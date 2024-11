加入最愛專欄 收藏文章

工作,要靠人來做,特朗普會找那些人入閣?這些人的背景、主張將會把特朗普的政策加零一或打九折執行。十分明顯,特朗普的班子,將會是反華、反華、再反華的人士。

今天再引錄中信證券研究,楊帆、遙遠、危思安的分析。

美國內閣閣員由總統提名,在徵求參議院的意見並獲得其投票確認後就職,在總統行使行政權的過程中扮演著重要作用。客觀來看,總統在競選期間的表述未必能在上任後完全兌現,但其提名的內閣人選的特徵,在一定程度上代表了政策傾向與執行尺度,是其就任前的重要政策觀察窗口。

雖然新內閣在2025年1月20日特朗普宣誓就職後才能正式組建,但參照過往經驗,關鍵內閣人選或在11月末陸續公布。我們建議重點關注國務卿、財政部部長、商務部部長及美國貿易代表等關鍵職務的任命,其對於未來美國經濟、外交政策或將發揮關鍵影響。綜合路透社、Politico等媒體的公開信息,目前國務卿的潛在人選包括理查.格雷內爾(Richard Grenell)、比爾.哈格蒂(Bill Hagerty)和馬可.魯比奧(Marco Rubio)等;財政部部長的潛在人選包括斯科特.貝桑(Scott Bessent)、約翰.保爾森(John Paulson)和拉里.庫德洛(Larry Kudlow)等;商務部部長的潛在人選包括琳達.麥克馬洪(Linda McMahon)等;美國貿易代表(USTR)的潛在人選包括羅伯特.萊特希澤(Robert Lighthizer)和杰米森.格里爾(Jamieson Greer)等。特別需要關注的是如萊特希澤等極端對華「鷹派」人物是否得到內閣提名。

萊特希澤曾在2017年至2021年擔任美國貿易代表,是特朗普對華貿易政策的「設計師」,其於2023年出版的書籍《不存在自由貿易:改變航程、挑戰中國、幫助美國工人》(No Trade Is Free: Changing Course, Taking on China, and Helping America's Workers),鼓吹關稅「多多益善」,試圖顛覆「關稅加重通脹」的一般認知;並試圖通過在美國傳統政治框架內論述發動對華關稅摩擦的合理性,以抵銷加徵大範圍關稅給人帶來的「激進」觀感,將發動對華關稅摩擦、打擊中美投資與一些「進步性目標」,例如保護美國就業機會和應對氣候變化等相結合。

特朗普用人要忠誠

表內的人名,大家或有印象,不少都是特朗普第一任總統時所倚重的幕僚。一個重頭人物彭佩奧就不入閣,是頗出人意外,但亦可反映出特朗普用人之考量。

彭佩奧之所以被Out,是因為彭佩奧曾在特朗普競選第二任時,不是與特朗普站台,而是站對台即是想謀朝篡位啦!特朗普是個獨裁者,是一言堂,怎會養虎為患。一言括之,特朗普不是用人莫疑,他是用乜人都會疑,如覺得他自己受到威脅,一定永不錄用。

特朗普要的,是個肯忠誠,百分百地執行他指令的人,特朗普應不需要下屬自把自為。因此,無論表一所列出的人物背景有幾反、反、反華,但如特朗普只需要反華,不需要反、反、反華時,這些反、反、反華人士,最好較低聲調,只做反華,而不要堅持反、反、反華。就算是反、反華,也未必合特朗普之意。

特朗普重點是在使美國偉大,凡是有損美國偉大的,特朗普都要推倒之。但另方面特朗普亦明白,要美國再偉大,並不易,要逐步來。在這逐步來過程中,或許還會留給中國些許時間,以作應對。這是個良好預期,是否有這麼美好,要待特朗普出招後才知。

現時,市場傳特朗普會加關稅至60%。如真是加至60%,中國出口又如何?以後談。

