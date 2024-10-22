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香港有任志剛，在1998年前後對抗金融大鱷犯港時，出過「一招」和「七招」，遂有「任一招」和「任七招」之外號。上周筆者轉錄了任澤平給「股民的九條建議」，我稱之為「任九招」，今周逐條跟進。

任2條：閒錢做投資，忌賭徒心態，不盲目加槓桿。在股市中，閒錢做投資是最重要原則，確保不會影響短期生活質量，保持從容、體面和耐心。

任澤平更提供了個標準普爾家庭資產象限圖（圖）。

對任澤平這建議，筆者提出：真的只能用閒錢去投資？真的不可加槓桿？

以前筆者也會建議任澤平所提供的標準普爾家庭資產象限圖，但如今就覺得這個象限圖所要求的資金就是不可思議。

以要花的花，即生活費，以每月租、衣、食、行要1.5萬元計，即是要：1.5萬元x6個月，等於9萬，這是佔財富的10%至20%，即是要有90萬至180萬之後的閒錢才可去投資。目前有幾多個炒股者，有這個90萬至180萬後的閒錢可供投資？有個德國股神（唔記得乜名）謂，有錢人才可投資，窮人只可投機，筆者對這個建議就十分認同。這位股神沒有界定有幾多錢才是有錢人，有幾少錢才是窮人，這不打緊，不是凡是覺得自己窮的才會去炒股嗎？

買六合彩金多寶，肯定是投機不是投資。買這個六合彩金多寶，沒有要求你有90萬或180萬才可以買，就是你沒有90萬/180萬，你才買。你有一千萬家財，想博一億的六合彩金多寶，你可以花上十萬去買N張彩票。但你如只能有40元去食餐兩餸飯，你也可以改吃20元麵包，不吃兩餸飯，省下20元去買張六合彩，但求一票即中。

這是不是賭徒心理？是，不過唔買就窮實，買也肯定會輸實，你就不怕在你可接受的範圍下，減少了一餐的營養（兩餸飯）而改吃只可充飢的麵包。

一年內，有幾千萬的金多寶，期數不多，也就是說一年內，有幾餐食麵包，你肯定不會致營養不良地死去。但如你餐餐都為買六合彩，就肯定會營養不良，影響到健康。

儲小錢去投機

用這個買六合彩情境來講投資/投機，是在說明：

(a)人無橫財不富，馬無野草不肥。

但橫財不可日日有，馬可偶吃到野草，但總不能不找方法去求橫財，也不可以不行出馬廐去找野草。但一定要堅守，要守住正財（打工出糧），要呆在馬廐吃粗糧。

(b)小富由儉，要改為，儲小錢去投機，儲了小錢不是去投資，是去投機。

因為一如買金多寶六合彩，「唔買話窮實，但買又輸實」。在這個矛盾中，便只可用慳本而又不太影響到你生存（不是生活質素）的錢去投機。不少年輕人，一出糧就去吃喝玩樂，付錢去打機、去旅行，而不是將這些錢去投機，那就極可能一世窮實。儲蓄是將今日的享樂累積起來留待日後享樂。要明白，今天暫不享樂，投機有成，日後就可以有十倍百倍的享樂。

外國人嘲笑中國人只會儲錢，的確如儲錢是全放在銀行收雞碎咁多息，真是蠢。不如拿去買中移動(00941)、建行(00939)、工行(01398) 等有六、七厘息的股票，光收息就是雞碎咁多息的兩倍或以上。怕股價跌？真不用怕，存款十年跟揸上述股十年，你能輸得去邊？

今次，不要聽任澤平的建議，等到有「閒錢」才去投資/投機。投資/投機的錢，永遠不是閒錢，而是你慳了半份兩餸飯的錢的勒褲頭錢。這個錢不用等到有90萬/180萬後才可有投資的錢，只要勒褲頭，不去旅行，不抽煙，不去K，不買個新iPhone……，只要有三萬元左右，就可以去投機。

三萬元當然不是去買六合彩，投機於乜？明天（23日）續。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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