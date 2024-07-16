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歷屆三中全會均承擔著定調發展模式。1978年的十一屆三中全會，鄧小平提出了改革開放，之後每屆的三中全會都有其特定的議題和政策（見表一）。今次二十屆的三中全會主要議題和政策會是甚麼？

任何一個政府、公司、個人，在制定發展政策時，都離不開抬頭看路，低頭拉車。要發展，必要有願景，看來可以是虛無縹緲，但如唔發夢，點會有超越；但發夢之後，就要幹實事，實是求是。

最發夢的三中全會，應是1978年的十一屆三中全會。鄧小平提出改革開放，有反對者認為這個夢發得過了界，是否不要社會主義了？當時就有了中國是姓資（資本主義）還是姓社（社會主義）之爭，鄧小平就還了句：「不論白貓還是黑貓，捉到老鼠的就是好貓。」句中的老鼠是當年中國的落後與貧窮，而貓就是脫貧、脫落後的治國政策。沒有了鄧小平在十一屆三中全會的發夢，中國能有今天這境況，處世界第二經濟國之位？

在十一屆三中全會之後，一直至十九屆三中全會，每屆都會發個夢，詳見表一。

二十屆三中全會發甚麼夢？

有謂日有所思，夜有所夢，夢還是要由現實中來。近日習近平主席就講人民的訴求，就是政府工作的指引。簡單言，就是政府要為人民服務，這個「人民」不是指狹義的個人，而是社會。社會由一個階段，發展到更高的一個階段，會面對個轉型的困境。國君宏觀研究團隊列出了今時中國發展轉型的困境：

「『中國式現代化』是深化改革要實現的最大目標，從二十大報告對這一目標的具體表述來看，三中全會將圍繞以下幾個方面定方向：

1. 實現全體人民共同富裕：以財稅改革調節收入分配。逐步提高所得稅、財產稅和資源稅為主的直接稅比重，降低間接稅（如增值稅）的比重。

2. 實現高質量發展：新型舉國體制與要素市場化改革。新型舉國體制是政府引導下實現科技產業突圍的關鍵手段，而進一步要素市場化改革，推進全國統一大市場是關鍵。

3. 豐富人民精神世界：社會文化事業改革。科技產業吸納就業能力低於傳統勞動密集型產業導致就業存在壓力的背景下，發展文化事業、提高服務業比重也是實現高品質就業的必由之路。

4. 人與自然和諧共生：繼續推進節能降碳和綠色發展。2023年12月頒布建設美麗中國文件，節能降碳和綠色發展是促進人與自然和諧共生的重要途徑。

5. 構建人類命運共同體：高水平對外開放。一是促進貿易、資本和人員的雙向流通；二是積極參與全球合作和全球治理；三是促進制度型開放，也有利於促進國內制度改革與創新。」

而要破這些困境所需要的工作則如下：

「1. 問題一：老齡化背景下全社會資本風偏下降與高風險資本發展科創之間的矛盾。改革方案包括：第一，培育耐心資本；第二，拓寬投融資渠道，引導擴大主權財富基金、養老金、高校教育基金等多種形式的針對科技企業的投資；第三，發展擁有國家信用背書的債權轉股權，例如探索專項債補充國資平台資本金，投資科創企業。

2. 問題二：土地財政下滑後央地財權事權不匹配加劇的矛盾。改革方案包括：第一，優化央地財權事權的劃分，上收事權下放財權；第二，完善轉移支付的直達機制；第三，進一步推進省以下財政體制改革。

3. 問題三：地方『錦標賽』競爭與暢通國內大循環之間的矛盾。建立全國統一大市場是解決地方『錦標賽』競爭與暢通國內大循環的矛盾的根本舉措。改革方案包括：第一，優化區域生產力布局，防止企業內卷式競爭；第二，清理『稅收窪地』，維護區域間投資環境的穩定與公平；第三，促進勞動力、土地、能源、數據要素自由流動。

風險提示：依據過去的情況推斷未來存在不系統、不全面的風險。」

鄧小平對「姓資」還是「姓社」提出了「白貓黑貓論」後，不少人就在國企、民企的進退問題上有過不少爭論。這是因為這些人只著重是「白」還是「黑」的表義，而忽略了「貓」的本質，就是「有社會主義特色的市場經濟」。甚麼是「社會主義特色」，可以從國泰君安證券對中國式現代化的註釋（表二），得窺一斑。你可以講又是黨八股，咁就唔好睇囉，你唔睇就包你唔明，唔知二十屆三中全會所要發的夢和所要做的事是甚麼。

二十屆三中全會於昨日才開，要開4日，所以真正有甚麼夢，要做甚麼事，要到周四之後才知。但如循當前中國所面對的發展困境言，國泰君安研究指出了以下：

「實現高質量發展：新型舉國體制與要素市場化改革。

三中全會多次討論政府與市場的關係。十四屆三中全會提出『市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用』；十六屆三中全會提出『更大程度地發揮市場在資源配置中的基礎性作用』；十八屆三中全會則提出『市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用』。

聚焦高質量發展，對於政府與市場的關係落到新型舉國體制與要素市場化改革的推進中：

一方面，新型舉國體制是政府引導下實現科技產業突圍的關鍵手段。通過供給型、需求型和環境型產業政策引導社會資源向科技產業傾斜；同時各地方政府成立產業投資基金，近七成投向科技製造，使這些行業相互『賽馬』，最終攻克『卡脖子』技術。

另一方面，進一步推進要素市場化改革，需要以全國統一大市場建設作保障。《中共中央國務院關於加快建設全國統一大市場的意見》明確提出，要從土地和勞動力、資本、技術和數據、能源、生態環境五個方面入手打造統一的要素和資源市場，以打通制約經濟迴圈的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，讓要素更好地為供給服務，以高質量供給創造和引領需求，暢通國內大循環，推動經濟實現高質量發展。預計推動全國統一大市場相關表述將會在會議中重點提及。」

要經濟再發展，非財、非人才不行。今次二十屆三中全會可能，強調是可能，會對新中國建國以來的稅制和稅入再分配（即中央與地方怎分成稅款）作出重大改革。這個改革的重要性今時不談了，待三中全會開完才談好了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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