滬:601857)，中海油(滬:600938)等。稍後又禁止美、歐、日、韓、台等企業跟中國的芯片業合作，亦禁令一眾的美國公家基金投資於中港股，才致近年來，外資不斷自中港股中流出。

中國怎辦，會否坐以待斃？當然不會啦！會打反擊。有沒有成效？有。例如中移動(00941)被美資沽至30多元後，今時回升至逾70元，跟自80元區被沽下來時水平差不了多少，中海油(00883)更是迭創新高。此中，是阿爺是用盡各種方法去托價的。

中國抗美要贏金融戰

中國要打贏這場金融戰，光是靠阿爺中央的資金是不夠的，還要調動起中國民間歷年累積下來的儲蓄，和吸引一眾不受美歐禁令的資金來買中港股市才可。

一直以來A股受不少投機倒把的奸狡大戶操控，專割散戶韭菜，使一眾散戶對A股敬而遠之。為搶回投資者信心，阿爺在年前就沿打鐵仍須自身硬的思路作出改革。

1. 打金融業的貪官；

2. 嚴把IPO關，不合格的公司不許上市，免這些企管靠上市圈錢走人；

3. 推出「國九條」要求上市公司多派息，刻意不派息的上市公司會被戴帽，即是冠以「ST」之號，提醒投資者不要買這些「ST」股，亦禁止這些公司的高層去售股套現；

4. 推出指引，要求公司要提高ROE，即為股東多賺，但又不許過度借貸，債不可逾資產的65%，以免公司會有債券危機；

5. 減低股息稅，以吸引投資者；

6. 同時亦減低國內存款利息，好使較高派息的股票更有吸引；

7. 發行萬億國債去支持發展新質工業，這類政策極可能會在7月三中全會中推出，好使受資助行業的公司有更大盈利空間；



8. 自今年2月靈均對沖基金在一分鐘內沽出逾26億元股票為市場帶來極大波動，嚇怕投資者時，中央立即加以懲處，讓興風者受罰兼受停交易三日之損失，好殺一儆百，大家賺錢可以，但不可做攪屎掍，禍害到普羅股民。

亦同時推出了個2.3萬億元人民幣的平穩股市基金，以與興風浪者對著幹，有關這點，日後再談。

不過，無論阿爺怎護A股，市場上仍有批嗜血的投機者，以為憑藉些從華爾街學來的技巧，去鑽保衞力仍未太完備的A股市的空子。阿爺所能做的就是兵來將擋，水來土掩以對抗，今次7月1日人行借債就是劍指想炒高中國國債的奸人。

中國近月推出萬億國債去撐發展新興製造業，別有用心人士就去鼓動大眾投資者去搶買債。大眾投資者易被鼓動，是因為銀行存款一再減息，普羅投資者一見有較高息的國債推出，便搶著去買。資金投入多，這些國債的價便上升，更帶動不知就裏的散戶去為賺價，而不是為息而去買債，這些債在二手市場被搶高到不合理水平。一如2000年時的盈科(00008)被搶高至逾140元（以合併後的價計），大戶便出貨，只留下蝕到嘔血的散戶，講這個，是因為港人會有認識。當時港監管機構如醒目及時喝止不合理的股價上升，不少港散戶就可免受害。

港監管機構不出力去護散戶，不代表阿爺不會去護散戶。早在兩個多星期前，人行已公告投資者不要對這些相對高息國債過度追捧，可惜一眾大媽阿叔奸人仍聽不入耳，仍熱炒，國內更有視頻謂會將國債息打至零。於是阿爺便只好出手，怎出手？詳細的見圖。

簡單言是：

1. 人行發債有個流程，未經國務院批准，不可發債，此即人行是沒有多餘的債去打壓這幫債市炒家；

2. 但今時人行是靈活了，搞出了借債這招，這是借價借個較長時間，拿到債後，便立馬在市場拋售，即是有了彈藥去打炒家；

3. 這個借了即沽，並不是QE，因為沒有增加了國債供應，但就可以把熱炒的債市潑冷水；

4. 國債息立馬回升（債息與債價成反比走，債息升，即是債價跌），炒債價升者立損手，要拋售，大戶炒家一定先走，一如2000年時的盈科大戶便先走貨；

5. 壓不下，人行可再借再沽，直到債市炒家收手為止；

6. 穩定債市後，資金可以往哪裏走？

a. 買樓；

b. 買股。

於是阿爺在壓債價時，可為內房和A股提供了資金，A股於7月2日回升，是有因由，明天續談下半年買乜股好。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)













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