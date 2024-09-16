1.2萬億美元的利息

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上周美金融市場有三件吸引投資者眼球的事，美公布CPI、美總統候選人辯論，以及英偉達(NVDA)首席執行官黃仁勳出席高盛科技會議。但還有一件美政府不想太提起的事，就是美國今個財年（9月結）要付的國債利息，在7月已逾1萬億美元，而到財年底，會逾1.2萬億美元（圖一、圖二）。

美政府要付1.2萬億美元的國債利息，是因為美國過去十多年大舉借債所致，傳統經濟學家認為國債發太多，會帶來通脹及不少阻礙經濟發展的後遺症，但美政府今時用了個MMT理論來支持多發債。

MMT是現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)，凡事一配上Modern一字就被認為是好事。美聯儲無限量寬(QE)，有人埋怨為美國帶來通脹，同時埋怨這也是MMT實現的結果。MMT近年因疫情而得到廣泛支持，自稱是民主社會主義者的美國國會獨立議員桑德斯(Bernie Sanders)，其經濟顧問凱爾頓(Stephanie Kelton)是MMT的代表人物。

有別於主流經濟學派，MMT理論認為，只要透過印鈔便可以解決經濟問題，亦可挽救經濟危機，還可以創造社會福利。至於國債及赤字的問題其實並不重要，凱爾頓在其著作《赤字迷思》(Deficit Myth)就指出財政赤字，不必小題大做。

MMT理論認為，貨幣其實是政府創造出來的，稱之為法幣(Fiat Currency)，政府不印鈔，便沒有錢花。印鈔可以讓愈來愈多的錢花到社會（經濟體系）裏去。體系內若多錢，政府可透過稅收回收。理論上，政府透過印錢及收稅，便可控制經濟體系中貨幣的總量，調節經濟發展，遏止通脹。

主流經濟學派認為，政府財政包括收入（稅收）、支出、負債（國債），政府要量入為出，財政才有盈餘。負責任的政府要積極避免財政赤字，但現實並非如此，因此便要發債，也為此需要更多收入去償還債務，令國債的風險愈高。

一個國家負債與GDP的比率以77%為標準，美國負債比率已超過120%，預期未來30年將逐步升至185%，令到投資者覺得買債風險高，在市場拋售，又令到國家負債成本更高。這樣會增大赤字，導致經濟衰退，造成惡性循環。如果這情況發生在其他負債高的國家身上，將會導致國家破產（見表一）。

雖然MMT中印鈔的主張，與今時美央行直接印鈔買債，使「債務貨幣化」頗為相似，但凱爾頓強調MMT不等於QE，而美聯儲更不是依循MMT的模式操作。此外，她認為通脹不是單純由印鈔造成，而美國經濟也沒有恢復到最大生產值。

至於俄烏戰爭引發的能源及糧食問題、中國的抗疫措施令到供應鏈破裂等通脹外在成因，就更難以控制，故MMT論者認為，不應懲罰美國人，連番加息，企圖令需求降低來控制通脹。

有人認為，美國通脹不是貨幣供應多，而是供需失衡，才導致物價上漲。加息只會讓美元更強，令到所有進口到美國的產品價格更便宜，以解決美國內通脹問題。無論如何，美元因具世界貨幣特質，而為世界帶來影響，而恐怕高負債和赤字是全球各國經濟的常態，他們不可能降低到負債，正如橋水基金創辦人兼CEO達利歐(Ray Dalio)所說，美國將無可避免要走MMT的印鈔或「債務貨幣化」之路，後果？

上面一段MMT文字見諸筆者2022年11月1日文。而後果在2024年見到。

發債者，必要付利息，今年底美政府要為國債付1.2萬億美元的利息，意義在甚麼？

美政府每年稅入約4萬億美元，要付1.2萬億美債利息即是佔美政府年稅入的四分之一左右，表二可作個參考，有興趣可細看數字，如不想花神，就看圖三，美政府在國債上的1.2萬億美元支出已高於國防和醫療的支出，只僅次於社會保障支出。

如以美政府目前累積財赤速度，100天就增加1萬億美元計，可能在2030年前美國的國債利息支出會超越美國社會保障支出，美國財力的入不敷支益見明顯，如美國付不出利息，就是債務破產，跟恒大(03333)沒有分別，唯一的分別是，恒大不可印鈔自救，但美政府可以用MMT來續印鈔自救，這種鈔的你會要嗎？

到今年10月，金磚各國聯合用上自己的貨幣結算系統時，美元匯價就會受到考驗，世界金融市場會怎波動，天知。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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