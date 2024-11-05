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阿爺9月24日出大招，中港股市立升逾30%，跟著回吐15%，有投資者呻走寶了，未能及時買。但國內有份《姚佩策略探索》，研究分析指出：10倍股往往形成於牛市後期。

今時阿爺大招，肯定會帶來個牛市，但千萬不要瘋牛，阿爺喜慢牛，以至蝸牛，故這個慢牛/蝸牛，可以讓出充分時間讓投資者去揀股。國內投資者對這篇《探索》的評語是好到加零一。

這篇策略報告真是股市獵人的寶典啊！

文章裏的數據分析很精（細）緻，尤其是覆蓋了歷史業績的趨勢。

喜歡這種深入淺出的解析（釋）。

厲害！這份策略報告我給滿分！

這分析太有深度了，我得收藏一下。

乾貨滿滿，學習了不少投資知識。

牛！思路清晰！

文章的結構條理清晰，很好懂。

這篇文章分析得很到位，特別是提到10倍股往往在牛市後期形成，而前期領跑的公司及其產業鏈值得關注，這一點很關鍵。

這樣的報告可以幫助投資者發現潛在的投資機會。

阿爺托市都有新扶持點

咁好評，全文抄錄，分兩天刊出。這兩天，筆者到上海，感受下國內股民炒股實況，回港再報。

昨（4日）刊出了今次牛市及96至01，05至07牛市表現及相關的10倍股，今日（5日）續刊（圖一至圖四）。

有不少投資者有個絕對錯誤認識，以為阿爺撐市、撐經濟就一定是由基建拉動，就質疑仲有乜咁多路、高鐵可建呀？唉！請回看這幾次阿爺托市救經濟，每次都是有新的扶持點，因此亦會有不同的爆升板塊。如今次仍認為要買水泥、鋼鐵，咁就……，唔知嘞！

回看過去多次牛市，阿爺都是每次透過印錢、發錢去扶持起一批新的、可之後發展的產業，為國內經濟每次都打枝補血針。此即今次應要投資乜，不要抄舊的。

1996至2001年：



政策利好，財政貨幣雙寬



經濟復甦，科網領漲

2005至07年：



房地產+WTO



催生地產鏈及金融崛起

2008至10年：



四萬億刺激



基建鏈成增長重要支持

2013至15年：



轉型政策疊加產業趨勢



催生互聯網+崛起

2016至18年：



消費升級及供給側改革



推動消費及資源品走強

2019至21年：



國產替代+雙碳目標



推動高端製造（半導體，新能源）成主線

2024至？年：



剩餘流動性及類QE政策



高估值高增長TMT，新質生產力可領跑

如何參考以前牛市的10倍股來為今次牛市作採寶燈，見昨文。

祝大家無走寶，多賺！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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