舊換新．促內需．拉經濟

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7月25日國家發改委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。華泰研究宏觀、策略、家電、汽車團隊聯合作了個報告，大概可見表。

過去也有過舊換新，但今次力度較大，也明確了資金來源，基本上是按9：1原則實行央地共擔，即中央出9元，地方出1元，西部地區更是9.5：0.5。中央的出資如於2024年12月31日未用完要還歸中央，即是在未來5個多月，地方要急用資去舊換新。

中央共出資3000多億元（人民幣．下同），是以之前發的萬億特別國債支持。

《措施》提出：(1)報廢更新國三及以下排放標準的燃油車或2018年4月底前註冊的電動車給予至少1.5萬元補貼，力度提升；(2)8類家電給予補貼，力度錨定能效水準，上限2000元，補貼比例及上限較09至11年提升；(3)中央財政安排75億元，「以獎代補」支援廢舊電器電子產品回收處理。6月乘用車銷量同比-2%、家電及音像器材零售同比-8%、通訊器材零售同比3%，均有一定回落，政策加力較及時。

對用能行業及船舶更新方面：

第一，重點用能行業設備更新及老舊營運船舶報廢更新由發改委安排1480億元左右超長期特別國債大規模設備更新專項資金落實。第二，貨車、農機、新能源公車設備更新及消費品以舊換新，通過特別國債大規模設備更新專項資金落實，除農機外，涉及的支持資金央地共擔，東、中、西部中央承擔比例分別為85%、90%、95%，農機完全由地方承擔。至今年底未用完中央下達資金額度收回中央。第三，貼息及回收利用分別安排中央資金200億元、75億元。第四，《措施》強調一視同仁支持不同所有制、註冊地企業，強調支持中小企業設備更新。

措施中提到，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補貼。回顧歷史，2009至2011年以舊換新，納入的產品僅五大類（空調、冰箱、洗衣機、電視、電腦），本次措施擴大了熱水器、家用灶具、吸油煙機三大品類，且與產品升級路徑一脈相承，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼，此舉有利於中國消費者享受到更智慧、綠色產品，同時也更有利於技術實力更為突出、智慧綠色產品優勢更為明顯的家電產業龍頭提升市場集中度與競爭優勢。

補貼標準為產品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過2000元。回顧歷史，2009至2011年以舊換新，按照銷售價格的10%給予補貼，補貼上限為：電視機400元/台，冰箱（含冰櫃）300元/台，洗衣機250元/台，空調350元/台，電腦400元/台。本次措施提升了補貼比例與補貼上限，消費者受益幅度加大。

受惠股份在上周五（26日）已見拉升，此包括：濰柴動力(02338)升12.8%，海爾智家(06690)升6.1%，中國重汽(03808)升18.1%，海信家電(00921)升6.1%，第一拖拉(00038)升11.7%，創維集團(00751)升2.5%，三一國際(00631)升6%，TCL電子(01070)升5.5%。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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