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特朗普上任前和上任後會做乜？中信研究的楊帆、遙遠、危思安有個研究（見下）。

第一，總統就任前，內閣提名是觀察特朗普政策傾向與執行尺度的重要窗口，需在11月內關注國務卿、財政部部長、商務部部長及美國貿易代表等關鍵職務的任命，特別是萊特希澤等極端對華「鷹派」人物是否進入內閣。

第二，通常而言，總統在就職演講中通常會以「百日新政」等名義提出就任後的優先政策事項。從此前特朗普第一任期上任首年來看，控制移民、退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)、啟動關稅調查等僅動用總統權力的政策在「百日新政」中就已經陸續落地，而擴大能源開採、減稅等需要國會配合的政策落地時間相對靠後。參考這一歷史經驗，我們認為在「特朗普2.0」時期，政策優先級較高且僅用總統權力即可推進的控制移民、對華加徵關稅、對華科技博弈等政策或落地較快，隨後需要國會配合的國內減稅、能源擴產等計劃也將在2025年漸進推進。特別是在關稅問題上，總統有諸多方式選擇，但這些方式本質上是國會對總統的授權，僅當國會無反對意見時才可順利落地。對華關稅方面，特朗普對華加徵關稅或有三種選擇：最快情形下，特朗普可援引《國際緊急經濟權利法》(IEEPA)；中性情形下，特朗普或使用301、201等調查；最慢情形下，可取消對華最惠國待遇（圖）。因此，在理論上，對華關稅最快或可在明年二季度啟動。但是，在全球普遍關稅方面，其計劃可能在國會遭遇巨大阻力，落地可行性存疑，因此中國企業出海的模式難以遭到根本性破壞。

第三，截至2017年4月29日，特朗普在2016年大選中提出的「百日新政」完成情況（表）。

中國持久戰應對特朗普

特朗普孤掌難鳴，先要呼朋引類，組成攻擊團，再按在競選時所作出的承諾，盡量在「百日新政」的蜜月期，予以落實，跟著就是算舊帳，收舊債。

中國怎應付？仍是：「持久戰」，稍後談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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