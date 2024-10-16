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中港股市大升之後見大幅回調，不少股民賺過錢，但亦有不少股民被套牢。怎辦好？

筆者認為有料的任澤平，他寫了九條建議給股民，分兩天，抄錄如下。其中筆者想補充的，用紅字標出，會在周五（18日）寫。

1. 理性看待市場波動，尊重市場規律，忌被情緒左右。

市場有漲就有跌，股市波動很正常，股神巴菲特曾提出著名的「市場先生」理論。「市場先生」每天都會報出一個市場價格，可能高於股票的內在價值，也可能低於股票內在價值，股價的波動實屬短期現象，但從長期看股票價格終會回歸內在價值。熊市中經常有震盪，而牛市中的震盪可能更大，沒有人能預測過於短期的市場波動。

如何應對市場漲跌波動？

要保持理性冷靜。市場總是充滿不確定性，不要被漲跌帶著情緒走，在股市中人性的貪婪、恐慌等情緒都會被無限放大，由此極易做出錯誤的決策，一震盪就出局，一漲就加倉回來，反覆折騰，常見但結果往往不好。

最重要的是方向判斷，潛心找到好公司，等待好時機。漲上去的是風險，跌下來的是機會。真正的投資者對於好公司、好股票應該是愈漲愈謹慎，愈跌愈樂觀，買的便宜是硬道理。巴菲特說：「在別人恐慌時我貪婪，在別人貪婪時我恐慌。」

甚麼是市場規律？甚麼是市場不冷靜？甚麼是好公司？

2. 閒錢做投資，忌賭徒心態，不盲目加槓桿。

在股市中，閒錢做投資是重要原則，確保不會影響短期生活質量，保持從容、體面和耐心。有些投資者一看牛市來了，恨不得把所有家庭資產ALL IN到股市中，甚至借錢炒股。這種寄望一場牛市實現財富自由的賭徒心態，一來影響身心健康，無心本職工作，整日盯盤，嚴重影響睡眠健康和生活質量；二來患得患失，一漲一跌牽動神經，如果有急用錢的情況，而股市正好在低位，不得已割肉離場。

哪些是閒錢呢？根據標準普爾家庭資產象限圖，家庭資產配置可以分為四個部分，要花的錢、保命的錢、生錢的錢和保本增值的錢（圖一）。「要花的錢」留足3至6個月的緊急備用金，用於日常的生活開銷；「保本增值的錢」目的是保證財富不縮水，抗通脹，可以配置在穩健產品裏；「生錢的錢」目的是獲取高收益；「保命的錢」可以專門使用保險對沖風險。每個人可以根據自己的風險承受能力調整比例，但一定要留夠生活用的現金。

真的只能用閒錢去投資？真的不可加槓桿？

3. 牛市不意味能賺錢，忌追漲殺跌、頻繁操作、反覆折騰。

格雷厄姆是巴菲特的老師，他有句名言「牛市是普通投資者虧損的主要原因」。牛市會讓人產生自己是股神的錯覺，激進操作，追漲殺跌，但事實上，大部分投資者一頓操作猛如虎，但漲跌全憑運氣。股民在追漲殺跌時，往往簡單地以業績漲跌作評判，具有明顯短期性特徵。然而，在沒有對市場、行業做全面分析判斷的情況下，短期內追漲殺跌風險很大，因為市場熱點轉換非常快速，難以精確地擇時從而獲取超額收益。相反，頻繁地買賣申贖，會產生較高的手續費成本。

由於散戶為主和政策市特徵，A股素來有牛短熊長特點，急漲急跌。A股牛短熊長，過去10次牛市平均持續12.99個月，但10次熊市平均持續時間達27.12個月。反觀美股，19次牛市平均持續43.68個月，而19次熊市平均持續僅16.74個月（圖二）。

股散戶主導，更容易放大市場波動，引發羊群效應。中國股市共2.11億股票帳戶，其中2.1億都是個人投資者。此外，散戶持股佔比約佔全市場30%，在國際上是較高水平。散戶投資者在專業性、信息量、資金量上都處於劣勢，使得A股情緒性行情波動加劇。散戶投資者風險意識匱乏、買賣決策混亂、專業性不足等特性使得散戶在急漲急跌中虧損。

港股的波動周期為何？港股資金來源？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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