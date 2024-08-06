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股市跌了，但世界則亂了，點好？

上周，自哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗遇刺身亡以及黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾遭擊殺之後，伊、黎兩國矛頭直指以色列。真主黨已展開了報復行動，向以色列北部發射數十枚火箭，料伊朗也即將襲以。中東打仗，小投資者除買金，還可有甚麼作為？

可先看看一眾富豪在紛亂時勢時做了些甚麼，他們收集土地似乎已不是甚麼秘密。在普遍香港人眼中，土地只用來起樓，只對住宅供應、樓價發揮作用。土地用途當然不限於起樓、建房，如果回歸土地最基本的用途，將它作為農地，為地主提供糧食，便是土地的一大貢獻，尤其是當世界瀕臨戰爭邊緣或處於戰爭狀態的時候。

蓋茨：美國最大地主

農地有價值，富豪如微軟(MSFT)的蓋茨便在美國數十個州份，累計擁有近27萬英畝（1英畝等於4046.86平方米）的土地，包括24.2萬畝農地、類似香港「棕地」的過渡性土地2.575萬畝及0.12萬畝休閒土地，即相當於2個紐約或半個韓國的面積，成為美國私人農地最大的地主。

蓋茨的好友巴菲特也愛農地，他早於1986年便斥資28萬元（美元．下同）買了400英畝的農場，並指這項投資不會有下跌風險，更可能有很大升幅。此外，亞馬遜(AMZN)的創辦人貝佐斯也有買農地，CNBC的記者更說，貝佐斯擁有的土地多達42萬英畝！

無論貝佐斯實際擁有多少農地，但一眾富豪陸續參與炒地皮遊戲卻是事實。並把美國農地的平均價格，從90年代中期的1英畝不到1500元，搶高到2020年的3160元，翻逾1倍。

有別於股價，農地價格表現非常穩定，因為土地是有限資源，造地也不容易，而且美國農地正以每天2000英畝的速度消失，所以它一直被認為是穩健投資。例如2008金融海嘯，當美股大跌了一半的時候，每英畝農地平均價卻升了17%；疫情時，投資者每朝一覺醒來，有機會看到全球股市跌了10%至40%不等，但地價就不容易大跌一半。

朱克伯格：建碉堡避難

論買地，臉書(Facebook)創辦人、Meta Platforms(META)主席兼CEO朱克伯格就有點另類。2024年初，有報道指朱克伯格持續沽Meta股票，套現4.28億元，營建地下碉堡作為「末日避難所」。朱克伯格這個位於夏威夷的「末日碉堡」，耗資逾20億元，佔地560萬平方米，是個設置了很多暗門的「末日逃生門」(An Escape Hatch)。

面對戰亂甚至世界末日，普通人一定不能像朱克伯格般，買地建碉堡避難。若只求糧食自給自足，不妨考慮加拿大超市Costco有售的「末日求生桶」，那是一周分量的罐頭食物套裝，保質期很長。如覺真有需要，可有備無患。

傳世珍稀有成交

作為糧食之源的土地，其價值來自稀缺性，但論稀有或珍稀，土地卻仍不及古董、藝術品，例如古董車、珠寶、二手名牌包包、二手名錶等。近年拍賣行就不時拍出「天價奇珍」，例如2017年，達文西名畫《救世主》以4.5億元的天價成交；1955年版的平治古董車Benz 300 SLR，以1.35億歐元成交；2024年上半年，佳士得拍賣乾隆御瓷，以1.08億港元成交；一對官帽椅，也拍得2800萬港元。

這些傳世稀有之寶，在戰亂或經濟不好的時候，多會被原擁有者沽售套現。而這些古董、藝術品等都有其保值、增值，甚至避稅的功用，也就成為了一眾富豪買入玩賞、投資之選。

企業增持比特幣

富豪投資的另一選擇是比特幣。比特幣早年價格表現非常不穩定，經常有50%跌幅，波幅也非常大，但近年價格開始轉趨穩定，升跌通常在10%以內，吸引富豪長期持有，例如馬斯克於2021年就宣布，特斯拉(TSLA)增持15億元比特幣投資。

其他金融機構及上市公司，例如黑石(BX)、高盛(GS)等都相繼增持比特幣。加上特朗普最近關於比特幣的言論，均有助對比特幣的認可和加持力度。不過，由於比特幣可被用作洗黑錢的工具，而且它始終不是法定貨幣，它的實際價值一直備受質疑。所以投資比特幣或任何加密貨幣，必須慎之又慎，更不要瞓身all-in。

土地、藝術品、比特幣之外，投資者也不能忽視股票，非因本欄名為《選股情報》，而是有史為證。2008年金融海嘯之後，美股率先反彈，而且連升了十多年，直至2020年疫情爆發，才告一段落（圖一）。在經濟衰退及金融危機的陰霾下，美股（圖二）、港股（圖三）近日走勢雖不妙，但有危有機，此時此刻也可被視為：股票價值被嚴重低估，正是趁低吸納的時機！

危中有機撈好股

如果全球經濟陷入長期衰退，房地產、股票長期負增長，像日本一樣迷失的30年，投資者入市豈不隨船沉沒？其實，即使「迷失了30年」的日本經濟，日本個別行業和公司都仍有可為。例如從事廉價衣飾銷售的UNIQLO便在期間把握了機會：銷售額增長了逾150倍。若以每平方米樓面面積計，UNIQLO的經營利潤增長更一度超過1500倍！

另一方面，在那迷失的30年，日本的娛樂事業，例如動漫、電玩、手遊等產業都發展得更快。這些與在經濟低迷下，不少人都傾向在虛擬世界中，透過娛樂來自我麻醉有關。有分析認為，日本酒精飲品增長驚人，「今朝有酒今朝醉」，也是同一道理。

在任何經濟情況，都有投資機會。巴菲特認為，最好的投資就是投資於自己。他說投資賺來的錢，可以輸掉；但投資於自己而取得知識、能力、識見等，包括揀股的能力，任誰都不能在你身上奪去。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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