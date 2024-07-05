Peter Lynch必殺技：無懼風浪，穩坐釣船

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恒指在萬八水平上落，沒有明顯方向。市悶卻教筆者想起1994年，美國投資大師林奇（Peter Lynch，見【年均3成回報驕人】）在一次演說中談及，在高通脹及加息的環境下，投資者應一如何自處。

你沒有看錯，說的是加息及高通脹而不是減息。且賣個關子，先講林奇30年前，究竟說了些甚麼，可歷久常新。

林奇那次演說的背景是，美聯儲局過去40年內，6次加息周期的其中一次，即1994年2月至1995年2月。當時，美國經濟從衰退快速反彈，經濟和股市都出現過熱的現象。其後，美聯儲局的加息節奏超出了市場預期，債市大幅動盪，而美儲局也開始加強對市場通脹預期的引導。

無人能夠預測股市

加息、高息會令股市走低，就像今天一樣。林奇說：「沒有人能（準確）預測股市。」(No one can predict the stock market)林奇認為，如果有人能連續3次，準確地預測息口的話，那人便會成為富豪。不過，他說世上似乎也不是有那麼多這樣致富的富豪。

當年林奇指出，不少美國人都經歷過80年代的高息環境，而美國在81至82年間，便有雙位數字的通脹及失業率。他認為，投資者花時間研究股市或息率走勢其實很無謂，哪怕是一年只花10多分鐘都嫌多，但預測市場和息率走勢卻是市場人士的一貫(constant)做法。

林奇認為，不管市場預估「冧市」或息率走勢會如何如何，其實都無關重要。若回望他演說那年，即1994年1月標普500指數的表現（480點）至今，這30年來的升幅，與其間那些預估對照一下，又真是無關重要（圖）。

林奇指時任美儲局主席格蘭斯班(Alan Greenspan)「很誠實」，因格老不會「估」息率走勢，而只會透露未來6個月，將對短期息率怎樣做。至於3年內的長期息率如何，美聯儲局就會說「不知道」。因此，林奇就反問，連美儲局也不知道怎樣預測息率，一般投資者又怎樣預測呢？

要接受市有時會跌

回顧歷史，林奇指出，90多年來，股市有50次跌了10%或以上，即不足2年便會跌1次；其中有15次更跌了25%或以上，是為熊市，即每約6年便會出現一次熊市。市場稱跌市為「調整」，林奇直言「調整」只是投資者「快速輸了一大筆錢」的一個美化了的形容詞。他忠告投資者，既然跌市並非罕見，就要接受股市有時會跌(go down sometimes)這個事實。如果沒有這個心理準備，就不要買股了。

林奇舉例說，投資者如看中一隻股價14元的優質股，即使跌至6元，也是好的。因如果那優質股的目標價看22元，投資者14元買，持貨至22元沽，賺50%以上，是為「了不起」455(terrific)；若由6元起步，升至22元才沽，便賺260%以上！那就「非比尋常」(exceptional)了，而這些「非比尋常」的機會往往會在市跌、股價低殘的時候出現。

市場經常擔心，加息、通脹甚至衰退都會令市跌，但沒有人能預知它們何時會出現。新冠疫情前幾個月，也沒有人能估到，投資組合其後會跌多達三成！因此，林奇強調，嘗試預測未來，只會徒勞無功。

投資宜抱長遠心態

由於股市長遠總會升多於跌，投資者一定要有長遠投資的思維。林奇說，如果下月或明年需要用錢，例如兒女入大學、結婚，投資都不會成功。因為投資是5年、10年、20年，甚至25年的事，若短期內有資金需要，便不要投資了。

今時市場普遍預期，下半年美國很快便會減息。林奇對加息、高息、通脹，任何一種投資環境似乎都不太適用。但筆者卻看美國很難去減息，並會繼續維持高息一段更長的時間，因為一旦減息，資金就會流出美元資產，包括美債、美股、美元等，高息、高通脹環境遂會重臨。

造成全球高通脹的因素包括糧食、中美貿易戰、工資等。單說工資，有人憧憬，日後大量工作將會被機械人、AI所取代，到時勞工成本便可減低。但機械人、AI取代人力需時，例如設置生產線、機械人測試至沒有錯漏、教AI工作等，都需要時間過渡，而軟硬件投入生產，也不及工人般靈活便捷。正是遠水難救近火，人工成本怎可以低？在工資推動下，通脹又怎會馬上便遏下來？

理性清醒 最壞打算

投資者身處一個高通脹、加息的環境，可以怎樣？理性而非投機，經常作最壞打算，以應對令市場意外的事。不要受一些市場消息困擾，也不要被恐懼、炒作的情緒影響。

要買優質公司，採長遠策略；買一些你能容易理解的、具競爭優勢，以及有定價能力的股票。「有定價能力」的公司是指那些即使加價，也不會承受任何加價後果；也即是加價後，顧客仍願意買它商品或服務的公司。此外，今時投資者還要留意公司的債務結構，債多怎都不妥。

林奇那次演說，只是談了原則，炒出小菜一碟。至於具體如何操作，例如他著名的投資策略GARP(Growth At a Reasonable Price)，日後再談。



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年均3成回報驕人

林奇是富達投資管理公司副主席，自1969年加入富達，1977年起，他擔任麥哲倫基金(Magellan Fund)的基金經理，至1990年辭去基金經理的職務。

在林奇任麥哲倫基金經理的13年間，資產由2000萬元（美元．下同）增長至140億元，基金投資者逾100萬人，使「麥哲倫」成為富達的旗艦基金，年平均複式回報率高達29.2%！這個驕人業績也奠定了林奇在投資界的地位。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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