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市場常談及A股的平準基金，社科院籲設2萬億元人民幣的平準基金去穩股市。有人話唔夠托起個市，今時A股一日都有一、兩萬億成交啦！點托？夠唔夠？今日談。

先看社科院講乜：

中國社會科學院金融研究所發布第三季《中國宏觀金融分析》報告，建議發行2萬億元人民幣（下同）特別國債支持設立股市平準基金，透過對藍籌龍頭股及交易所買賣基金(ETF)低買高賣促進市場穩定；提升資本市場內在穩定，加快推動中長期資金入市；加強證券、基金、保險公司互換便利與人民銀行買賣國債協調配合，實現貨幣市場與資本市場之間有效聯動，人行可在必要時向股市提供低成本的流動性支持。

樓市方面，近期房地產市場政策方向明確但力度可能不足，未必真正化解目前房地產市場危機，建議全面放開限購與限貸政策，扭轉市場預期，並可向地產商直接提供流動性貸款，即地方政府發行專項債券或進行再融資，把籌集的資金通過貸款或資本注入方式提供予地產商，相信能透過政府的信用去增強地產商的信用評級。

報告提及，目前房地產市場形勢依舊充滿挑戰，風險持續擴散，行業面臨融資困難、資不抵債風險和庫存資源結構錯配問題，而收儲工作面臨資金來源不足和資金成本高兩大難題；要解決地產商困境，最重要是投入實質資金去解決流動性風險，力促地產商確保如期交樓，達致「保交房」和「保主體」結合。

此外，報告指內地應盡快實施更具擴張性的財政政策，穩定宏觀經濟大盤，建議財政部在本月增發1萬億元特別國債，明年上半年再加碼4萬億至5萬億元。

這個A股平準基金有乜作用？有口痕友話，2萬億買唔起個市噃，這個提法是無腦兼存心唱淡。這個平準基金不是要來托起個市，阿爺無咁笨托高個市俾你班散水友去甩貨。此其實是效法美國的Plunge Protetion Team（詳見下段文章）。

這個平準基金是要來救火用的，不是要來畀口痕友牟利的。所以如推出A股平準基金後，個市唔升，唔好話平準基金無用，等個市大跌後再好講啦！無災無難平準基金入市嚟做乜。

A股做乜會有難？唉！中美爭，最終係美國想你中國窮嘛！要你中國窮，一係限制你出口，另個是揾金融大鱷去沽空你。1998年索羅斯就率270隻鱷來港，想衝垮港股/匯，即是要將阿爺的金融窗口廢咗啦！好在阿爺發功，港官在前台唱戲，打瓜咗啲鱷，香港才可免死。

但千萬不要開心，美國佬是亡港/中之心不死，故不就是有不少美/港法案來制裁香港嗎？

中國在製造業上做了一哥後，必會諗到美國一定會在金融業上衝擊中國，即是亦會衝擊香港。A股市場咁封閉，外資點衝得到呀！咁講就係錯嘞！

10月8日筆者有文：「全世界股市都笑喪」，列出原來全球N個市場都有A股ETF，例如日本、意大利、印度、泰國、阿聯酋、德國、美國（有兩隻）、台灣等等等。大鱷是可以在這些地區，以越洲銀彈襲擊中國本土。有問，有無咁誇張呀！哈，年長一輩股民，以前有無在三時半之後，被倫敦的沽盤，當時叫越洲飛彈轟過呀！今周進入期指結算，期指友又是否要關注星洲的期貨走勢呀！

更重重重要的，可記得日本的市場對外資亦很封閉，但美國佬就在星洲成立日經期貨指數，在星洲落迷魂湯，迷到日本本土投者暈酡酡，然後日經就由三萬八，被沽到萬七，到這兩年才爬回上三萬八，但就迷失了三十年了。因此，中國人雖在製造業上強，但不能不承認國民在金融業上是99%無知，最易被外資說故事，牽住鼻子走，唔信？

10月8日，港股是否一跌二千點呀，成交六千億，你買，你沽呀！不也是外資在興風作浪？閣下在該役可有被套牢？我們可以罵美資無良害人，但鬼叫你技不如人仍要擠入股票擂台？被打到出血，不要怪阿爺唔救你，而係你自己唔識死。

好嘞，又點去揾中國版的Plunge Protection Team去避難呢？明天（29日）續。

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Plunge Protection Team

美國金融市場工作組於1988年3月18日由美國總統列根簽署行政命令12631成立，主要目的是就類似1987年黑色星期一的股災再次發生時給予意見，後來則發展為於大跌市時大手入市托市。

此工作組於1997年被《華盛頓郵報》戲稱為「跌市救火隊」(Plunge Protection Team)，自此媒體便經常以此代替工作組的全名。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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