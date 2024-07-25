加入最愛專欄 收藏文章

7月22日，內銀股全線被殺跌；7月23日內銀股全線報升。內銀股這個飄忽走勢，還可買？

買內銀是來揸，不是來炒，故對這種日升日跌的波動，應不為所動，因為：

(1)工行(01398)一個月內4次創一年新高，交行則12次；

(2)工行年內漲幅近30%，交行(03328)也漲近30%。

估不到？是因為不少投資者都認為A股有「毒」，不可沾。有這偏見，也不怪，因為的確有些A股是很差勁，也曾經傷了不少股民的心。但所謂族大有乞兒，投資股票，永遠是要三思而行，效良禽擇木而棲。怎知內銀是良木？

好的股票，有幾個分辨點：

1. 估值要低，這可從PE中見出；

2. 派息要高，兼要穩定；

3. 自己不是最後一個買家，而是尚要很多很多的後繼買家，這就要說到國內金融圈近日常說的「資產荒」。「資產荒」是指持有資金的準投資者，找不到好的投資產品去買。

投資者對股票的熱度，其中一個加熱點，是看債息或銀行存款息跟股息之差距。如債息低，銀行存款息低，但股息是高的話，資金就會自債市/銀行存款流向股息高的股票。

今時美國趨減息，中國亦有了空間可以減息，故在7月22日，中國人行將一年期和五年期LPR分別下調10個基點。一天減兩個息，一方面是中央想盤活經濟，另方面是中央幾講到出面要將死水般的銀行存款，流動起來去投資，好讓股市活躍起來，以產生財富效應去讓民眾致富，並作消費。

中央這個以「股」促消費的意圖自去年底便已一再強調，始有「新國九條」，其中著重的是要能賺到錢的上市企業要多派息。內銀是其中一類要被「監督」去多派息的，有中央的保駕護航，內銀股就可考慮買了。

該怎去買內銀？

(1)在內銀派息之後，股價走低時買。以前內銀是一年派一次息，今後可能會一年派兩次息，即是趁派息之後，股價走低之時買的機會，一年內多了一次。

(2)閣下炒技如何，可以高沽低揸，炒波段。

A股估值超低

數年前，A股確是愈買愈跌，但跌到今時，已見到估值超低之時，就連外資也見回流。

外資巨頭法興銀行在最新的報告中指出，三季度或將成為亞洲股市的關鍵轉折點，「中國交易」正重新成為投資者關注焦點。法興銀行亞洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中國股市正步入戰術性反彈的第三階段，企業盈利出現積極訊號。

接著筆者列出了一些內銀的資料，供大家參考（表一至表六），祝大家買內銀揾到銀。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







《說說心理話》【怪獸家長必學】點樣幫仔女溫書不傷感情？培養上進心唔係靠鬧？子女一旦失控教你點應對！► 即睇