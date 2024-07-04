下半年的熱門板塊（下）

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今周二（2日）文介紹了2024年上半年的十大熱門板塊（圖一），板塊之所以熱了，是因為阿爺政策使然。簡單說，就是食了阿爺的政策水。三中全會將召開，只要會議決定了上半年阿爺發展政策無大變動時，即是上半年的熱門板塊，可以在下半年續熱下去。今天（4日）續談另外的可能熱門板塊。

6. 煤炭

煤炭板塊在今年的上半年度依舊維持較為獨立的趨勢性行情。從需求端來看，能源電力需求保持彈性，新能源消納問題和火電裝機增長將拉動電煤需求。同時，經濟穩增長政策有望推動國內需求回暖，國內外補庫周期共振可能帶來需求改善。供給端而言，煤炭行業長期資本開支不足，預計煤炭供給偏緊的形勢會持續。在煤炭行業景氣周期中，成本提升和央國企資產注入將凸顯板塊的盈利和成長確定性。

不過需注意的是煤炭股的分化較為明顯，其中新集能源(滬:601918)最為強勢漲超80%，昊華能源(滬:601101)不遑多讓漲超50%，而板塊市值排行前三的中國神華A股(滬:601088)、陝西煤業(滬:601225)、中煤能源A股(滬:601898)均漲超25%。而像安源煤業(滬:600397)、潞安環能(滬:601698)、山煤國際(滬:600546)等個股則跌幅明顯。這或與個股的業績增長以及分紅比例相關。因此下半年市場風格沒有發生重大切換的背景下，仍應重點聚焦于那些高分紅和穩定現金流的龍頭性企業。

煤炭股下半年有前景

煤炭股之所以能熱是因年前阿爺整頓，關了不少違規的小型煤礦，再加上電力需求日增，以煤發電還仍有需求。故今年下半年煤炭股仍有前景，其中尤以神華(01088)因亦有發電廠，有望更受益。

7. 高速公路

高速公路板塊作為紅利股的重要組成部分，具備較強的防禦屬性，在市場下行期取得了相當可觀的超額受益，其中山東高速(滬:600350)上半年大漲35.74%領跑板塊，贛粵高速(滬:600269)、皖通高速(滬:600012)、四川成渝(滬:601107)、寧滬高速(滬:600377)、粵高速A(深:000429)等上半年漲超20%。

從股息率方面來看，歷年來，高速板塊公司普遍具有較高的股息率和分紅比例，福建高速(滬:600033)近12個月股息率超8%，山東高速、四川成渝、粵高速A等個股股息率超過4%。部分公司甚至會多次調高分紅比例，以皖通高速為例，2021至2023年計劃分紅比例為60%，2023至2025年計劃分紅比例原定提升至70%後再次提升至75%。

除了分紅外，未來公路法律法規的改革則是板塊的另一大看點。4月8日，國家發改委等多部門發布《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》，該文件自2024年5月1日起施行，2024版的《管理辦法》提出，「特許經營期限原則上不超過40年，投資規模大、回報周期長的特許經營項目可以根據實際情況適當延長」。華泰證券研報指出，當前經營性高速公路最長收費期限為東部25年、中西部30年。若《收費公路管理條例》跟隨《辦法》上調經營期限，則公路改擴建項目收益率有望提高，整個行業的估值水平都有望提升。

阿爺開綠燈，可延長收費期，好比食人參延命。前提是要派多啲息，益股民，閣下願受益否，自決。

8. 有色金屬

以有色為代表的周期類資源股同樣也是今年上半年繞不開的風口。美聯儲局開啟降息周期的預期演繹，以及地緣衝突導致全球避險情緒的升溫，以黃金、白銀、銅等有色金屬板塊價格出現集體急升，以其中COMEX黃金期貨最高一度突破2,400美元，倫銅期貨價格一度突破每噸1.1萬美元關口。

另外從需求端來分析，隨著全球經濟復甦的預期增強，金屬需求有望提升，特別是工業金屬如銅、鋁等，受益於新能源需求的持續增長和國內經濟的回暖，同樣推動價格上行，帶動相關企業業績反彈。此外從資金面上來看，2024年一季度有色板塊是獲得基建增配最多的方向，再度顯示出市場對這些金屬的中長期前景保持樂觀。而正是在上述漲價邏輯的不斷催化下，市場出現了如北方銅業(深:000737)、洛陽鉬業(滬:603993)、湖南黃金(深:002155)、紫金礦業(滬:601899)這樣的趨勢大牛。

美國加息遏抑了工業對有色金屬的需求，今時美聯儲局雖因政治原因遲遲不減息。但這個環球減息潮已在歐、加、澳、紐等地開展了，美國要減息是遲早事，這對有色金屬的需求是利好的。

9. PCB

Prismark報告顯示，2023年全球線路板(PCB)總產值為695.17億美元，同比降15%。隨著庫存去化以及下游應用需求加速成長，行業正逐步從2023年的低迷中恢復。勝宏科技證券部人士向財聯社記者表示，下游需求恢復好於去年，已經開始挑定單去做了。

然而PCB行業復甦以結構性機會為主，部分企業可能面臨更大的經營壓力。興森科技(深:002436)在接受機構調研時提到，普通多層板市場供過於求、競爭激烈的狀況難有實質性緩解。從市場表現上來看，上半年以來鵬鼎控股(深:002938)、勝宏科技(深:300476)、生益電子(滬:688183)、滬電股份(深:002463)等漲超60%，但整個PCB板塊中仍有近80%的個股年漲幅為負。

有分析師表示，市場需求相對硬挺的品類包括AI伺服器、新能源汽車、5G等領域的高端PCB產品。AI伺服器、高速交換機用的PCB層數、特殊工藝等要求均比較複雜，行業壁壘高築，全球僅少數頭部數通板廠商能夠承接相關定單，而這也將對投資者的基本面判斷提出更高的要求。

之後10年，電子產品將成人類生活不可或缺的物品。國內有關廠家可挑單來做，反映是製造者、供應者掌控大局，有利廠家提升利潤。在未見出大規模的競爭性投入前，未來6至12個月，目前大廠家仍可主導市場。如有競爭者加入，由於建廠需時，競爭也可能在6至12個月後出現。

港股中，ASMPT(00522)，比亞迪電子(00285)則是港龍頭。

10. AI手機和AI PC

AI的浪潮還在繼續，英偉達(NVDA)市值突破3萬億美元，但A股的各路AI概念股早已不復去年雞犬升天的盛況，市場對於AI的炒作趨於理性，除了部分直接參與到英偉達供應鏈的算力硬體外，最受資金追捧的便是以AI手機與AI PC為代表的端側AI概念。

先是在5月的微軟(MSFT)Build開發者前瞻大會上，微軟推出名為Copilot+PC的新款人工智能電腦，緊接著蘋果(AAPL)於6月的WWDC推出Apple Intelligence，展示了AI手機的全新形態。西部證券指出，隨著端側AI從核心層到應用層技術的日趨成熟，消費電子終端進入了產品迭代的重要窗口期。各終端品牌廠商融入「AI血液」，創新不斷，有望引起終端用戶的新一輪「換機潮」。

港股中，聯想(00992) （圖二），小米(01810)及一眾蘋果供應鏈都可受惠。

2024年上半年的10大熱門板塊，之所以熱，是因為阿爺政策利好，另方面是因為電子產品更新替代。這兩個利好一旦出現，應可以延續至2024年的下半年，如何把握，由閣下考量。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)











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