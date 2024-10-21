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香港有任志剛，在1998年前後對抗金融大鱷犯港時，出過「一招」和「七招」遂有「任一招」和「任七招」之外號。上周筆者轉錄了任澤平給「股民的九條建議」，我稱之為「任九招」，今周逐條跟進。

任1條：理性看待市場規律，忌被情緒左右，要保持理性冷靜，最重要是方向判斷，潛心找利好公司，等待好時機。

在股海中保持冷靜，是緣木求魚，唯一可以冷靜的時期是心死，揸了隻恒大(03333) （圖一），由28元多跌到今時停牌無得買賣，話之個市近日升逾六千點，都跟你隻「恒大」蟹了無關係，你定然冷靜過冷靜，但這是股民想的嗎？有那一個股民不是想每朝都興奮地想看到咱家揸的股票，日日都升它7、8、9、10個巴仙？

這個日日升7、8、9、10個個巴仙，無異是想日日都中六合彩金多寶，要求過份了，自然會有失落。要冷靜先要預期自己買的六合彩不會中，只是抱住：「唔買就窮實，買就輸實」的實輸心態來買時，就容易冷靜下來。買股而不望升？黐線！非也，自己心血欠寧，經不起擔驚受怕，就買收息股，例如中移動(00941)（圖二）之類股票，只問息，不計價，便可以買股買得較冷靜了。

但股市永遠有波動，碰上近日日跌二千點時，又怎可保有冷靜的心？看歷史。

圖三是恒指在2020年，曾於短短數周由二萬九跌至二萬一，跌去八千點，要怕嗎？

不要怕，因為股市規律之一是，凡升上去的，會跌下來；凡跌下去的，總會升回來。沒信心的人在21000點沽貨後，保證你之後連想死的心都有，因為2021年恆指竟回升上31183點（圖四）。股市永遠對定、靜、有信心的股民賜予豐厚回報。

近日股市可以一日跌二千點（圖五），要怕嗎？歷史，守之數月，或許能翻盤呢？

不要以為死守爛守，股票就一定可翻身，有些結構性上失去生命力的股票，就可能永不翻身。圖一的恒大就是一例，另例是使孤兒寡婦哭出血淚的，就是隻「8號仔」電訊盈科(00008)，今時是3/4元間，並見由3元多穩步上升至4元多（圖六），年長股民，會記得8號仔曾作大合併，如計入這些合併，8號仔是價高見140元上的（圖七），140元跟4元比，怕要NNN年後，才有望回見家鄉。

這兩隻股票一是有財務做假，一是有財技過人處，都不是小股民所能望背的。財務做假，即是明呃，一知曉要立馬斬纜，碰上財技過人之大股東，小股民應遠離之以求心安。人家華山論劍，劍氣所指，也能傷人，凡夫俗子，武功底子差，為乜要湊熱鬧？

買股要買好公司，一如娶妻要娶賢淑婦，嫁郎要嫁殷實男，勤勤力力，做好本業，年年派息，時來風送滕王閣，就可發大達，東方海外(00316)可作例（圖八）。2020年前東方海外熬過了償還重債之苦後，日日勤力出船運貨，碰上2020年後的航運殷需期（由地緣政治不穩所致），租船費大增，股價便飛升。今時股價已是1拆10後，仍處高位，因為股民覺它是好公司，故肯買，敢揸，價才高。一言括之，股票有拆細的，基本上是好公司，股價要合併的，就要小心了。

股神巴菲特曾言：「在別人恐慌時我貪婪，別人貪婪時我恐慌。」怎知乜叫恐慌，乜叫貪婪？看裂口。

股價價值是應一天接一天，天天價相扣，不易裂口上升或下跌。若然有連續數個上升裂口，幾可判斷是市場貪婪了，要謹慎，要出貨。反之，若然有連續數個下跌裂口，則市場是恐慌了，要定，可伺機入貨。

回看圖五，近日的上升，在10月前，在18400區、18500區、20200區、21000區都有上升裂口，可見市場是極度貪婪，在20200、21000區要出貨。

反之回看圖四在28000區，26000區都見有下跌裂口，反映市場極度恐慌，能在21100區淡定地入貨，數月後回報非凡。

股市要贏不是盲目跟風，但有時又不能不隨波逐流，但又要適時急流勇退，這個「隨波」與「勇退」該如何執行？明天(22日)續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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