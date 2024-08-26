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眾所期待的美聯儲局減息終出於美聯儲局長鮑威爾之口了。

鮑威爾在上周五（23日）晚Jackson Hole的重頭語為：

My confidence has grown that inflation is on path to 2%，我對通脹跌向2%的信心在增加。

Time has come for policy to adjust，是時候要修正息口政策（意指要減息）。

但真是因為美通脹降而去減息？不是，是因為美就業市場可以大鑊而不能不急減息。鮑威爾謂：

Don't seek on welcome future labour market coding，不想美國勞工市場轉差。

Will do everything we can to support a strong labour market，盡一切能力去支持一個強盛的就業市場。

自2022年12月起，不少美投資行、費城美聯儲局的研究，均指美國勞工部的就業數據造假。筆者亦拾人牙慧，2022年12月起，每當美公布非農業就業職位增長，都是持續做假，不過美聯儲局仍以這些假數據來指美就業市場好，不用減息。

前周，加州宣稱其2023年的職位增長其實是零。吓，一年都無職位增長？而美勞工部亦於上周謂經調整2023年的職位增長要下調81.8萬個，這是對任何講美就業情況良好的人直接打臉。

筆者於8月2日，對鮑威爾所謂的經濟strong，就業good和通脹coming down加註為：

經濟strong，應是金玉其外，

就業good，應是uh，

通脹coming down，應是會rebound（回升）（圖一）。

今次鮑威爾Jackson Hole的講話，基本上是對之前講的經濟strong，就業good之言作了修正，要憂就業再冷（轉差），工人和消費者冇錢去花，那時一個以消費為支持的美經濟就不會strong了。

鮑威爾要減息了，會減幾多？他謂：

Timing, pace of rate cuts depends on date, evolving outlook and balance of risks（圖二），幾時減，減幾多，要看數據，變化的前景及風險。

這又是唔嗲唔吊，是要減了，但仍要看風險，減息有甚麼風險，最大風險是美元/日圓間的套利交易(carry trade)會否帶來資金大量急速地流出美國，為美股、美債帶來急速下跌，而產生金融危機，如有，又將會用上日本副央行行長那句：在金融市場有動盪時，不會改變利率狀況。

筆者年來一直指出，美聯儲局早應減息，之所以不敢減，是怕減息會減少/終止了美元/日圓的套利交易，為美國金融市場帶來震盪。

市場早已認定美聯儲局今次不能不宣言減息，已消化了美聯儲局會在9月時減30點子息，是多於美聯儲局息口點陣圖所示的只減25點子（圖三）。

市場亦立時作出了股升，金升，息跌，美滙跌的反應（圖四）。

投資者會關心的是，這個對減息的反應，會否持續？

數據顯示（圖五）要買的，似乎已在消息預期前買了，到消息出現後，尚否有餘力，就不知了，但這個反艇的顧慮還應是有的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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