80年來的金/油比率

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金與油兩種最具影響力的商品，有個極有趣，但又很關鍵的價格比關係。

金油比是指每一盎斯黃金所能買到幾多桶的西德州油（即紐約原油）。

圖一是近80年來這個金油比走勢，此中高高低低代表甚麼？

高的金油比代表黃金太貴，反之亦然。低金油比代表市場對油需求殷切，高金油比代表金融市場不穩，投資者轉而揸金。

右表是80年來，金油比的變化，驟眼看，20至40間的金油比是這多年來的常態。不過，常態中，也有異態者。

1950至60年來，黃金價被美元金本位鎖定，故金油比保持在11倍至13倍間20年之久。

80年代後，即美國退出金本位後，金油比就在6倍至40倍間浮游。但在2020年由於新冠疫衝擊，金融市場崩潰，金油比一度衝上91.1倍，這是因為投資者覺人生苦短，經濟前景未明，死亡與明天不知何者先來，人人揸金，好過揸股票揸油，故當時金價一騎絕塵。這個投資者騰雞未來之不穩而揸金，之後是不是不會出現？

俄烏戰爭，烏克蘭敗象紛陳，奸拜登為求給特朗普挖氹，容許烏克蘭可用美提供導彈襲俄本土，烏克蘭的澤連斯基為求垂死一搏也果真炸了。普京立刻降低了俄可使用核武的門檻，雖然不少分析者都謂普京也只是做個樣，不會來真的。但如果：

1. 拜登奸到出汁，

2. 澤連斯基窮途末路，

真的撼了普京的內心底線，普京不還拖似乎就不是普大帝了。

還拖可以有多種手法，不一定要用核報復，可以大規模炸基輔。更上層樓的是炸一下烏克蘭以外的北約國，不用多就炸塊與烏接壤的一塊田便可以宣示，是可以來真的，若是你道歐美金融市場會怎樣？比特幣真有戰事到家門口，所有的電腦紀錄會安全嗎？未考慮過，不知。筆者只知，金，在千百年來的戰爭起伏中，金，仍是浩劫後能迎來朝陽者。

筆者肺炎，又住進醫院，醫生話，今次的炎症指數較1月肺炎時高，反映身體差了，要好好休息。謹遵醫囑咐，今文之後，暫停筆，身體修復後，有緣再見。謝謝各位三十多年來的支持，一再多謝。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）







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