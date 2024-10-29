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係人都知阿爺要托住個市（留意是托住，不是托起，更不是超托起），阿爺點去托呢？

用SFISF（證券、基金、保險公司互換便利）去盤活券商資金，再指令這些被盤活的資金去買股。

抹黑友話阿爺咁買股是QE，這個講法如不是無知就是存心抹黑。

9月24日，人行宣布推出SFISF政策，容許上述三類合資格的金融機構，拿ETF，或一些不活躍（即難在市場買賣的資產）去人行作抵押，去換國債（即易在市場買賣的）。但是不准去在市場賣（因一賣，得了錢，就會成甩繩馬騮，錢可以飛走了，變成人行硬買入不活躍資產）。這些國債只可以拿去銀行作抵押，而換來的錢則只可以用來買股票，不可以作其他用途。

任何抵押，都有時限，時限一到，做了SFISF的金融機構，就要向人行交回抵押出來的國債，亦即要沽出已購入的股票，去還債予銀行。

整個操作是閉環式的，人行並沒有多發鈔票，只是盤活了資金而已！

由於不是QE放水，只是加速水流，故不會如美國QE般產生出股市瘋漲效應。那些以為可以甩蟹貨予阿爺的人，必然覺得不樂，會放出狠話，話讓股民蝕，傾家破產。唉！又是抹黑。

在股市中，有人買就有人賣，即有人蝕，亦有人賺。有人破產，就有人發達。A股是封閉市場，一如一家人開枱打麻將，山東大叔蝕了，就是山西大嬸賺了。至於為甚麼會蝕到破產？就是自己風險管理不善，大貪，做大了孖展。市場一波動，被斬倉。你買李首富的股票或樓蝕了，你能指摘李首富害你，累你破產嗎？

阿爺為乜要搞這台戲呢？

簡單，要築起護城河，以防外資沽空，掠奪國人財富。

任何國家都難免有內鬼，哈馬斯的領導人，迭連被以色列斬首，都是有內鬼去提供情報予敵人。

阿爺買ETF托市

中國在製造業上輾壓了美國後，就要提防美國佬會在中國金融市場上暗襲。的確今時A股市場是封閉的，但中國始終要對外開放，故A股市場一樣要慢慢開放。好處不用講，吸入外資嘛。但壞處呢？可以有人來搶囉！

1998年索羅斯就來香港搶。同樣今年2月19日，國內的靈均量化基金（對沖基金）在一分鐘內，沽出了25.67億元（人民幣．下同）的股票（圖一）。且看2月6日，上證先大跌後大升，A股如再跌多些，就會使不少一直買了一些以為好安全的基金，全被斬倉，會使不少散戶大蝕，於是阿爺就入來托市。2月19日即市亦然。點托？買ETF（見圖二）。例如阿爺買入隻南方中証1000ETF，就即是同時買入了1000隻A股。這一如大家買入盈富基金(02800)，就是買入了所有的恒指成分股。在未有盈富基金前，港府跟沽空港股的索羅斯對壘就要逐隻恒指成分股去買入，費時失事。ETF就像多彈頭導彈，一發，便可以多途徑分襲沽空者。

這亦是人行可以讓金融機構拿ETF作抵押的原因之一，ETF就像個導彈庫，只要阿爺能管理好ETF的庫存，就等同充實了對付惡意沽空的彈藥。

A股咁封閉，都有人可以惡意沽空？是的，靈均量化基金一分鐘可以沽出25.67億元的股票，究竟是惡意還是只是正常操作？

日本股市於日經三萬八時，被外資沽空，沽至萬七，就是因為星洲日經期貨與Osaka futures套戥到，變成封閉日本市場也有暗道予外間的沽空者通。

買ETF，是否亂估？

剛剛三季度的基金增持報告出籠了，中金、匯金出手，在三季度增持4隻滬深300ETF超2700億元。這4隻滬深300ETF是由華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金和嘉實基金所管理。這4隻滬深300ETF中，只有華夏基金的滬深300ETF(03188)（實物ETF）可以在港買得到（圖三）。閣下要否也跟中金、匯金買滬深300ETF，由你。但ETF，一定是阿爺會落重注的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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