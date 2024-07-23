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拜登宣布退選，賀錦麗擬代他披甲上陣，迎戰特朗普。先不說美國民主黨陣前易帥，是否犯了兵家大忌。單說賀錦麗任副總統期間乏善足陳的政績，便難以說服黨友，她是個有能力勝出大選的理想人選，並帶領民主黨，繼續執政。

現屆總統放棄競逐連任，由副總統頂上，看似順理成章。但賀錦麗除了4年前當選前後，予人「首位女副總統」和「首位少數族裔副總統」兩個「第一」的印象之外，履任至今，實在「面目模糊」--她的表現莫說可以亮麗得令人擊節讚賞，甚至連留下印象也稱不上。

雖然不少人以為，美國副總統只是「後備總統」或總統副手，並無實權，日常根本也不會負責甚麼重要職務。但如果真的具有國家元首或領袖的特質，副總統的鋒芒始終難以掩蓋。特朗普時期的彭斯（Mike Pence 2017-2021年在任）、奧巴馬時期的拜登（2009-2017年在任），甚至小布殊時期的切尼（Dick Cheney 2001-2009年在任）都是稱職的副手，他們都在輔助時任總統期間，積極發揮了作用。牡丹綠葉，相得益彰。

賀錦麗政績一般

反觀賀錦麗，她並沒有積極輔助到已像日落西山的拜登，連處理美國邊境非法移民，以及推動美國投票改革這兩大任務，都沒有甚麼亮眼表現。只有在婦女墮胎問題上，她在美國最高法院推翻墮胎權判決後，才協調相關跟進行動而已。

雖然今時美國政治和社會也追求「政治正確」，賀錦麗的性別及亞、非移民後裔屬性，的確有助她贏得女性和少數族裔的選票，但之後呢？可能就沒有「之後」了。同樣是以非裔身份競逐總統，但賀錦麗畢竟不是當年的奧巴馬，她始終沒有像奧巴馬那種令人眼前一亮的魅力和星味。

特朗普說，賀錦麗和拜登一樣是個笑話，而賀錦麗甚至比拜登更差勁。如果由她出選，她將比拜登更容易輸。敵對陣營的嘲諷可能還不及黨友對自己勝選的質疑致命，幾個月前，賀錦麗仍被黨友視為包袱，認為會影響拜登競逐連任的支持度。當時有人甚至估計，拜登可能會另選拍檔出選。

雖然有傳奧巴馬不支持賀錦麗，但拜登在宣布退選後，也隨即說會全力支持賀錦麗參選，是希望能消除民主黨內訌，真正團結力量，一致對外，以應付共和黨和特朗普。美媒Zerohedge指民主黨正開足馬力(go full throttle)，支持曾於2020年選舉因表現不佳，而退出初選的賀錦麗。

副總統人選普通

即使美國民主黨真的能夠達成共識，一致推舉賀錦麗出選總統，那副總統的人選又可有著落？根據美國《新聞周刊》(Newsweek)建議，以下5個州長是民主黨首5位副總統候選人之選：來自賓夕法尼亞州的夏皮羅(Josh Shapiro)、北加州的庫珀(Roy Cooper)、密歇根州的惠特默(Gretchen Whitmer)、肯塔基州的貝希爾(Andy Beshear)，以及加州的紐瑟姆(Gavin Newsom)。但論人氣及知名度，他們都遠不及特朗普的競選拍檔萬斯(J.D. Vance)。

有人認為，萬斯在2016出版的自傳式著作《山裏人輓歌》(Hillbilly Elegy)中，對白人草根苦況的描述，引起了美國白人社群的共鳴及社會關注。它不但使特朗普當年得到大量支持，入主白宮，而且也讓萬斯聲名大噪。民主黨以上5個副總統的熱門人選，知名度都不及萬斯。

如果看賀錦麗的最新支持度/出選機會，的確遠比其他人為高（圖一，綠線），包括遠高於前國務卿希拉莉(Hillary Clinton)。不過，即使賀錦麗真可當選，她也只會成為拜登2.0，因民主黨的主要政策方向不變，她只要蕭規曹隨便行。想知美國未來幾年，政、經的狀態及前景如何，其實只要看拜登這幾年任內如何，其後幾年雖不中亦不遠矣。

拜登已成過去式

雖然離任期屆滿還有些時間，但拜登宣布退選的一刻，也等於同時宣布，他已成過去式，「拜拜」了。Zerohedge更用「拜登鐵達尼」（圖二）形容拜登政府的管治，已令美國整個國家，航向「沉船」的絕路，例如准許逾1000萬非法移民入境；不照顧當前飽受打擊的中產和不斷在貧窮邊緣掙扎的基層；瘋狂印鈔，引發通脹，令主要生活必需品比他上任時貴近三成等，再加上每年要償還近1萬億美元的國債高息，都令美國人深以為苦。

拜登突然宣布退選的原因已不必深究，大家不如向前看，估下美國人會揀拜登2.0，還是更令中國添麻煩的特朗普？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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