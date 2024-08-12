加入最愛專欄 收藏文章

上周一（5日），環球金融市場大亂，8月7日亞洲時間早上，日本央行副行長內田真一稱，在金融市場不穩定時，日央行不會加息，市場由驚恐變驚喜，環球金融市場立穩，筆者於8月8日有文：《玩完》（圖一），是指：

(1)今次日圓玩完（即升完）；

(2)今次日息玩完（即升完）。

這兩者帶出來的是：

(3)今趟跌市玩完（即跌完）。

為何日央行副行長內田真一的「日息不加」言，成了定海神針，拯環球金融市場於苦難？原因簡單，資本主義下的金融市場，是靠「錢」來驅動，英文：Money makes the world go round，中文：有錢使得鬼推磨，俗語：魚缸無水魚難養，無水散水。在在說明：無水或水不足資本主義下乜鬼嘢的市場都瓜得。

「息」是使用他人銀紙的代價，故你向銀行借錢要付息，因你用了銀行的錢，而你存錢於銀行會收息，因銀行會用上你的錢去貸與他人。一般言，「息」高會使借錢的人卻步，故一加息，市場上的流動資金便會少了（無人借錢來花），經濟會收縮，股市會下跌。

不過。近年美國迭連加息逾11次，又唔見美經濟收縮？而美股更迭見新高？這是因為美「息」甜。

「高息」故然會令投資者卻步，但「高息」亦可以使投資者趨之若騖。

80年代，澳、紐息曾一度高企，連婆仔都知道買澳/紐元去賺息，同樣今時美息高企，亦吸引了不少人尤其是負利息的日本資金去存美元，買美債，揸美股來賺息，這叫做套利交易，Carry trade。

美國政府是大花筒，要靠多發美債來支持其政府支出，怎可以吸引多些資金來買美債？方法之一是美債息要夠高，高到可以吸引外國資金來買美債，這種沽低息貨幣去買高息美元的行為，一如沽日圓買美債，也叫套利交易，Carry trade。

以前不少國家都樂意去買美債來做其國家的外匯儲備，但俄烏沖突一起，美國凍結了俄羅斯在歐美的美元資產，美國又跟中國開啟貿易戰，遂使到不少主權國家的資金不敢大肆買美元，結果就是肯去買美債的資金少了，美債息便會高企，因此，美聯儲局減息是不易的，有幾不易？

上表是環球資金來源，可見日本是條大水喉，這條水是射住美國為主（圖二），如日本水不來，美國將痛不欲生，因美債會少了個大買家。美債息會因不夠資金去購而使美債息升。

過去30多年，日本便像個勤力老公，努力賺錢去供個大洗美國老婆去花。如日本老公有朝不再給錢與美國老婆去花時，美國是好易瓜的。

索羅斯有隻勁馬，叫Victor Niederhoffer，寫了本書The Education of a Speculator在首章就提出了個問題，如日本有大天災，日匯會升定跌？不少人會認為日匯會跌，但Victor謂日匯會升，因為日人會班資回朝。

的確，對一般窮國言，受大天災其匯會便跌，但日本是富國，過去30年逐年都存錢在美國，一旦日本、日人有難，自然會自美國提錢回來日本用。這個強日圓的推論於80年代日本神戶大地震中得到證實，日本的保險公司、個人都自美國提錢回日本救急救難用。

美國加息11次，而日息不加，即是增加了美日息差，更利沽日圓買美元的Carry trade，但如日息一加，便會減少了美日息差，不利買美元的Carry trade，故一旦日圓加息，Carry trade就要拆倉，沽美元去還日圓，有傳上周一的環球金融波動，就使沽日圓買美元的套利交易者，輸掉了今年以來從沽日買美的套利所得。

日本央行副行長內田真一的「日息不加」一語，便成為亂作一團的環球金融市場的救生索。是否日息以後永不加，環球金融市場就會穩定了？又不一定，因為日息不加不代表美息不減。

市場估計到2025年底，美息會回至3.25厘左右（圖三），就算日息只輕微加甚至不加，到2025年底，美日息差會縮窄至3厘左右（圖四）。

美日息差縮窄至3厘，將會使美元/日圓的套利交易可以停頓，因為要應付套利交易時的可能匯價上的風險要耗2%至2.5%，當美元/日匯的套利交易實際所得，縮窄至1%至0.5%時，這個套利交易就不再吸引，若是將會大大削減了日資去購買美債的吸引力。若是，美債將由誰去買？

就算美日息差沒有收窄至3%水平，當日本人口進一步趨老時，之前買了的日本養老金，亦會逐步被「班資回朝」，而投資於美債的日資亦枯竭，那時所可能產生的美國金融震盪就不可以由內田真一所喝停。屆時美國的債市會有幾動盪？不知。但你要不要考慮下怎應對呢？可供考慮的時間未必太久。

由2025年起，這個美債的可能動盪，將會逐步逼近，因為年復一年日本老人將年華老去而逝世，他們之前投資於美債的養老金，亦將逐步退出美債市場，結果？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解