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今年6月24日，寫了篇「中證國新港股通 央企紅利ETF」（圖一），當時屬產品推出之初，資料不太多，今有多些資料，補上。

中證國新港股通央企紅利指數是甚麼？

中證國新港股通央企紅利指數從港股通範圍內選取國務院國資委央企名錄中分紅水平穩定且股息率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映港股通範圍內股息率較高的央企上市公司證券的整體表現（表一）。

指數成分股主要在哪些行業？

中證國新港股通央企紅利指數成分股的所屬行業中，石油石化、通訊與煤炭的權重佔比較大，分別達到33.9%、21.7%與14.3%，三者佔比超七成，是國民經濟的重要支柱和命脈；其次公共事業、建築裝飾、交通運輸及醫藥生物等行業均有一定佔比，基本覆蓋涉及國計民生的重要產業。整體來看，該指數成分股行業分布廣泛，具有較高的市場代表性（圖二）。

指數前十大成分股有哪些（表二）？

配置央企有甚麼優勢？

國有企業是中國經濟與社會穩定的「壓艙石」，在關係國家安全與國民經濟的主要領域中具有的重要支柱的地位。隨著國企改革三年行動的深入推進，抓重點、補短板、強弱項，國有資本和國有企業加速做強做優做大，國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力進一步增強。

當前，國有上市公司面臨估值偏低，價值實現與其經濟地位不匹配，中證國企指數PE長期低於中證民企指數等問題。在國企改革深化提升、建立具有中國特色的估值體系背景下，國企有望估值重塑。

相比於同類指數的業績表現如何？

相較於同類型指數，中證國新港股通央企紅利指數的業績表現在長中短期均有一定優勢，其近三年漲幅為41.96%，超越其他同類型指數30%（圖三）。

近月國家隊又出手，以7億元認購三隻港股通央企紅利ETF（表三）。

表現好，有阿爺支持，你跟不跟？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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