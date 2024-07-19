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金價近日再創新高，曾突破每盎斯2480元（美元．下同）關口，造就了金價自今年以來，累計逾兩成的升幅。黃金新一輪的升勢，主要由於一「減」一「增」：市場相信「減」息在望，以及特朗普重返白宮的機會大「增」。

執筆時，金價報2469.64元，投資者還可有甚麼作為？

金價於周三（17日）「再」創2480元新高（圖一），「再」是因它刷新了今年5月的紀錄，而這一輪升勢其實始自鮑威爾近日的減息言論。他說，美國聯儲局不會待通脹回落至2%，才考慮減息，因為利息政策的效果會滯後，所以美儲局要積極行動。

於是市場便有反應，周二（16日）金價開始攀升，並觸及2443.24元高位，當時已逼近今年5月20日約2450元（2449.89元）的高位。

減息預期利金價

根據美國芝加哥商品交易所(CME)監察美儲局利息政策的工具FedWatch顯示，9月減息四分一厘的機會高逾九成(92.4%)，而減息半厘的機會則是7.6%。換言之，9月無論如何很大機會減息，與一個月前只有約六成半，市場對減息的溫度已升了不少。

特朗普是驅動這輪金價上升的另一原因。市場普遍相信，如果特朗普真的當選，他加進口關稅和減美國人稅的措施會增加美國財赤之餘，也令地緣政治局勢更加緊張，黃金作為避險工具的優勢便更為明顯。

筆者近年不時叫人買金，因金有其可炒的理由，包括：各國央行增加黃金儲備、各國央行以數字貨幣進行跨境貿易的趨勢、「鈔乃虛文，錢乃實器」的觀念等，此不多贅。

美銀花旗：目標3000美元

看金價此輪大概由破5月2450元的高位起步，一路見關破關，至2480元關口才稍歇。今時綜合部分專家對黃金走勢的估測，會更有益於讀者：

瑞銀貴金屬策略師特維斯(Joni Teves)：金價仍有上升潛力，投資者有追加空間。

FX Street首席分析師貝德納里克(Valeria Bednarik)：支持位2448.90元、2435.10元、2422.65元；阻力位2493元。

著名黃金評論家希夫(Peter Schiff)：黃金會突破2500元。

美銀及花旗：目標價3000元。

本港的黃金板塊股，則可留意山東黃金(01787)、招金(01818)及紫金(02899)，券商對三隻股的評估見表一至表三。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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