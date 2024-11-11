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上周五（8日）有文「11月8日的三件大事」，其中美國總統選舉結果要押後談，原因是不知特朗普今次重回白宮會有幾大權，結果是：

特朗普有超超超權，共和黨掌控參眾兩院，亦掌控了終審庭，故今次特朗普回歸所掌控的權力，是較其初主白宮時大，這是否是特朗普可對華大開殺戒？

可以開刀，但中國死㗎，唔會以劍相抵？事實上，阿爺對無論特朗普回歸還是賀錦麗繼續留低都做了評估及留N手，以後慢慢談。

無論應對特朗普還是賀錦麗，中國要重點保護的是中國的出口，而在過去數年中，已耕耘出個成績來，剛公布的中國10月進出口數據可以為憑。

招商宏觀張靜靜團隊有以下分析：

10月份的出口增速（按美元計價）創2022年8月以來新高，較上月大幅提高10.3個百分點，錄得12.7%，搶出口效應凸顯。具體而言：(1)海外主要經濟體10月製造業PMI水平較前期有所修復，指向海外需求回暖，對中國出口形成拉動。(2)去年10月出口規模基數是年內次低，低基數效應一定程度上提振本月出口增速。(3)量價貢獻拆分來看，一是量的貢獻較9月明顯提高，高頻數據顯示10月港口集裝箱吞吐量同比增長10.3%，高於上月5個百分點左右；二是價的貢獻大幅提升，10月製造業PMI分項出廠價格指數錄得49.9%，大幅好於前值44%。(4)10月中旬以來特朗普勝選概率不斷攀升，美國加徵關稅預期增強，歐盟對中國加徵關稅措施也要在11月正式實施，海外貿易政策的不確定性和海外進口商在節前提前備貨意願增加共同推動國內出口商的搶出口，歐美出口對10月出口增速上升的貢獻在三成左右。進口來看，10月進口同比增速由正轉負，錄得-2.3%，主要受去年高基數效應拖累。但從環比動能來看，10月進口額環比下降3.9%，表現要強於季節性。

出口目的地：與9月相比，10月中國對多數主要目的地的出口增速明顯上升，除對中國香港的出口增速在正區間內小幅回落，其餘各主要目的地的出口增速均明顯上漲。對日本、韓國、英國、印度、南非、澳洲、加拿大、新西蘭、中國台灣的出口增速均由負轉正，做正向貢獻。其中對加拿大、南非、新西蘭的出口增速漲幅最大。同時，其餘各主要目的地的出口增速均在正區間內有不同程度的上升。

出口商品結構：絕大部分類型的出口商品出口增速明顯回升。其中機電產品和高技術產品出口絕對額環比繼續增長，出口增速進一步擴大，同時多數勞動密集型產品出口增速也出現不同程度上漲。其中，農產品、紡織及製品、箱包及類似容器、服裝及衣著附件、玩具、家具及其零件的出口增速由負轉正，機電產品出口增速有所回升，高新技術產品增速由負轉正。主要的機電產品中，汽車產業出口增速明顯回落，但繼續維持在正區間，其他行業的出口增速均明顯回升，比如汽車零配件、醫療儀器及器械、燈具照明裝置、音視頻設備的零件這些行業的出口增速由負轉正；通用機械設備、家用電器的出口增速漲幅明顯。

財信研究院宏觀團隊伍超明、段雨佳則將有關信息圖表化。

一至五圖都表達出同一信息，中國在10月的出口除了三、五個行業外都是輕微價、量齊升，反映中國產品在困苦打拼後，似乎闖出了條血路。打好底子，好迎明年風雨。

特朗普重回白宮會加幾多關稅，會加在哪些行業，要待明年他上任（或之前）才公布，但市場一定已不待他公布便已行動。中國出口商會搶時間去出口，美國的入口商亦會搶時間去入口，這樣可以造成11至12月中國的製造業有些興旺勢頭，但能興旺多久，要待明年特朗普坐正，出手後才知。

美國終減了0.25厘息，這對全球經濟是利好，摩根大通亦估計明年全球經濟景氣指數會微升，這有利中國的出口（圖七）

。

更利中國出口的，是美國消費者仍離不開中國的平靚正貨。以亞馬遜的貨物供應來源地言，中國貨仍佔其貨源的七成（圖八）。特朗普如狂加關稅，美國百姓生活開支便大，美國通脹亦會上升，是個殺敵一千自損千二之舉。但特朗普是狂人，離譜上來是無譜，中國怎辦？

仍是跟特朗普第一任宣布加關稅時的一招--「持久戰」，稍後談。





（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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