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美國日前公布7月通脹(CPI)數據，未見回升，見軟下。市場對9月起會大減息，又抱大希望，筆者也來談談。

對美國息口後向，筆者愈來愈無乜興趣去談，因為美息已成政治息，故以經濟點子去估政治，無疑是雞同鴨講。為甚麼筆者謂美息已成政治息？看圖一至圖四（都是抄人家的啦！），就知如依經濟情況，美國已應早早減息。再看表，由1月至7月，CPI各分項回落，趨勢十分明顯；自今年5月起，更有不少分項見負增長。但美聯儲局仍不減息，美聯儲局是在等甚麼呢？

美國的領先經濟指標，一個傳統用作預測美經濟前景的有效指標，於2022年7月已首次啟示美國經濟將步入衰退。理論上，當美國經濟有衰退危機時，美聯儲局應減息以保經濟。

但今時美聯儲局不單不減息，期間尚有加息，結果就引來2023年3月的矽谷銀行倒閉，迫使美聯儲局要開啟一年期的銀行借貸，來堵這個可以使美國金融系統爆煲的危機。只要美息一日不降，目前尚有三百餘家地區銀行受資不抵貸/債的威脅。

鮑威爾：減息不用等通脹見2%

那又是否鮑威爾有原則，一定要美通脹降至2%才肯減息？似乎又不是。在6月的議息會後的記者招待會中，鮑威爾講，是可以不用等到通脹回見2%之下時才減息。因此通脹2%與否，不是美聯儲局減息之關鍵。那麼：

(1)甚麼決定了美聯儲局要減息？是美國出現金融危機。

(2)甚麼決定了美聯儲局不減息？是不想美日息差拉窄太多，原因見昨日（15日）文《另個東升西降》（圖五）。

文中有謂：

「美日息差縮窄至3厘，將會使美元/日圓的套利交易停頓，因為要應付套利交易時的可能匯價上的風險要耗2%至2.5%。當美元/日匯的套利交易實際所得，縮窄至1%至0.5%時，這個套利交易就不再吸引，若是，將會大大削減了日資去購買美債的吸引力。若是，美債將由誰去買？」

控好通脹與為美債找買家，哪個才是美聯儲局、美財政部、白宮所關注？人家望天，投資者望地，仲有乜好講呢。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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