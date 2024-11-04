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阿爺9月24日出大招，中港股市立升逾30%，跟著回吐15%，有投資者呻走寶了，未能及時買。但國內有份《姚佩策略探索》，研究分析指出：10倍股往往形成於牛市後期。

今時阿爺大招，肯定會帶來個牛市，但千萬不要瘋牛，阿爺喜慢牛，以至蝸牛。故這個慢牛／蝸牛，可以讓出充分時間讓投資者去揀股。國內投資者對這篇《探索》的評語是好到加零一：

這篇策略報告真是股市獵人的寶典啊。

文章裏的數據分析很精緻，尤其是覆蓋了歷史業績的趨勢。

喜歡這種深入淺出的解析。

厲害！這份策略報告我給滿分。

這分析太有深度了，我得收藏一下。

乾貨滿滿，學習了不少投資知識。

牛！思路清晰！

文章的結構條理清晰，很好懂。

這篇文章分析得很到位，特別是提到10倍股往往在牛市後期形成，而前期領跑的公司及其產業鏈值得關注，這一點很關鍵。

這樣的報告可以幫助投資者發現潛在的投資機會。

咁好評，全文抄錄，分兩天刊出。這兩天，筆者到上海，感受下國內股民炒股實況，回港再報。

1.熊市底部後2年內跑出的10倍股多數集中在帶動經濟轉型的產業主鏈上：如05至07年地產鏈、08至10年基建鏈、13至15年互聯網＋、16至18年消費&資源品、19至21年先進製造業。個股層面，基本面特徵：利潤提速高增，議價能力強、營收加速擴張；估值特徵：大市值、低估值、輕籌碼。

2.從A股歷史上近六輪牛市起點（96/12、05/06、08/10、13/6、16/01、19/01）篩選整輪牛市期間自最低價的最大漲幅超10倍的公司（05年為20倍、13年為15倍、16年為3倍），觀察其行業分布、上漲次序：10倍股往往形成於牛市後期，而前期領跑的公司及其產業鏈特徵值得重點關注。

3. 9月以來政策迎來拐點，貨幣、財政均明確寬鬆，後續剩餘流動性逆轉上行成大概率事件。我們以本輪行情（9/18至10/29期間）自最低點的最大漲幅超200%進行篩選，一共篩選出82家上市公司，其中主要集中在TMT板塊，一共47家（其中電腦26家、電子15家），其次為製造板塊15家（其中機械9家）；其中北交所45家、創業板25家、科創板1家（見圖一）。

每輪牛市，都有不同的板塊，因應其時國內經濟的發展、需求，而可以有較大的升幅（詳細看上文）。今次牛市應是以高估值、高增長的TMT股領跑。這些股因為極需資金去創發、科研，故派息率未必太吸引，但應要有盈利基礎較好。如仍是燒錢，則不宜重注，除非在未來一兩年已預期有盈利。

新能源、新能源汽車、芯片、低空經濟、創新醫藥等新質生產力股，會受到阿爺政策護航。反之傳統的金融股如銀行，縱有高息，也未必能在今輪牛市中，受到投資者追捧。但對謹慎投資者言，持銀行股收息仍是較存錢於銀行划算。

對這些有潛力股，大多數都會成為中証A500的成分股，又或是滬深300的成分股。投資者買入這兩隻指數的ETF，已可變相投資於今輪牛市的受益股。當然如閣下有門路買入個股，則不妨考慮圖一所列出的可能10倍股當買獨贏。

上周筆者文曾介紹過新成立的上証A500指數，及將有逾20家證券公司會推出的上証A500指數ETF。這些ETF多在10月25日集資，11月7日至14日完成募集，部分已成立的上証A500ETF見表一。透過香港銀行，或可買到，如到國內銀行亦可在理財項下買到的。

以前的牛市及10倍股見圖二及圖三。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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